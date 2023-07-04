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ຂ່າວສານ

ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ງານອາ​ຄານ​ອະ​ເນກ​ປະ​ສົງ ໂຮງ​ຮຽນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ ແຂວງ ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ

ອາຄານອະເນກປະສົງ ແມ່ນໂຄງການໄດ້ຮັບການລົງທຶນກໍ່ສ້າງຈາກແຫຼ່ງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ໂດຍນະຄອນ ດ່າໜັງ ມອບໃຫ້ໂຮງຮຽນມິດຕະພາບ ລາວ - ຫວຽດນາມ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນຂອງຂວັນ.
ພິທີເປີດນຳໃຊ້ (ພາບ: TTXVN)
ວັນທີ 3 ກໍລະກົດ, ຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນຳໃຊ້ໂຄງການ ອາຄານອະເນກປະສົງ ໂຮງຮຽນມິດຕະພາບ ລາວ - ຫວຽດນາມ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ. ນີ້ແມ່ນໂຄງການໄດ້ຮັບການລົງທຶນກໍ່ສ້າງຈາກແຫຼ່ງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ໂດຍນະຄອນ ດ່າໜັງ ມອບໃຫ້ໂຮງຮຽນມິດຕະພາບ ລາວ - ຫວຽດນາມ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນຂອງຂວັນ ເມື່ອປີກາຍ ດ້ວຍເງິນລົງທຶນທັງໝົດ 200.000 USD. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານນາງ ລິນທອງ ແສງຕາວັນ, ຮອງເຈົ້າແຂວງໆສະຫວັນນະເຂດ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໂຄງການ ອາຄານອະເນກປະສົງ ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ນຳເຂົ້າໃຊ້ງານນັ້ນ ຈະປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງແກ່ການພັດທະນາຂອງຂະແໜງການສຶກສາຂອງແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ. ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງພັກ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ ແລະ ນະຄອນ ດ່າໜັງ ເວົ້າສະເພາະ ໃນການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດການສຶກສາລະຫວ່າງສອງປະເທດເວົ້າລວມ ແລະ ສອງທ້ອງຖິ່ນເວົ້າສະເພາະ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທິມບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ ອອກເດີນທາງເຂົ້າຮ່ວມຮອບ​ຊີງຊະນະເລີດ World Cup ຍິງ 2023

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