ຂ່າວສານ
ເປີດນຳໃຊ້ຄູ່ດ່ານຊາຍແດນສາກົນ ຫຼອງເຊີບ(ເຊີນລາ, ຫວຽດນາມ) ແລະ ປາຫາງ (ຫົວພັນ, ລາວ)
ຄູ່ດ່ານຊາຍແດນນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະຕູສຳຄັນເຊື່ອມຕໍ່ສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ເວົ້າລວມ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງບັນດາແຂວງທາງພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາແຂວງທາງພາກເໜືອ ລາວ ເວົ້າສະເພາະ. ນີ້ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນເສັ້ນທາງສຳຄັນທີ່ມີຄຸນຄ່າ, ກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຈໍລະຈອນສິນຄ້າຜ່ານແດນ, ເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາລາຍການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພິເສດແມ່ນການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແລະ ການປ້ອງກັນຊາດຂອງສອງຝ່າຍ. ກ່າວຄໍຳເຫັນທີ່ພິທີເປີດ, ທ່ານ ຫງວຽນມິງຫວູ, ຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ເຖິງວ່າການຍົກລະດັບຄູ່ດ່ານຊາຍແດນພຽງແຕ່ເປັນການການເລີ່ມຕົ້ນກໍຕາມ, ແຕ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ລົງທຶນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ບັນດາເງື່ອນໄຂຈຳເປັນເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍສະມັດຕະພາບຂອງຄູ່ດ່ານຊາຍແດນນີ້ຢ່າງສຸດຂີດ. ແລະ ປາດຖະໜາວ່າ 2 ທ້ອງຖິ່ນ, 2 ປະເທດ ຈະຍາດແຍ່ງທ່າດີຂອງການຍົກລະດັບຄູ່ດ່ານຊາຍແດນນີ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ປົວແປງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ”.