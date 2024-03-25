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ຂ່າວສານ

ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ໃນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ທີ່ ຫວຽດ​ນາມ ຍາດ​ໄດ້​ແຊັມ ​ສະ​ໜຸກ​ເກີດ - ບີ​ລຽດ​ໂລກ ປະ​ເພ​ດ​​ທິມ

ພຽງແຕ່ໃນ 1 ປີຜ່ານມາ, ປະເພດກິລາສະໜຸກເກີ - ບີລຽດ carom 3 cushion ຫວຽດນາມ ກໍ່ຍາດໄດ້ 4 ລາງວັນລະດັບໂລກ.
ນັກກິລາ ເຈິ່ນກວຽດຕຽນ ແລະ ບາວເຟືອງວິງ, ເຊິ່ງເປັນນັກກິລາ 2 ຄົນໃນທິມຊາດສະໜຸກເກີ - ບີລຽດ ຫວຽດນາມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ມີນາ, ຢູ່ Viersen (ເຢຍລະມັນ), ນັກກິລາ ເຈິ່ນກວຽດຕຽນ ແລະ ບາວເຟືອງວິງ, ເຊິ່ງເປັນນັກກິລາ 2 ຄົນໃນທິມຊາດສະໜຸກເກີ - ບີລຽດ ຫວຽດນາມ, ໄດ້ເອົາຊະນະບັນດານັກກິລາ ແອັດສະປາຍ ດ້ວຍຄະແນນ 15 ຕໍ່ 14 ໃນການຕີ tie-break  ຮອບຊີງຊະນະເລີດ, ອັນໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ແຊັມໃນລາຍການ carom 3 cushion ຫຼີ້ນເປັນທິມລະດັບໂລກ, ເຊິ່ງເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ລາງວັນອັນສູງສົ່ງນີ້.

ດ້ວຍນາມມະຍົດນີ້, ພຽງແຕ່ໃນ 1 ປີຜ່ານມາ, ປະເພດກິລາສະໜຸກເກີ - ບີລຽດ carom 3 cushion ຫວຽດນາມ ກໍ່ຍາດໄດ້ 4 ລາງວັນລະດັບໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຫົວ​ເລື່ອງ​ສ້າງ​ກົດ​ໝາຍ ເດືອນ ມີ​ນາ 2024

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຫົວ​ເລື່ອງ​ສ້າງ​ກົດ​ໝາຍ ເດືອນ ມີ​ນາ 2024

ວັນທີ 25 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມລັດຖະບານຫົວເລື່ອງສ້າງກົດໝາຍເດືອນ ມີນາ 2024 ເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍ 3 ສະບັບ, ໃບສະເໜີສ້າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ 1 ສະບັບ ແລະ ສະເໜີສ້າງກົດໝາຍ.
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