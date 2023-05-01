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ຂ່າວສານ

ເປີດນຳໃຊ້ສູນການຂ່າວ, ມີນັກຂ່າວກວ່າ 2000 ຄົນຈົດທະບຽນປະຕິບັດງານຢູ່ SEA Games 32

ນອກຈາກສູນການຂ່າວດັ່ງກ່າວແລ້ວ, ປະເທດເຈົ້າພາບ ກຳປູເຈຍ ຍັງສ້າງຕັ້ງສູນການຂ່າວແຫ່ງອື່ນຢູ່ ສູນງານຕະຫລາດນັດ ວາງສະແດງ Chroy Changvar ອີກດ້ວຍ.
ພາບປະກອບ:TTXVN

ວັນທີ 29 ເມສາ, ຢູ່ ເຂດກິລາປະສົມຂະຫນາດໃຫຍ່ Morodok Techo, ຄະນະຈັດຕັ້ງປະເທດເຈົ້າພາບ ກຳປູເຈຍ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນຳໃຊ້ສູນການຂ່າວ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ Khieu Kanharith, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ ກຳປູເຈຍ. ສູນການຂ່າວ SEA Games 32 ໄດ້ຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ 1 ຂອງສະຫນາມກິລາ Morodok Techo ຂຶ້ນກັບເຂດກິລາປະສົມດັ່ງກ່າວ ໂດຍໄດ້ກໍ່ສ້າງໃນເນື້ອທີ່ກວ້າງກວ່າ 80 ເຮັກຕາ ຢູ່ ຊານນະຄອນຫລວງ ພະນົມເປັນ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ.

          ນອກຈາກສູນການຂ່າວດັ່ງກ່າວແລ້ວ, ປະເທດເຈົ້າພາບ ກຳປູເຈຍ ຍັງສ້າງຕັ້ງສູນການຂ່າວແຫ່ງອື່ນຢູ່ ສູນງານຕະຫລາດນັດ ວາງສະແດງ Chroy Changvar ອີກດ້ວຍ.

ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວກຳປູເຈຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ:  ມາຮອດວັນທີ 28 ເມສາ, ມີນັກຂ່າວກວ່າ 2000 ຄົນຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ Timor Leste ໄດ້ຈົດທະບຽນປະຕິບັດງານຢູ່ SEA Games 32 ແລະ ASEAN Para Games 12.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ ​ວັນ​ບຸນ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຫລາຍ​ເຫດ​ການ ຢູ່ຫຼາຍ​ແຂວງ, ນະ​ຄອນ

ໄຂ ​ວັນ​ບຸນ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຫລາຍ​ເຫດ​ການ ຢູ່ຫຼາຍ​ແຂວງ, ນະ​ຄອນ

ຢູ່ກ໋ວາງນິງ, ວັນບຸນວັດທະນະທຳ - ກິລາ ຂອງບັນດາເຜົ່າເມືອງເຂດພູສູງ ຊາຍແດນ ບິ່ງລຽວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນດ້ວຍຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ພົ້ນເດັ່ນ.
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