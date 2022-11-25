ຂ່າວສານ
ເປີດຕົວຫ້ອງການຕາງໜ້າຂອງ ສານອະນຸຍາໂຕຕຸລາການ (PCA) ປະຈຳ ຮ່າໂນ້ຍ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຕີລາຄາສູງບົດບາດຂອງ PCA - ອົງການແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງສາກົນ. ເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ PCA ຕັ້ງຫ້ອງການຕາງໜ້າຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຊຸກຍູ້ລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ຖືກົດບັດ ສປຊ, ຫຼັກການຂອງກົດໝາຍສາກົນ, ໃນນັ້ນ ມີການແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງສາກົນເປັນສຳຄັນ.
ສ່ວນທ່ານ Marcin Czepelak ຢັ້ງຢືນວ່າ ການເປີດສະຫຼອງນຳໃຊ້ຫ້ອງການດັ່ງກ່າວເປັນຂີດໝາຍສຳສຄັນໃນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຫ້ອງການຕາງໜ້າປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຈະມີຫຼາຍກິດຈະກຳທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ປະກອບສ່ວນຮັກສາ, ຍົກສູງພາບພົດຂອງ PCA ໃນການແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງສາກົນ.