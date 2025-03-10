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ຂ່າວສານ

ເປີດສະຫຼອງເສັ້ນທາງລົດໄຟ Metro ເລກ 1, ກຳລັງໜູນເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດ

ພິທີໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ເຂດເທິງສະຖານນີລົດໄຟ ເບັນແທັ່ງ, ເມືອງ 1, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ເນື່ອງໃນໂອກາດຈັດງານບຸນ ຫວຽດນາທ - ຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ 10
  ພິທີເປີດສະຫຼອງເສັ້ນທາງລົດໄຟ metro ເລກ 1 (ສາຍ ບັນແທັ່ງ - ຊວຍຕຽນ (ພາບ: daibieunhandan.vn)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 09 ມີນາ, ເສັ້ນທາງລົດໄຟ metro ເລກ 1 (ສາຍ ບັນແທັ່ງ - ຊວຍຕຽນ) ໄດ້ເປີດສະຫຼອງຢ່າງເປັນທາງການ, ພາຍຫຼັງທີ່ທົດລອງເຄື່ອນໄຫວການຄ້າເປັນເວລາ 2 ເດືອນ.

ພິທີໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ເຂດເທິງສະຖານນີລົດໄຟ ເບັນແທັ່ງ, ເມືອງ 1, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ເນື່ອງໃນໂອກາດຈັດງານບຸນ ຫວຽດນາທ - ຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ 10 ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນນ້ຳໃຈມິດຕະພາບລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງການນຳ ຍີ່ປຸ່ນ, ຫວຽດນາມ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນນະຄອນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ສາຍລົດໄຟຟ້າ metro ເລກ 1 (ສາຍ ບັນແທັ່ງ - ຊວຍຕຽນ) ມີລວງຍາວ 19,7 ກມ, ລວມມີສະຖານີລົດໄຟ 14 ແຫ່ງ, ເຊື່ອມຕໍ່ໃຈກາງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ກັບນະຄອນ ທູດຶກ. ພາຍຫຼັງນຳເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວແຕ່ວັນທີ 22 ທັນວາ 2024, ສາຍລົດໄຟດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບໃຊ້ການໄປມາຂອງຜູ້ໂດຍສານກວ່າ 5 ລ້ານເທື່ອຄົນ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຫງວຽນວັນເດືອກ, ຢືນຢັນວ່າ ລົດໄຟຟ້າ metro ເລກ 1 ແມ່ນກິດຈະກຳຄົມມະນາຄົມທັນສະໄໝ, ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນສຳລັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງນະຄອນ. ທາງນະຄອນສູ້ຊົນຮອດປີ 2035 ຈະກໍ່ສ້າງສຳເລັດ 7 ສາຍລົດໄຟເຂດຕົວເມືອງ, ດວຍລວງຍສວ 355 ກມ, ເພື່ອໃຫ້ຄົມມະນາມສາທາລະນະຕອບສະໜອງ 50% ຄວາມຕ້ອງການໄປມາຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ. ສ່ວນທ່ານນາງ Miyazaki Katsura, ຮອງຫົວໜ້າປະຈຳຂັ້ນສູງຂອງອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ຍີ່ປຸ່ນ (JICA), ປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ຮ່ວມມືພັດທະນາບັນດາໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟຕົວເມືອງຕື່ມອີກ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຢູ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນອື່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ອີກດ້ວຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບການນຳບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ, ວິສາຫະກິດໃຫຍ່ຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບການນຳບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ, ວິສາຫະກິດໃຫຍ່ຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ

ວັນທີ 09 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາກຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບການນຳບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ, ວິສາຫະກິດໃຫຍ່ຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ.
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