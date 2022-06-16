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ຂ່າວສານ

ເປີດ​ຕົວ​ໂຄງ​ການ “ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ທະ​ເລ”, ປະ​ກອບ​ການ​ກະ​ທຳ​ເລັກ​ນ້ອຍ​ເພື່ອ​ແຜ່​ກະ​ຈາຍ​ຄວາມ​ໝາຍ​ທີ່ຍິ່ງ​ໃຫຍ່

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ວາລະສານສານ ປະຊາຊົນ (ຂຶ້ນກັບສານປະຊາຊົນສູງຊຸດ ຫວຽດນາມ) ໄດ້ສົມທົບກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ເປີດຕົວໂຄງການ “ທຳຄວາມສະອາດທະເລ” ໄລຍະ 2021 – 2026.

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ວາລະສານສານ ປະຊາຊົນ (ຂຶ້ນກັບສານປະຊາຊົນສູງຊຸດ ຫວຽດນາມ) ໄດ້ສົມທົບກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ເປີດຕົວໂຄງການ “ທຳຄວາມສະອາດທະເລ” ໄລຍະ 2021 – 2026. 

    

ພິທີເປີດຕົວໂຄງການ (ພາບ: TTXVN)

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍຍົກສູງສະຕິຂອງວົງຄະນະຍາດກ່ຽວກັບບັນຫາສິ່ງເສດເຫຼືອ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຄົນຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກະທຳເພື່ອປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມທະເລສ້າງການດຳລົງຊີວິດທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ເພື່ອແນໃສ່ຈຳກັດການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ພ້ອມທັງໂຄສະນາພາບພົດປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ເພື່ອນມິດສາກົນ, ປະກອບສ່ວນສ້າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ນັບມື້ນັບສວຍງາມ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີປຸກລະດົມ, ທ່ານເຈິ່ນກວັກວຽດ ບັນນາທິການໃຫຍ່ ວາລະສານສານປະຊາຊົນ, ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງໂຄງການໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

        ພວກຂ້າພະເຈົ້າຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວທຳຄວາມສະອາດທະເລ, ເກັບຂີ້ເຫຍື້ອທະເລ, ຫຼັງຈາກນັ້ນພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມອບໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນສືບຕໍ່ຂະບວນການ ແລະ ເມື່ອມີເງື່ອນໄຂຈົ່ງສືບຕໍ່ກັບພວກຂ້າພະເຈົ້າ ໃນໂຄງການຕໍ່ໄປ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າປຸກລະດົມກຳລັງສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ນັກສຶກສາ ຢູ່ຕາມມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ກຳລັງຫຼັກແຫຼ່ງ, ນັ້ນແມ່ນກຳລັງທະຫານເຮືອ, ທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ເພື່ອແຜ່ຂະຫຍາຍ, ໂຄສະນາ, ປຸກລະດົມການຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມ, ຍິ່ງໄປກ່ວານັ້ນແມ່ນການຕ້ານ, ສະກັດກັ້ນການກະທຳລະເມີດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ແລະ ນິວຊີແລນ ສູ້ຊົນບັນລຸວົງເງິນການຄ້າສອງສົ້ນຢູ່ໃນລະດັບ 2 ຕື້ USD ໃນປີ 2024

ຫວຽດນາມ ແລະ ນິວຊີແລນ ສູ້ຊົນບັນລຸວົງເງິນການຄ້າສອງສົ້ນຢູ່ໃນລະດັບ 2 ຕື້ USD ໃນປີ 2024

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າຍາມໃດ ກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບນິວຊີແລນ...
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