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ຂ່າວສານ

ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມ 2 ປະເທດໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືໄລຍະ 2022 – 2027.
  ສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມ 2 ປະເທດໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມື (ພາບ: thanhnien.vn)  

ວັນທີ 24 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາຜູ້ປະຈຳການສູນກາງຄະນະຊາວໜຸ່ມກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ ຫງວຽນງອັກເລືອງ, ປະທານສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານຫົວໜ້າກຳມາທິການສຶກສາ, ຊາວໜຸ່ມ, ກິລາ, ວັດທະນະທຳ, ສາສະໜາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວສະພາແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ Hun Many, ປະທານສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມ ກຳປູເຈຍ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມການພົບປະເຈລະຈາຂັ້ນສູງລະຫວ່າງ 2 ສະຫະພັນ.

ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ, ທ່ານ ຫງວຽນງອັກເລືອງ ສະເໜີບາງເນື້ອໃນເພື່ອແນໃສ່ໂຄສະນາການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຊາວໜຸ່ມຂອງ 2 ປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ໃນນັ້ນ, ມີເລື່ອງຜັດປ່ຽນກັນແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ, ພົບປະມິດຕະພາບຊາວໜຸ່ມ; ເພີ່ມທະວີວຽກງານສຶກສາຊາວໜຸ່ມກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງອັນດີງາມ, ມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ຍືນຍົງຍາວນານລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.

ສ່ວນທ່ານ Hun Many, ປະທານສະຫະສະມາຄົມຊາວໜຸ່ມ ກຳປູເຈຍ ສະແດງຄວາມເຫັນດີຕໍ່ບັນດາຂໍ້ສະເໜີຮ່ວມມືຊາວໜຸ່ມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາແຂວງຕິດກັບເຂດຊາຍແດນຂອງ 2 ປະເທດ; ພ້ອມທັງສະເໜີເປີດກວ້າງໄປສູ່ຂົງເຂດຮ່ວມມືເຍົາວະຊົນອະນຸຊົນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມ 2 ປະເທດໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືໄລຍະ 2022 – 2027.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ ຮຽກ​ໂຮມ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ມຽນ​ມາ​ໃນ​ວັນ​ທີ 27 ຕຸ​ລາ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ ຮຽກ​ໂຮມ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ມຽນ​ມາ​ໃນ​ວັນ​ທີ 27 ຕຸ​ລາ

ວັນທີ 23 ຕຸລາ, ສື່ມວນຊົນໄທ ໄດ້ໃຫ້ຂ່າວວ່າ ປະເທດ ປະທານອາຊຽນ 2022 ກຳປູເຈຍ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຈະຈັດກອງປະຊຸມພິເສດ ຢູ່ ອິນໂດເນເຊຍ ໃນວັນທີ 27 ຕຸລາ ປີ 2022 ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາມຽນມາ.
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