Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງອົງການນິຕິບັນຍັດຫວຽດນາມ ແລະ ອິນເດຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 19/4, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ເວືອງດີງເຫ້ວ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ Om Birla ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນລັດຖະສະພາ ອິນເດຍ.

ຕອນບ່າຍວັນທີ 19/4, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ  ເວືອງດີງເຫ້ວ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ Om Birla ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນລັດຖະສະພາ ອິນເດຍ.

    

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ  ເວືອງດີງເຫ້ວ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳອີນເດຍ Om Birla

ທີ່ການເຈລະຈາພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດີງເຫ້ວ ຖືວ່າ: ການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງອົງການນິຕິບັນຍັດຈະປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ແທດຈິງໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການຮັບປະກັນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ຄວາມວັດທະນາຖາວອນຢູ່ພາກພື້ນອິນເດຍ-ປາຊີຟິກ ແລະ ໃນທົ່ວໂລກ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທ່ານຍັງຢືນຢັນວ່າ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແລກປ່ຽນ ແລະ ແບ່ງປັນບົດຮຽນໃນບັນດາບັນຫາທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດີງເຫ້ວ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຫວຽດນາມ ຖືອິນເດຍ ແມ່ນປະເທດມະຫາອຳນາດໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ອິນເດຍ ມີບົດບາດໃຫຍ່ກວ່າໃນບັນດາອົງການຫຼາຍຝ່າຍ, ຮັກສາ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ຂອງໂລກຫຼາຍຂົ້ວ, ບົນພື້ນຖານກົດໝາຍສາກົນ;

    ກ່ຽວກັບບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ, 2 ຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະສັນກັນກ່ຽວກັບຄວາມຈຳເປັນຂອງການຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື, ພັດທະນາ ແລະ ເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ, ໃນນັ້ນມີສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບກົດໝາຍທະເລປີ 1982. ກ່ຽວກັບສະພາບການ ຢູ່ ຢູແກຼນ, 2 ຝ່າຍຢືນຢັນຄວາມສຳຄັນຂອງບັນຫາເຄົາລົບກົດໝາຍສາກົນ, ປາດຖະໜາວ່າຝ່າຍຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະຊຸກຍູ້ການສົນທະນາ ແລະ ເຈລະຈາເພື່ອຢຸດຕິການປະທະກັນ ແລະ ຟື້ນຟູສັນຕິພາບບົນພື້ນຖານເຄົາລົບຜົນປະໂຫຍດອັນເປັນທຳຂອງບັນດາຝ່າຍ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ , ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ແກ້ໄຂບັນຫາມະນຸດສະທຳ.

     ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືລັດຖະສະພາ, ປະທານທັງ 2 ທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະສັນເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນ ແລະ ການພົບປະລະຫວ່າງບັນດາຄະນະສະມາຊິກລັດຖະສະພາມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາກຳມາທິການສະເພາະກິດ, ແບ່ງປັນປະສົບການໃນການສ້າງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ ແລະ ວຽກງານກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການເລືອກຕັ້ງ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ຕັ້ງໜ້າປຶກສາຫາລື ແລະ. ສົມທົບກັນທາງດ້ານຫຼັກໝັ້ນ ຢູ່ໃນເວທີປາໄສສາກົນ ແລະພາກພື້ນ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອຮັບມືກັບໂລກລະບາດ Covid-19, ຟື້ນຟູເສດຖະກິດ, ພັດທະນາສີຂຽວ, ຍືນຍົງ, ແລະ ນະວັດຕະກຳ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ ສ.ອິນ​ເດຍ Om Birla ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ ສ.ອິນ​ເດຍ Om Birla ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມຄັ້ງທຳອິດ, ນັບແຕ່ເວລາທ່ານ Om Birla ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານສະພາຕ່ຳສ.ອິນເດຍ ໃນເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2019.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top