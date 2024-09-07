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ຂ່າວສານ

ເປີດສະຫຼອງບ້ານວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍເມືອງ ອາເລືອຍ

ທີ່ພິທີເປີດສະຫຼອງ, ເມືອງ ອາເລືອຍ ໄດ້ວາດພາບຄືນງານບຸນຈຳນວນໜຶ່ງຂອງແຕ່ລະຊົນເຜົ່າໃນເຂດວັດທະນະທຳຂອງບັນດາເຜົ່າ.
(ທີ່ພິທີເປີດສະຫຼອງ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 06 ກັນຍາ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນເມືອງ ອາເລືອຍ, ແຂວງ ເທື່ອທຽນເຫ້ວ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດສະຫຼອງບ້ານວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອບັນດາເຜ່າສ່ວນໜ້ອຍຢູ່ຕາແສງ ຮົ່ງເທື້ອງ, ເມືອງ ອາເລືອຍ, ພາຍຫຼັງຜັນຂະຫຍາຍກໍ່ສ້າງເປັນເວລາ 2 ປີ.

        ບ້ານວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍເມືອງ ອາເລືອຍ ມີເນື້ອທີ່ 5 ເຮັກຕາ, ດ້ວຍຍອດເງິນລົງທຶນເກືອບ 20,8 ຕື້ດົ່ງ (ປະມານ 845.000 USD) ຈາກແຫຼ່ງທຶນ ໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ແລະ ເຂດພູດອຍໄລຍະ 2021 – 2030, ໄລຍະ 1 ແຕ່ປີ 2021 – 2025.

        ທີ່ພິທີເປີດສະຫຼອງ, ເມືອງ ອາເລືອຍ ໄດ້ວາດພາບຄືນງານບຸນຈຳນວນໜຶ່ງຂອງແຕ່ລະຊົນເຜົ່າໃນເຂດວັດທະນະທຳຂອງບັນດາເຜົ່າ, ຄື: ງານບຸນ ອາ ເຣວ ກາ ຂອງຊົນເຜົ່າ ປາໂກ; ງານບຸນ ກລິງ ຕາງ (ພິທີພູຊາຟ້າແຖນ) ຂອງຊາວ ຕ່າໂອຍ, ງານບຸນ ເອິນນິງ ຂອງຊາວ ເກີຕູ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ຢ່າງເປັນທາງການ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ຢ່າງເປັນທາງການ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທງເໝີ້ນ ຈະນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 08 – 11 ກັນຍາ.
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