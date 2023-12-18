ຂ່າວສານ
ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຫວຽດນາມ ມອບລາງວັນການແຂ່ງຂັນພາບຖ່າຍ ແລະ ວີດີໂອ ກ່ຽວກັບຫົວເລື່ອງສິດທິມະນຸດ
ເປັນຄັ້ງທຳອິດ, ມີການແຂ່ງຂັນພາບຖ່າຍ ແລະ ວີດີໂອກ່ຽວກັບຫົວເລື່ອງສິດທິມະນຸດດ້ວຍຊື່ວ່າ “ຫວຽດນາມ ສັນຕິສຸກ ປີ 2023” ໂດຍກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນ ຕາມຮູບແບບທາງໄກ ຜ່ານການໂຄສະນາຮູບແບບ ຫວຽດນາມ - https://vietnam.vn. ພິທີໄຂການວາງສະແດງ ແລະ ປະກາດລາງວັນການແຂ່ງຂັນຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 19 ທັນວາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ພາຍຫຼັງປຸກລະດົມເປັນເວລາ 4 ເດືອນ (ແຕ່ເດືອນ ມິຖຸນາ - ຕຸລາ 2023), ການແຂ່ງຂັນໄດ້ດຶງດູດກວ່າ 7.000 ພາບຖ່າຍ ແລະ ວີດີໂອ ສົ່ງເຂົ້າມາຈາກບັນດາຜູ້ຖ່າຍຮູບຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ແຕ່ລະຜົນງານແມ່ນເລື່ອງລາວທີ່ດຶງດູດໃຈ ຫຼື ອາດຈະແມ່ນເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບແງ່ມູນສັງເກດສະພາບຕົວຈິງກ່ຽວກັບການດຳລົງຊີວິດຍັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກຫຼາຍຢ່າງ, ແຕ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊື່ນ ແລະ ຄວາມສຸກ.
ການແຂ່ງຂັນເປັນສິ່ງພິສູດໃຫ້ເຫັນນະໂຍບາຍສະເໜີຕົ້ນສະເໜີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ວຽກງານເບິ່ງແຍງດູແລຊີວິດທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ, ສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມ, ປະກອບສ່ວນ, ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງຄວາມສາມາດ, ພູມປັນຍາຂອງຕົນເຂົ້າໃນພາລະກິດສ້າງສາ, ພັດທະນາປະເທດ ຫວຽດນາມ. ພ້ອມທັງ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ເພື່ອນມິດສາກົນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັກຕໍ່ບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃນການຖ່າຍຮູບ ແລະ ວີດີໂອ ໂຄສະນາພາບພົດປະເທດຊາດ ແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມ ອອກສູ່ໂລກ.