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ຂ່າວສານ

ເປີດນຳໃຊ້ສະຖາບັນວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການວ່າ ຈະສ້າງກຳລັງໜູນຊຸກຍູ້ລະບົບປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງແຫ່ງຊາດ
  ເປີດນຳໃຊ້ສຳນັກງານສະຖາບັນວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ (ພາບ: TTXVN)  

ວັນທີ 18 ມັງກອນ, ຢູ່ເຂດເຕັກໂນໂລຊີສູງ ຮ່ວາລາກ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ Kim Jin Pyo ໄດ້ຕັດແຖບຜ້າເປີດນຳໃຊ້ສຳນັກງານສະຖາບັນວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ (VKIST). ສຳນັກງານຂອງ VKIST ລວມມີຫ້ອງທົດລອງທັນສະໄໝ 5 ຫ້ອງ, ດ້ວຍມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງໝົດແມ່ນ 5 ລ້ານ USD. ນີ້ແມ່ນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ມາໃຫ້ ຫວຽດນາມ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການວ່າ ຈະສ້າງກຳລັງໜູນຊຸກຍູ້ລະບົບປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງແຫ່ງຊາດ, ປະກອບສ່ວນສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ຫວຽດນາມ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຖືວ່າ ດ້ວຍພື້ນຖານວັດຖຸທັນສະໄໝ, ຖັນແຖວບຸກຄະລາກອນເກັ່ງ ພ້ອມກັບບັນດາຜະລິດຕະພັນຄົ້ນຄວ້າທຳອິດ, ສະຖາບັນ VKIST ຈະສວມບົດບາດເປັນແກ່ນສານເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສະຖາບັນ, ໂຮງຮຽນ, ວິສາຫະກິດໃນລະບົບນິເວດປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງຂອງ 2 ປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ສ.ເກົາຫຼິ Kim Jin Pyo ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ສ.ເກົາຫຼິ Kim Jin Pyo ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ Kim Jin Pyo ແລະ ບັນດາສະມາຊິກໃນຄະນະໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ, ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ.
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