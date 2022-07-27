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ຂ່າວສານ

ເພີ່ມທະວີລະບຽບວິໄນໃນການສ້າງບັນດາເອກະສານກຳນົດກົດໝາຍ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ການສ້າງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບແມ່ນ 1 ໃນຈຳນວນ 3 ບຸກທະລຸຍຸດທະສາດ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ການສ້າງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບແມ່ນ 1 ໃນຈຳນວນ 3 ບຸກທະລຸຍຸດທະສາດ.

   

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ກໍລະກົດ, ທີ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຫົວເລື່ອງສະເພາະຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍເດືອນ ກໍລະກົດ 2022 ເພື່ອພິຈາລະນາຮ່າງກົດໝາຍ 4 ສະບັບ, ຂໍ້ສະເໜີແນະກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍ 1 ສະບັບ ແລະ ມະຕິຂອງລັດຖະບານ 1 ສະບັບ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ການສ້າງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບແມ່ນ 1 ໃນຈຳນວນ 3 ບຸກທະລຸຍຸດທະສາດ. ນັບແຕ່ຕົ້ນອາຍຸການ, ລັດຖະບານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ສຸມໃສ່ໃຫ້ແກ່ ວຽກງານນີ້. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງກວດກາຈາກພຶດຕິກຳຕົວຈິງເພື່ອຕັ້ງໜ້າໃນການເພີ່ມເຕີມ, ສ້າງໃຫ້ສົມບູນແບບ, ຮັບໃຊ້ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານໃຫ້ດີກ່ວາອີກ. ເພີ່ມທະວີການຮັດແໜ້ນລະບຽບວິໄນ ໃນການສ້າງບັນດາເອກະສານກຳນົດກົດໝາຍ; ຈັດກອງປະຊຸມຂອງຄະນະປະຈຳລັດຖະບານຫຼາຍຄັ້ງເພື່ອພິຈາລະນາບັນດາເອກະສານກຳນົດກົດໝາຍກ່ອນທີ່ຈະຍື່ນສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານ. ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ແກ່ວຽກງານສ້າງກົດມາຍ, ເອກະສານກຳນົດກົດໝາຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກ່ວາງຫງາຍ ຕ້ອງບືນຕົວຂຶ້ນກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາສູນກາງພັດທະນາຂອງພາກກາງ

ກ່ວາງຫງາຍ ຕ້ອງບືນຕົວຂຶ້ນກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາສູນກາງພັດທະນາຂອງພາກກາງ

ໃນການເດີນທາງຢ້ຽມຢາມບັນດາແຂວງຕອນໃຕ້ພາກກາງ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ກໍລະກົດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິງເຫ້ວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ ກວາງຫງາຍ.
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