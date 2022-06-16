ຂ່າວສານ
ເປີດຕົວໂຄງການ “ທຳຄວາມສະອາດທະເລ”, ປະກອບການກະທຳເລັກນ້ອຍເພື່ອແຜ່ກະຈາຍຄວາມໝາຍທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ວາລະສານສານ ປະຊາຊົນ (ຂຶ້ນກັບສານປະຊາຊົນສູງຊຸດ ຫວຽດນາມ) ໄດ້ສົມທົບກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ເປີດຕົວໂຄງການ “ທຳຄວາມສະອາດທະເລ” ໄລຍະ 2021 – 2026.
ພິທີເປີດຕົວໂຄງການ (ພາບ: TTXVN)
ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍຍົກສູງສະຕິຂອງວົງຄະນະຍາດກ່ຽວກັບບັນຫາສິ່ງເສດເຫຼືອ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຄົນຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກະທຳເພື່ອປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມທະເລສ້າງການດຳລົງຊີວິດທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ເພື່ອແນໃສ່ຈຳກັດການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ພ້ອມທັງໂຄສະນາພາບພົດປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ເພື່ອນມິດສາກົນ, ປະກອບສ່ວນສ້າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ນັບມື້ນັບສວຍງາມ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີປຸກລະດົມ, ທ່ານເຈິ່ນກວັກວຽດ ບັນນາທິການໃຫຍ່ ວາລະສານສານປະຊາຊົນ, ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງໂຄງການໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ພວກຂ້າພະເຈົ້າຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວທຳຄວາມສະອາດທະເລ, ເກັບຂີ້ເຫຍື້ອທະເລ, ຫຼັງຈາກນັ້ນພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມອບໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນສືບຕໍ່ຂະບວນການ ແລະ ເມື່ອມີເງື່ອນໄຂຈົ່ງສືບຕໍ່ກັບພວກຂ້າພະເຈົ້າ ໃນໂຄງການຕໍ່ໄປ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າປຸກລະດົມກຳລັງສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ນັກສຶກສາ ຢູ່ຕາມມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ກຳລັງຫຼັກແຫຼ່ງ, ນັ້ນແມ່ນກຳລັງທະຫານເຮືອ, ທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ເພື່ອແຜ່ຂະຫຍາຍ, ໂຄສະນາ, ປຸກລະດົມການຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມ, ຍິ່ງໄປກ່ວານັ້ນແມ່ນການຕ້ານ, ສະກັດກັ້ນການກະທຳລະເມີດ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)