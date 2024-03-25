ຂ່າວສານ
ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນປະຫວັດສາດທີ່ ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ແຊັມ ສະໜຸກເກີດ - ບີລຽດໂລກ ປະເພດທິມ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ມີນາ, ຢູ່ Viersen (ເຢຍລະມັນ), ນັກກິລາ ເຈິ່ນກວຽດຕຽນ ແລະ ບາວເຟືອງວິງ, ເຊິ່ງເປັນນັກກິລາ 2 ຄົນໃນທິມຊາດສະໜຸກເກີ - ບີລຽດ ຫວຽດນາມ, ໄດ້ເອົາຊະນະບັນດານັກກິລາ ແອັດສະປາຍ ດ້ວຍຄະແນນ 15 ຕໍ່ 14 ໃນການຕີ tie-break ຮອບຊີງຊະນະເລີດ, ອັນໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ແຊັມໃນລາຍການ carom 3 cushion ຫຼີ້ນເປັນທິມລະດັບໂລກ, ເຊິ່ງເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ລາງວັນອັນສູງສົ່ງນີ້.
ດ້ວຍນາມມະຍົດນີ້, ພຽງແຕ່ໃນ 1 ປີຜ່ານມາ, ປະເພດກິລາສະໜຸກເກີ - ບີລຽດ carom 3 cushion ຫວຽດນາມ ກໍ່ຍາດໄດ້ 4 ລາງວັນລະດັບໂລກ.