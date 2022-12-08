ຂ່າວສານ
ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຄົ້ນຄວ້າທິດສະດີລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ລາວ, ວັນທີ 06 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປະເທດ ລາວ, ທ່ານ ຫງວຽນຊວັນທັງ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ, ປະທານສະພາທິດສະດີສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ຮອງປະທານປະເທດ ລາວ ແລະ ເຮັດວຽກກັບທ່ານ ຄຳພັນ ເຜີຍຍະວົງ, ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາອົບຮົບສູນກາງພັກ, ປະທານສະພາທິດສະດີສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ.
ທີ່ບັນດາການເຮັດວຽກ, 2 ຝ່າຍຕີລາຄາສູງໝາກຜົນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ສະພາທິດສະດີສູນກາງຂອງ 2 ພັກ, ກໍຄືຕີລາຄາສູງໝາກຜົນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ສະຖາບັນການເມືອງ - ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ລາວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ; ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານຄົ້ນຄວ້າທິດສະດີ, ພຶດຕິກຳຕົວຈິງ ແລະ ບຳລຸງສ້າງພະນັກງານ; ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາວ່າ 2 ສະພາທິດສະດີ, 2 ສະຖາບັນ ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບທິດສະດີ ແລະ ສະຫຼຸບພຶດຕິກຳຕົວຈິງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ບັນຫາໃໝ່ທີ່ກຳລັງວາງອອກ; ຍົກສູງປະສິດທິຜົນໃນວຽກງານການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງພະນັກງານຊ່ວຍ ລາວ.
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານ ຫງວຽນຊວັນທັງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ໂອ້ລົມກັບພະນັກງານສະຖານທູດ ແລະ ອົງການຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ; ໄປຢ້ຽມຢາມທະນາຄານອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຈຳກັດ ຢູ່ ລາວ.