ຂ່າວສານ
ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ພັກປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ
ສອງພັກ ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກ້າວເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາຄະນະຂອງສູນກາງ ພັກຂອງ 2 ປະເທດ.
ທ່ານ ເລຮ່ວາຍຈູງ, ຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ
ວັນທີ 23 ສິງຫາ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ກຳປູເຈຍ ຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານ ເລຮ່ວາຍຈູງ, ຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານນາງຮອງປະທານພັກປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ (CPP), ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຄະນະຂົນຂວາຍປະຊາຊົນສູນກາງ CPP, ປະທານສະມາຄົມມິດຕະພາບ ກຳປູເຈຍ - ຫວຽດນາມ Men Sam An.
ທ່ານ ເລຮ່ວາຍຈູງ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ເຄົາລົບ ແລະ ຈົດຈຳການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພັກ CPP, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ ໃນພາລະກິດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດ, ໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະລາດໃນເມື່ອກ່ອນກໍ່ຄືໃນພາລະກິດແຫ່ງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນປະຈຸບັນ. ທ່ານ ເລຮ່ວາຍຈູງ ຫວັງວ່າ: ສອງພັກ ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກ້າວເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາຄະນະຂອງສູນກາງ ພັກຂອງ 2 ປະເທດ, ສະມາຄົມມິດຕະພາບຂອງສອງປະເທດ ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ່າງປະເທດປະຊາຊົນ.
ແລະກໍ່ໃນວັນ 23 ສິງຫາ, ທີ່ການເຮັດວຽກກັບບັນດາການນຳຂອງຄະນະສູນກາງຂອງພັກ CPP, ທ່ານຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດ ສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ເລຮ່ວາຍຈູງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ໄລຍະຈະມາເຖິງ, ບັນດາອົງການສູນກາງຂອງສອງພັກ ຄວນສືບຕໍ່ເປີດກ້ວາງການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບບັນດາຂົງເຂດ, ເໝາະສົມກັບທີ່ຕັ້ງບົດບາດ, ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ, ໃນນັ້ນມີການເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດຕັ້ງພະນັກງານ, ຕິດຕາມກວດກາ, ໂຄສະນາສຶກສາ, ຂົນຂວາຍປະຊາຊົນ, ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)