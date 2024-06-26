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ຂ່າວສານ

ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບນະວັດຕະກຳລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຈິຢຸງ, ໄດ້ເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ອາເມລິກາ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈິຢຸງ ເຮັດວຽກກັບກຸ່ມບໍລິສັດ Google

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22 – 23 ມິຖຸນາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຈິຢຸງ, ໄດ້ເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ອາເມລິກາ.

        ວັນທີ 22 ມິຖຸນາ, ຢູ່ San Francisco, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກກັບເຄືອຂ່າຍນະວັດຕະກຳ ຫວຽດນາມ ຢູ່ Silicon Valley, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈິຢຸງ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກຂອງເຄືອຂ່າຍ ຍູ້ແຮງການເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດານັກຊ່ຽວຊານແຖວໜ້າໂລກ, ບັນດາສະຖາບັນ/ໂຮງຮຽນ, ຫົວໜ່ວຍ, ອົງການຈັດຕັ້ງ… ມີແຫຼ່ງກຳລັງທີ່ເໝາະສົມເພື່ອສາມາດໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ພັດທະນາອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ປັນຍາປະດິດ (AI) ແລະ ນະວັດຕະກຳ…

        ທີ່ການເຮັດວຽກໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ມິຖຸນາ ກັບບໍລິສັດຈຳນວນໜຶ່ງ, ຄື: ARM, Marvell ຢູ່ Slicon Valley, ກຸ່ມບໍລິສັດ Google, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຈິຢຸງ ປາດຖະໜາວ່າ, ບັນດາບໍລິສັດຄົ້ນຄວ້າ, ມີແຜນການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໂດຍໄວ; ຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນການບຳລຸງສ້າງ, ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. ນອກນັ້ນ, ເປີດຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ, ສູນ R&D ຢູ່ສູນນະວັດຕະກຳແຫ່ງຊາດ (NIC ຮ່ວາລາກ) ໂດຍໄວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ຄວາມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມທີ່​ເ​ໝ​າ​ະ​ສົມເພື່ອ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ IUU

ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ຄວາມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມທີ່​ເ​ໝ​າ​ະ​ສົມເພື່ອ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ IUU

ຫວຽດນາມ ໄດ້ ມີຄວາມມານະພະນາທີ່ເໝາະສົມເພື່ອສະກັດກັ້ນການເຄື່ອນໄຫວ IUU; ພ້ອມທັງ ມານະພະຍາຍາມເຈລະຈາ, ປຶກສາຫາລືເພື່ອຍົກເລີກ “ບັດເຫຼືອງ” ຂອງຄະນະກຳມະການເອີຣົບ (EC).
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