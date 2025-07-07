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ຂ່າວສານ

ເປັ​ນ​ຄັ້​ງ​ທຳ​ອິດ BRICS ຮັບ​ຮອ​ງ​ເອົາ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ລວມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ IMF

ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດກຸ່ມ BRICS ປັດຈຸບັນໄດ້ເປີດກວ້າງແຕ່ 5 ຂຶ້ນເຖິງ 11 ປະເທດສະມາຊິກ ບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຕໍ່ຫຼັກໝັ້ນເປັນເອກະພາບລວມໃນບັນຫາປະຕິຮູບ IMF.
ພິທີໄຂເວທີປາໄສ ວິສາຫະກິດ BRICS (ພາບ: REUTERS/Pilar Olivares )

ວັນທີ 5 ກໍລະກົດ, ບັນດາລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂຶ້ນກັບກຸ່ມພື້ນຖານເສດຖະກິດຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ BRICS ໄດ້ວາງອອກຂໍ້ສະເໜີລວມກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບກອງທຶນເງິນຕາສາກົນ(IMF), ໃນນັ້ນການຈັດສັນຄືນໃໝ່ສິດລົງມະຕິ ແລະ ຢຸດຕິການນຳພາທີ່ມີແຕ່ດົນນານຂອງ ເອີລົບໃນກົນໄກນີ້.

ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດກຸ່ມ BRICS ປັດຈຸບັນໄດ້ເປີດກວ້າງແຕ່ 5 ຂຶ້ນເຖິງ 11 ປະເທດສະມາຊິກ ບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຕໍ່ຫຼັກໝັ້ນເປັນເອກະພາບລວມໃນບັນຫາປະຕິຮູບ IMF. ບັນດາລັດຖະມົນຕີໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະສະໜັບສະໜູນເລື່ອງຍົກອອກຂໍ້ສະເໜີປະຕິຮູບນີ້ຢູ່ກອງປະຊຸມຂອງ IMF ໃນເດືອນທັນວາຈະມາເຖິງ, ສຸມໃສ່ເຂົ້າການປັບປຸງໂຄຕາກຳນົດລະດັບການປະກອບສ່ວນ ແລະ ສິດລົງມະຕິຂອງແຕ່ລະປະເທດສະມາຊິກ.

ຖະແຫຼງການຂອງບັນດາລັດຖະມົນຕີ ການເງິນ BRICS ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ການປັບປຸງ ໂຄຕາ ຕ້ອງສ່ອງແສງຢ່າງຖືກຕ້ອງຕຳແໜ່ງທີ່ເໝາະສົມຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກໃນພື້ນຖານເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ, ພ້ອມທັງປົກປ້ອງ ສ່ວນໂຄຕາຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີກະ​ຊວງກ​ະ​ສິ​ກຳ ບ​ຣາ​ຊິນ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີກະ​ຊວງກ​ະ​ສິ​ກຳ ບ​ຣາ​ຊິນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີກະຊວງກະສິກຳສອງປະເທດສ້າງກຸ່ມປະຕິບັດງານຮ່ວມ, ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາຂັ້ນສູງ, ລວມມີການເປີດຕະຫຼາດໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກເພື່ອໃຫ້ຜະລິດຕະພັນກະເສດທີ່ເປັນຂອງທ່າແຮງຂອງກັນ
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