ຂ່າວສານ
ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ອິດສະຣາແອັນ
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນກີ່ເຊີນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອິດສະຣາແອັນ ພວມພັດທະນາຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ພິເສດແມ່ນເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ. ຕາມທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ຫວຽດນາມ ມີທ່າແຮງໃນການສົ່ງອອກປະເພດສິນຄ້າປະເພດຕ່າງໆໄປຍັງ ອິດສະຣາແອັນ ຄື ໂທລະສັບ, ເຄື່ອງອາໄຫຼ່ເອເລັກໂຕນິກ, ເຄື່ອງຈັກ, ອຸປະກອນ, ຜະລິດຕະພັນຕັດຫຍິບ, ເກີບໜັງ, ສິນໃນນ້ຳ, ກາເຟ, ໝາກມ່ວງຫິມະພານ, ພິກໄທ ແລະ ຜະລິດຕະພັນກະເສດປຸງແຕ່ງ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ອິດສະຣາແອັນ ມີຫຼາຍທ່າໄດ້ປຽບກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ເຄື່ອງອຸປະກອນເອເລັກໂຕນິກ, ເຕັກໂນໂລຢີນ້ຳ, ກະສິກຳອັດສະລິຍະ, ສາທາລະນະສຸກ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ບັນດາມາດຕະການດີຈີຕອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານ ຫງວຽນກີ່ເຊີນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດຢູ່ Narareth ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເຖິງຕະຫຼາດ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍກວ່າອີກ, ເຊິ່ງແມ່ນພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນດ້ວຍຂອບເຂດປະຊາກອນກວ່າ 100 ລ້ານຄົນ, ມີທີ່ຕັ້ງຍຸດທະສາດໃນຈຳນວນບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ພວມຍູ້ແຮງການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ພັດທະນາອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ກະສິກຳທັນສະໄໝ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການ.
ກ່ຽວກັບຝ່າຍ ອິດສະຣາແອັນ, ທ່ານ Amer Saleh ປະທານຫ້ອງການການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ Narareth ພ້ອມດ້ວຍບັນດານັກທຸລະກິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ສະແດງຄວາມສົນໃຈເຖິງຕະຫຼາດ ຫວຽດນາມ, ພ້ອມທັງແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບຄວາມອາດສາມາດຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ກະສິກຳ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ.