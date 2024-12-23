ຂ່າວສານ
ເປັນຄັ້ງທຳອິດຈັດງານຕະຫຼາດນັດຊາຍແດນ ຫວຽດ - ລາວ
ວັນທີ 21 ທັນວາ, ຢູ່ເທດສະບານ ລາວບ໋າວ, ເມືອງເຫືອງຮວ໊າ, ແຂວງ ກວ໋າງຈິ, ໄດ້ໄຂງານຕະຫຼາດນັດຊາຍແດນ ລາວບ໋າວ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດງານຕະຫຼາດນັດຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍຂອງປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ.
ງານຕະຫຼາດນັດດັ່ງກ່າວຈັດຂຶ້ນປະຈຳວັນເສົາຂອງທຸກໆອາທິດ ເພື່ອວາງຂາຍບັນດາຜະລິດຕະພັນກະເສດຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ອາຫານພື້ນບ້ານທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງບັນດາເຜົ່າ ເວິນກ່ຽວ, ປາໂກ ຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າຂອງລາວ. ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ສາມາດລົງຕົວຈິງ, ພົບປະແລກປ່ຽນກັບປະຊາຊົນລາວ ແລະ ຊິມບັນດາເຍື່ອງອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂ້າມຊາຍແດນ.
ການນຳຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນເທດສະບານ ລາວບ໋າວ, ເມືອງເຮືອງຮວ໊າ, ແຂວງ ກວ໋າງຈິ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທາງເທດສະບານເມືອງ ຢາກສ້າງງານຕະຫຼາດນັດຊາຍແດນ ລາວບ໋າວ ກາຍເປັນເຫດການເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ປະກອບສ່ວນດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວ, ສ້າງໂອກາດເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຊາຍແດນ 2 ປະເທດໄດ້ພົບປະແລກປ່ຽນ, ຄ້າຂາຍ.