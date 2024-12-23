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ຂ່າວສານ

ເປັນຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ຈັດ​ງານຕະຫຼາດ​​ນັດຊາຍ​ແດນ ຫວຽດ - ລາວ

ງານຕະຫຼາດນັດຈັດຂຶ້ນປະຈຳວັນເສົາຂອງທຸກໆອາທິດ ເພື່ອວາງຂາຍບັນດາຜະລິດຕະພັນກະເສດຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ອາຫານພື້ນບ້ານທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງບັນດາເຜົ່າ ເວິນກ່ຽວ, ປາໂກ ຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າຂອງລາວ.
ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດງານຕະຫຼາດນັດຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ (ພາບ: VOV)

ວັນທີ 21 ທັນວາ, ຢູ່ເທດສະບານ ລາວບ໋າວ, ເມືອງເຫືອງຮວ໊າ, ແຂວງ ກວ໋າງຈິ, ໄດ້ໄຂງານຕະຫຼາດນັດຊາຍແດນ ລາວບ໋າວ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດງານຕະຫຼາດນັດຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍຂອງປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ.

ງານຕະຫຼາດນັດດັ່ງກ່າວຈັດຂຶ້ນປະຈຳວັນເສົາຂອງທຸກໆອາທິດ ເພື່ອວາງຂາຍບັນດາຜະລິດຕະພັນກະເສດຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ອາຫານພື້ນບ້ານທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງບັນດາເຜົ່າ ເວິນກ່ຽວ, ປາໂກ ຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າຂອງລາວ. ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ສາມາດລົງຕົວຈິງ, ພົບປະແລກປ່ຽນກັບປະຊາຊົນລາວ ແລະ ຊິມບັນດາເຍື່ອງອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂ້າມຊາຍແດນ.

ການນຳຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນເທດສະບານ ລາວບ໋າວ, ເມືອງເຮືອງຮວ໊າ, ແຂວງ ກວ໋າງຈິ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທາງເທດສະບານເມືອງ ຢາກສ້າງງານຕະຫຼາດນັດຊາຍແດນ ລາວບ໋າວ ກາຍເປັນເຫດການເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ປະກອບສ່ວນດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວ, ສ້າງໂອກາດເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຊາຍແດນ 2 ປະເທດໄດ້ພົບປະແລກປ່ຽນ, ຄ້າຂາຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລັດ​ຖະ​ບານ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຫຼີກ​ລ້ຽງ​ໄດ້​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ປິດ​ປ​ະ​ຕູ​ກ່ອນ​ໂອ​ກາດ​ວັນ​ບຸນ ຄຼິດ​ສະ​ມາດ

ລັດ​ຖະ​ບານ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຫຼີກ​ລ້ຽງ​ໄດ້​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ປິດ​ປ​ະ​ຕູ​ກ່ອນ​ໂອ​ກາດ​ວັນ​ບຸນ ຄຼິດ​ສະ​ມາດ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ໄດ້ເຊັນອະນຸມັດຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍເບີດຈ່າຍງົບປະມານໃຫ້ລັດຖະບານສະຫະລັດ ຮອດກາງເດືອນ ມີນາ ປີ 2025, ຜ່ານນັ້ນ ຫຼີກລ້ຽງຄວາມສ່ຽງຕ້ອງປິດປະຕູສ່ວນໜຶ່ງ ກ່ອນວັນບຸນຄຼິດສະມາດ ພຽງແຕ່ 2 – 3 ວັນ.
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