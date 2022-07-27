ຂ່າວສານ
ເພີ່ມທະວີລະບຽບວິໄນໃນການສ້າງບັນດາເອກະສານກຳນົດກົດໝາຍ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ການສ້າງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບແມ່ນ 1 ໃນຈຳນວນ 3 ບຸກທະລຸຍຸດທະສາດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ກໍລະກົດ, ທີ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຫົວເລື່ອງສະເພາະຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍເດືອນ ກໍລະກົດ 2022 ເພື່ອພິຈາລະນາຮ່າງກົດໝາຍ 4 ສະບັບ, ຂໍ້ສະເໜີແນະກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍ 1 ສະບັບ ແລະ ມະຕິຂອງລັດຖະບານ 1 ສະບັບ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ການສ້າງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບແມ່ນ 1 ໃນຈຳນວນ 3 ບຸກທະລຸຍຸດທະສາດ. ນັບແຕ່ຕົ້ນອາຍຸການ, ລັດຖະບານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ສຸມໃສ່ໃຫ້ແກ່ ວຽກງານນີ້. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງກວດກາຈາກພຶດຕິກຳຕົວຈິງເພື່ອຕັ້ງໜ້າໃນການເພີ່ມເຕີມ, ສ້າງໃຫ້ສົມບູນແບບ, ຮັບໃຊ້ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານໃຫ້ດີກ່ວາອີກ. ເພີ່ມທະວີການຮັດແໜ້ນລະບຽບວິໄນ ໃນການສ້າງບັນດາເອກະສານກຳນົດກົດໝາຍ; ຈັດກອງປະຊຸມຂອງຄະນະປະຈຳລັດຖະບານຫຼາຍຄັ້ງເພື່ອພິຈາລະນາບັນດາເອກະສານກຳນົດກົດໝາຍກ່ອນທີ່ຈະຍື່ນສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານ. ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ແກ່ວຽກງານສ້າງກົດມາຍ, ເອກະສານກຳນົດກົດໝາຍ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)