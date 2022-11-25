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ຂ່າວສານ

ເປີດ​ຕົວຫ້ອງ​ການ​ຕາງ​ໜ້າ​ຂອງ ສານ​ອະ​ນຸ​ຍາ​ໂຕ​ຕຸ​ລາ​ການ (PCA) ປະ​ຈຳ ຮ່າ​ໂນ້ຍ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ພະຈິກ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ພ້ອມດ້ວຍທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສານອະນຸຍາໂຕຕຸລາການ (PCA) Marcin Czepelak ໄດ້ເປີດຕົວຫ້ອງການຕາງໜ້າຂອງ PCA ປະຈຳຮ່າໂນ້ຍ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ຕິດປ້າຍທີ່ມີຊື່ວ່າ “ຊາຍຄາແຫ່ງສັນຕິພາບ” ໃຫ້ແກ່ສຳນັກງານຫ້ອງການ.
  ທີຕັດແຖບຜ້າເປີດຕົວຫ້ອງການຕາງໜ້າຂອງ PCA ປະຈຳຮ່າໂນ້ຍ (ພາບ: TTXVN) 

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຕີລາຄາສູງບົດບາດຂອງ PCA - ອົງການແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງສາກົນ. ເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ PCA ຕັ້ງຫ້ອງການຕາງໜ້າຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຊຸກຍູ້ລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ຖືກົດບັດ ສປຊ, ຫຼັກການຂອງກົດໝາຍສາກົນ, ໃນນັ້ນ ມີການແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງສາກົນເປັນສຳຄັນ.

ສ່ວນທ່ານ Marcin Czepelak ຢັ້ງຢືນວ່າ ການເປີດສະຫຼອງນຳໃຊ້ຫ້ອງການດັ່ງກ່າວເປັນຂີດໝາຍສຳສຄັນໃນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຫ້ອງການຕາງໜ້າປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຈະມີຫຼາຍກິດຈະກຳທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ປະກອບສ່ວນຮັກສາ, ຍົກສູງພາບພົດຂອງ PCA ໃນການແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ການ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ - ຟິ​ລິບ​ປິນ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ການ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ - ຟິ​ລິບ​ປິນ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມສ.ຟີລິບປິນຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ມານີລາ ໄດ້ດຳເນີນເວທີປາໄສການລົງທຶນ - ການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ຟິລິບປິນ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາສູງ ຟີລິບປິນ Juan Miguel Zubiri ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສ.
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