Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ໃນ​ການ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ການ​ຜັນ​ແປ​ຢ່າງ​ສັບ​ສົນ​ຂອງ ພາ​ຍຸ ໄຕ້​ຝ​ຸ່ນ Noru

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ກັນຍາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງເປັນປະທານກອງປະຊຸມທາງໄກ ກັບ 8 ແຂວງພາກກາງ ແລະ ໄຕງວຽນກ່ຽວກັບວຽກງານຮັບມືກັບພາຍຸ Noru.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VOV)  

ລາຍງານທີ່ກອງປະຊຸມ, ກົມໃຫຍ່ອຸຕຸນິຍົມອຸທົກກະສາດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ 4 ໂມງເຊົ້າຂອງວັນທີ 27 ກັນຍາ, ໃຈກາງພາຍຸ ຢູ່ຫ່າງຈາກແຄມທະເລບັນດາແຂວງເທື່ອທຽນເຫ້ວ - ບິ່ງດິງ ປະມານ 470 ກີໂລແມັດ ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກ ດ້ວຍແຮງລົມລະດັບ 14 ຫາ 16, ຄວາມໄວແຕ່ 20 ຫາ 25 ກີໂລແມັດ/ຊົ່ວໂມງ. ຄາດວ່າ ພາຍຸ Noru ແຮງທີ່ສຸດຢູ່ໃນລະດັບ 14 ແລະ 15 ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 28 ກັນຍາ. ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນກວດກາມຄືນໃໝ່ວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານພາຍຸ ຍ້ອນວ່າ ພາຍຫຼັງພາຍຸຈະມັກເກີດສະພາບຄວາມດັນອາກາດຕ່ຳ, ຝົນຕົກໜັກ, ດິນເຊາະເຈື່ອນ; ຄົ້ນຄ້ວາ, ຕິດຕາມກວດກາ, ຮັບມືກັບພາຍຸ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາແຂວງພາກກາງ, ໄຕງວຽນ, ປົກປ້ອງຊີວິດອິນຊີ, ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນປະຊາຊົນທີ່ໄປຫາປາຢູ່ໄກຝັ່ງ.

“ສຸມໃສ່ສຳຫຼວດກວດກາການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ເຂດອັນຕະລາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ເທິງກ່ຳປັ່ນເຮືອແພ, ບ່ອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຖືກດິນເຊາະເຈື່ອນ, ນ້ຳຖ້ວມໃຫ້ໄປເຂດປອດໄພຢ່າງເດັດຂາດ. ການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດແຄມທະເລ ຕ້ອງສຸມໃສ່ປະຕິບັດໃຫ້ສຳເລັດໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ໄວໄດ້ ກ່ອນທີ່ພະຍຸພັດຖະຫຼົ່ມເຂົ້າເຂດດິນຕໍ່ແຜ່ນ.”

ເພື່ອເປັນເຈົ້າການໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານພາຍຸ Noru, ບັນດາທ້ອງຖິ່ນທີ່ຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກພາຍຸໄດ້ຮີບດ່ວນຍົກຍ້າຍບັນດາຄອບຄົວຢູ່ເຂດແຄມທະເລ, ຮຽກຮ້ອງກຳປັ່ນ ກັບຄືນບ່ອນພັກເຊົາທີ່ປອດໄພ… ປັດຈຸບັນບັນດາແຂວງ ນັບແຕ່ກ໋ວາງບິ່ງ ຈົນຮອດ ແຄ໊ງຮ່ວາ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ຄຳສັ່ງຫ້າມອອກໄປທະເລ, ກ໋ວາງນາມໄດ້ຍົກຍ້າຍກ່ວາ 450 ຄອບຄົວປະຊາຊົນ ດ້ວຍປະຊາຊົນກ່ວາ 1000 ຄົນ, ນັກຮຽນທຸກໆຄົນຢູ່ເຂດຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກພາຍຸ ຈະໄດ້ພັກແຕ່ວັນທີ 27 ແລະ 28 ກັນຍາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສືບ​ຕໍ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກົນ​ໄກ​ຊຳ​ລະ​ຄ່າ​ກວດ​, ປິ່ນ​ປົວ​ພະ​ຍາດ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ເຈັບ​ຕິດ​ເຊື້​ອ​ ໂຄວິດ - 19

ສືບ​ຕໍ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກົນ​ໄກ​ຊຳ​ລະ​ຄ່າ​ກວດ​, ປິ່ນ​ປົວ​ພະ​ຍາດ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ເຈັບ​ຕິດ​ເຊື້​ອ​ ໂຄວິດ - 19

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວູດຶກດາມ ສະເໜີໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແກ່ຍາວເວລາປະຕິບັດການຕໍ່ກຳນົດເວລາໃບຈົດທະບຽບຈຳໜ່າຍຢຸກຢາ; ສືບຕໍ່ປະຕິບັດກົນໄກຊຳລະຄ່າກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19; ຕີລາຄາບັນດາລະບອບ, ນະໂຍບາຍຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ, ຮັບປະກັນການຊ່ວຍໜູນສັງຄົມ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top