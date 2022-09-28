ຂ່າວສານ
ເປັນເຈົ້າການໃນການຮັບມືກັບການຜັນແປຢ່າງສັບສົນຂອງ ພາຍຸ ໄຕ້ຝຸ່ນ Noru
ລາຍງານທີ່ກອງປະຊຸມ, ກົມໃຫຍ່ອຸຕຸນິຍົມອຸທົກກະສາດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ 4 ໂມງເຊົ້າຂອງວັນທີ 27 ກັນຍາ, ໃຈກາງພາຍຸ ຢູ່ຫ່າງຈາກແຄມທະເລບັນດາແຂວງເທື່ອທຽນເຫ້ວ - ບິ່ງດິງ ປະມານ 470 ກີໂລແມັດ ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກ ດ້ວຍແຮງລົມລະດັບ 14 ຫາ 16, ຄວາມໄວແຕ່ 20 ຫາ 25 ກີໂລແມັດ/ຊົ່ວໂມງ. ຄາດວ່າ ພາຍຸ Noru ແຮງທີ່ສຸດຢູ່ໃນລະດັບ 14 ແລະ 15 ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 28 ກັນຍາ. ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນກວດກາມຄືນໃໝ່ວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານພາຍຸ ຍ້ອນວ່າ ພາຍຫຼັງພາຍຸຈະມັກເກີດສະພາບຄວາມດັນອາກາດຕ່ຳ, ຝົນຕົກໜັກ, ດິນເຊາະເຈື່ອນ; ຄົ້ນຄ້ວາ, ຕິດຕາມກວດກາ, ຮັບມືກັບພາຍຸ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາແຂວງພາກກາງ, ໄຕງວຽນ, ປົກປ້ອງຊີວິດອິນຊີ, ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນປະຊາຊົນທີ່ໄປຫາປາຢູ່ໄກຝັ່ງ.
ເພື່ອເປັນເຈົ້າການໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານພາຍຸ Noru, ບັນດາທ້ອງຖິ່ນທີ່ຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກພາຍຸໄດ້ຮີບດ່ວນຍົກຍ້າຍບັນດາຄອບຄົວຢູ່ເຂດແຄມທະເລ, ຮຽກຮ້ອງກຳປັ່ນ ກັບຄືນບ່ອນພັກເຊົາທີ່ປອດໄພ… ປັດຈຸບັນບັນດາແຂວງ ນັບແຕ່ກ໋ວາງບິ່ງ ຈົນຮອດ ແຄ໊ງຮ່ວາ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ຄຳສັ່ງຫ້າມອອກໄປທະເລ, ກ໋ວາງນາມໄດ້ຍົກຍ້າຍກ່ວາ 450 ຄອບຄົວປະຊາຊົນ ດ້ວຍປະຊາຊົນກ່ວາ 1000 ຄົນ, ນັກຮຽນທຸກໆຄົນຢູ່ເຂດຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກພາຍຸ ຈະໄດ້ພັກແຕ່ວັນທີ 27 ແລະ 28 ກັນຍາ.