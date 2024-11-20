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ຂ່າວສານ

ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ຄູ່​ດ່ານ​ຊາຍ​ແດນ​ສາ​ກົນ ຫຼອງ​ເຊີບ(ເຊີນ​ລາ, ຫວຽດ​ນາມ) ແລະ​ ປາ​ຫາງ (ຫົວ​ພັນ, ລາວ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ພະຈິກ, ຢູ່ດ່ານຊາຍແດນສາກົນ ຫຼອງເຊີບ, ເສົາຫຼັກໝາຍ 255, ເມືອງ ໂມກເຈົ້າ ແຂວງ ເຊີນລາ, ໄດ້ດຳເນີນພິທີປະກາດເປີດນຳໃຊ້ຄູ່ດ່ານຊາຍແດນສາກົນ ຫຼອງເຊີບ, ເມືອງ ໂມກເຈົາ, ແຂວງ ເຊີນລາ (ຫວຽດນາມ) ແລະ ປາຫາງ, ເມືອງ ສົບເບົ່າ, ແຂວງ ຫົວພັນ (ລາວ).
ພິທີປະກາດເປີດນຳໃຊ້ຄູ່ດ່ານສາກົນ

ຄູ່ດ່ານຊາຍແດນນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະຕູສຳຄັນເຊື່ອມຕໍ່ສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ເວົ້າລວມ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງບັນດາແຂວງທາງພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາແຂວງທາງພາກເໜືອ ລາວ ເວົ້າສະເພາະ. ນີ້ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນເສັ້ນທາງສຳຄັນທີ່ມີຄຸນຄ່າ, ກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຈໍລະຈອນສິນຄ້າຜ່ານແດນ, ເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາລາຍການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພິເສດແມ່ນການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແລະ ການປ້ອງກັນຊາດຂອງສອງຝ່າຍ. ກ່າວຄໍຳເຫັນທີ່ພິທີເປີດ, ທ່ານ ຫງວຽນມິງຫວູ, ຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ  ເນັ້ນໜັກວ່າ:

        “ເຖິງວ່າການຍົກລະດັບຄູ່ດ່ານຊາຍແດນພຽງແຕ່ເປັນການການເລີ່ມຕົ້ນກໍຕາມ, ແຕ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ລົງທຶນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ບັນດາເງື່ອນໄຂຈຳເປັນເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍສະມັດຕະພາບຂອງຄູ່ດ່ານຊາຍແດນນີ້ຢ່າງສຸດຂີດ. ແລະ ປາດຖະໜາວ່າ 2 ທ້ອງຖິ່ນ, 2 ປະເທດ ຈະຍາດແຍ່ງທ່າດີຂອງການຍົກລະດັບຄູ່ດ່ານຊາຍແດນນີ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ປົວແປງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການນຳພັກ, ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມໃຫ້ການຕ້ອນຮັບປະທານສະພາແຫ່ງຊາດອາກເມເນຍ Alen Simonyan

ການນຳພັກ, ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມໃຫ້ການຕ້ອນຮັບປະທານສະພາແຫ່ງຊາດອາກເມເນຍ Alen Simonyan

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ, ທ່ານ Alen Simonyan ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສ. ອາກເມເນຍ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 17 - 23 ພະຈິກ.
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