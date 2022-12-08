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ຂ່າວສານ

ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຄົ້ນຄວ້າທິດສະດີລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ

2 ຝ່າຍສະແດງຄວາມປາດຖະໜາວ່າ 2 ສະພາທິດສະດີ, 2 ສະຖາບັນ ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບທິດສະດີ ແລະ ສະຫຼຸບພຶດຕິກຳຕົວຈິງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ບັນຫາໃໝ່ທີ່ກຳລັງວາງອອກ
  ທ່ານ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ຮອງປະທານປະເທດ ລາວ ຕ້ອນຮັບທ່ານ ຫງວຽນຊວັນທັງ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ (ພາບ: TTXVN)  

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ລາວ, ວັນທີ 06 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປະເທດ ລາວ, ທ່ານ ຫງວຽນຊວັນທັງ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ, ປະທານສະພາທິດສະດີສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ຮອງປະທານປະເທດ ລາວ ແລະ ເຮັດວຽກກັບທ່ານ ຄຳພັນ ເຜີຍຍະວົງ, ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາອົບຮົບສູນກາງພັກ, ປະທານສະພາທິດສະດີສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ.

ທີ່ບັນດາການເຮັດວຽກ, 2 ຝ່າຍຕີລາຄາສູງໝາກຜົນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ສະພາທິດສະດີສູນກາງຂອງ 2 ພັກ, ກໍຄືຕີລາຄາສູງໝາກຜົນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ສະຖາບັນການເມືອງ - ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ລາວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ; ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານຄົ້ນຄວ້າທິດສະດີ, ພຶດຕິກຳຕົວຈິງ ແລະ ບຳລຸງສ້າງພະນັກງານ; ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາວ່າ 2 ສະພາທິດສະດີ, 2 ສະຖາບັນ ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບທິດສະດີ ແລະ ສະຫຼຸບພຶດຕິກຳຕົວຈິງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ບັນຫາໃໝ່ທີ່ກຳລັງວາງອອກ; ຍົກສູງປະສິດທິຜົນໃນວຽກງານການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງພະນັກງານຊ່ວຍ ລາວ.

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານ ຫງວຽນຊວັນທັງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ໂອ້ລົມກັບພະນັກງານສະຖານທູດ ແລະ ອົງການຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ; ໄປຢ້ຽມຢາມທະນາຄານອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຈຳກັດ ຢູ່ ລາວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄວາມ​ສ່ຽງ​ອຸນ​ຫະ​ພຸມ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ໂລກ​ອາດ​ຈະ​ລື່ນກາຍ​ລະ​ດັບຈຳ​ກັດ​​ເພີ່ມ 1,5 ອົງ​ສາ C ຕາມ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ ແລະ ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ

ຄວາມ​ສ່ຽງ​ອຸນ​ຫະ​ພຸມ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ໂລກ​ອາດ​ຈະ​ລື່ນກາຍ​ລະ​ດັບຈຳ​ກັດ​​ເພີ່ມ 1,5 ອົງ​ສາ C ຕາມ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ ແລະ ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ

ຕາມການຕີລາຄາຂອງ Paris Equity Check ທີ່ໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 06 ທັນວາ, ບັນດານະໂຍບາຍກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດຂອງປະເທດຮັ່ງມີ ແລະ ຫຼາຍພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ຫາກໍພົ້ນເດັ່ນ ສ່ວນຫຼາຍໄດ້ປ່ອຍອາຍພິດຫຼາຍຂຶ້ນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມທົ່ວໂລກລື່ນກາຍລະດັບຈຳກັດເພີ່ມ 1,5 ອົງສາ C.
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