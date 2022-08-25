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ຂ່າວສານ

ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ພັກປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ

ສອງພັກ ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກ້າວເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາຄະນະຂອງສູນກາງ ພັກຂອງ 2 ປະເທດ.

ສອງພັກ ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກ້າວເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາຄະນະຂອງສູນກາງ ພັກຂອງ 2 ປະເທດ.

    

ທ່ານ ເລຮ່ວາຍຈູງ, ຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ

ວັນທີ 23 ສິງຫາ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ກຳປູເຈຍ ຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານ ເລຮ່ວາຍຈູງ, ຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານນາງຮອງປະທານພັກປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ (CPP), ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຄະນະຂົນຂວາຍປະຊາຊົນສູນກາງ CPP, ປະທານສະມາຄົມມິດຕະພາບ ກຳປູເຈຍ - ຫວຽດນາມ Men Sam An.

        ທ່ານ ເລຮ່ວາຍຈູງ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ເຄົາລົບ ແລະ ຈົດຈຳການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພັກ CPP, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ ໃນພາລະກິດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດ, ໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະລາດໃນເມື່ອກ່ອນກໍ່ຄືໃນພາລະກິດແຫ່ງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນປະຈຸບັນ. ທ່ານ ເລຮ່ວາຍຈູງ ຫວັງວ່າ: ສອງພັກ ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກ້າວເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາຄະນະຂອງສູນກາງ ພັກຂອງ 2 ປະເທດ, ສະມາຄົມມິດຕະພາບຂອງສອງປະເທດ ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ່າງປະເທດປະຊາຊົນ.

        ແລະກໍ່ໃນວັນ 23 ສິງຫາ, ທີ່ການເຮັດວຽກກັບບັນດາການນຳຂອງຄະນະສູນກາງຂອງພັກ CPP, ທ່ານຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດ ສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ເລຮ່ວາຍຈູງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ໄລຍະຈະມາເຖິງ, ບັນດາອົງການສູນກາງຂອງສອງພັກ ຄວນສືບຕໍ່ເປີດກ້ວາງການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບບັນດາຂົງເຂດ, ເໝາະສົມກັບທີ່ຕັ້ງບົດບາດ, ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ, ໃນນັ້ນມີການເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດຕັ້ງພະນັກງານ, ຕິດຕາມກວດກາ, ໂຄສະນາສຶກສາ, ຂົນຂວາຍປະຊາຊົນ, ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ສິງ​ກະ​ໂປ​ໃນ​ອາ​ຊຽນ

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ສິງ​ກະ​ໂປ​ໃນ​ອາ​ຊຽນ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານສິງກະໂປ ທ່ານນາງ Josephine Teo, ຕີລາຄາວ່າ ປັດຈຸບັນ ຫວຽດນາມເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດ ຢູ່ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືແລະ ເປັນເພື່ອນມິດທີ່ສຳຄັນຂອງສິງກະໂປໃນ ອາຊຽນ.
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