ຂ່າວສານ
“ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຈອດ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ອາຊຽນ” - ປີປະທານ ອາຊຽນ 2024 ຂອງ ລາວ ບັນລຸຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ
ປີ 2024, ບັນດາປະເທດໄດ້ເຫັນປະຈັກຕາຄວາມມານະພະຍາຍາມບຸກທະລຸຂອງປະເທດ ສປປ.ລາວ ໃນຖານະຕຳແໜ່ງປະທານ ອາຊຽນ. ປະເທດ ລາວ ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານ ອາຊຽນ ໃນຈຸດເວລາສຳຄັນຍິ່ງໃນວິວັດທະນາການສ້າງປະຊາຄົມ, ດ້ວຍເລື່ອງ ອາຊຽນ ຫັນວິໄສທັດປະຊາຄົມ ອາຊຽນ 2025 ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ມາຮອດປະຈຸບັນ, ປະທານ ອາຊຽນ ໄດ້ ແລະ ພວມປະຕິບັດບັນດາໂຄງການດຳເນີນງານທີ່ໄດ້ວາງອອກໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ອາຊຽນ: ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຈອດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ”, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເລື່ອງຈັດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 57 (AMM 57), ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 44, 45 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງປິ່ນອ້ອມ.
ໃນສະພາບການພາກພື້ນ ແລະ ໂລກທີ່ນັບມື້ນັບມີຄວາມສັບສົນ, ຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນໄດ້ ດ້ວຍບັນດາການຜັນແປຢ່າງວ່ອງໄວທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ເຖິງວ່າຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ. ແຕ່ດ້ວຍບົດບາດເປັນປະທານ ອາຊຽນ 2024, ລາວ ໄດ້ມານະພະຍາຍາມ ແລະ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງຕໍ່ເປົ້າໝາຍລວມຂອງ ອາຊຽນ, ກໍຄືສືບຕໍ່ຮັກສາບົດບາດເປັນໃຈກາງ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບໃນ ອາຊຽນ ໃນບັນດາກົນໄກໂດຍ ອາຊຽນ ນຳພາ, ຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ກຳແໜ້ນໂອກາດເພື່ອສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ເຊື່ອມຈອດ ແລະ ເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ຖືກກັບຫົວຂໍ້ປີປະທານ ອາຊຽນ 2024 ຂອງ ລາວ. ບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນປີ 2024, ບໍ່ພຽງແຕ່ຢືນຢັນບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງຂອງ ລາວ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງປະກອບສ່ວນສ້າງທ່ວງທ່າໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງ ອາຊຽນ ໃນອະນາຄົດອີກດ້ວຍ.
ໃນປີດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານ ອາຊຽນ 2024, ລາວ ໄດ້ກຳນົດ 9 ບຸລິມະສິດ, ໃນນັ້ນ, ມີ 4 ບຸລິມະສິດກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຈອດ ອາຊຽນ ແລະ 5 ບຸລິມະສິດກ່ຽວກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງ ອາຊຽນ. ໃນຈຳນວນນັ້ນ, 4 ບຸລິມະສິດກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຈອດ ອາຊຽນ, ລວມມີ: ການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ອມຈອດເສດຖະກິດ, ສ້າງອະນາຄົດຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ຍືນຍົງ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ວັດທະນະທຳ - ສິລະປະ; ພ້ອມກັບ 5 ບຸລິມະສິດກ່ຽວກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງ ອາຊຽນ, ລວມມີ: ການສ້າງຍຸດທະສາດຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດວິໄສທັດປະຊາຄົມ ອາຊຽນ 2045, ຮັກສາບົດບາດໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ແມ່ຍິງ - ເດັກຍິງ ແລະ ການແພດ.
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 44, 45 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ ໄດ້ເປັນການປິດປີປະທານ ອາຊຽນ 2024. ຜົນສຳເລັດຂອງປີປະທານ ອາຊຽນ 2024 ໄດ້ຊ່ວຍຍົກສູງບົດບາດຂອງລາວ ບົນເວທີພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ສ້າງໂອກາດເພື່ອຊຸກຍູ້ດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງ ລາວ. ກໍ່ທີ່ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ປະເທດ ລາວ ໄດ້ມອບຕຳແໜ່ງປະທານ ອາຊຽນ 2025 ໃຫ້ແກ່ ມາເລເຊຍ ຢ່າງເປັນທາງການ, ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 01 ມັງກອນ 2025. ໃນບົດກ່າວຄຳເຫັນຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານໝູນວຽນ ອາຊຽນ ໃນປີ 2025, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ Anwar Ibrahim, ໄດ້ປະກາດຫົວຂໍ້ຂອງປີ ອາຊຽນ 2025 ແມ່ນ “ກວມລວມ ແລະ ຍືນຍົງ”, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຄາດຫວັງມີຄວາມວັດທະນາຖາວອນລວມ, ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກປະໄວ້ຢູ່ທາງຫຼັງ.
"ປີ 2025 ຈະເປັນປີສຳຄັນສຳລັບ ອາຊຽນ, ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຄຳສັນຍາຫຼາຍຢ່າງ, ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 10 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ. ເມື່ອພວກເຮົາພວມກ້າວໄປທາງໜ້າ, ທຸກການກະທຳ ແລະ ຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຮົາລ້ວນແຕ່ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການເຫັນດີເຫັນພ້ອມ. ພວກເຮົາຈະພ້ອມກັນຢືນຢັນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາສ້າງໂຄງປະກອບພາກພື້ນໃໝ່ຢ່າງເປີດເຜີຍ, ຮອບດ້ານ, ອີງໃສ່ກົດໝາຍ. ອາຊຽນ ຈະປົກປັກຮັກສາ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໃຫ້ເປັນພາກພື້ນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ວັດທະນະຖາວອນ".
ປີ 2025 ແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນການເຄື່ອນໄຫວໃໝ່ຂອງ ອາຊຽນ ດ້ວຍວິໄສທັດປະຊາຄົມ ອາຊຽນ 2025, ເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍໝາກຜົນຂອງໄລຍະເກືອບ 60 ປີແຫ່ງການຮ່ວມມື, ປັບປຸງການເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃນກຸ່ມ, ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືພາຍນອກ, ພ້ອມກັບສືບຕໍ່ສູ້ຊົນເພື່ອສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມວັດທະນາຖາວອນລວມ. ຫວັງວ່າ, ບັນດາບາດກ້າວເດີນເຊິ່ງ ອາຊຽນ ພວມປະຕິບັດໃນປະຈຸບັນຈະໄດ້ຮັບການສືບສານໃນອະນາຄົດ.