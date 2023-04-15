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ຂ່າວສານ

ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ສປປ.ເກົາຫຼີ ຢືນຢັນການທົດລອງລູກສອນໄຟນຳວິຖີຂ້າມທະວີບ “Hwasongpo-18”

ເຫດຍິງທົດລອງເພື່ອ “ຢັ້ງຢືນການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຄື່ອງຈັກນຳໃຊ້ເຊື້ອເພີງປະເທດແຂງສຳລັບລູກສອນໄຟມີຫຼາຍຊັ້ນ ແລະ ລະບົບບັນຊາ
ລູກສອນໄຟ “Hwasongpo-17” (ພາບປະກອບ: Yonhap/TTXVN)

ວັນທີ 14 ເມສາ, ສຳນັກຂ່າວສານສູນກາງ ສປປ.ເກົາຫຼີ (KCNA) ໃຫ້ຂ່າວວ່າ, ປະເທດນີ້ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີຂ້າມທະວີບ (ICBM) ປະເພດໃໝ່, “Hwasongpo-18”, ກ່ອນນັ້ນໜຶ່ງວັນ. ການນຳ Kim Jong un ໄດ້ມາສຳຫຼວດເຫດຍິງດັ່ງກ່າວ.

KCNA ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ເຫດຍິງທົດລອງເພື່ອ “ຢັ້ງຢືນການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຄື່ອງຈັກນຳໃຊ້ເຊື້ອເພີງປະເທດແຂງສຳລັບລູກສອນໄຟມີຫຼາຍຊັ້ນ ແລະ ລະບົບບັນຊາ; ພ້ອມທັງຕີລາຄາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງລະບົບອາວຸດຍຸດທະສາດໃໝ່”. KCNA ກໍ່ຢືນຢັນວ່າ, “ເຫດຍິງທົດລອງບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຫຍໍ້ທໍ້ໃດໆຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ແລະ ໄດ້ຍິງຢູ່ທະເລດ້ວຍຄວາມປອດໄພ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພັດ​ທະ​ນາ​ອາ​ຊີບ​ລ້ຽງ​ປາ​ນ້ຳ​ເຢັນ​ຢູ່​ເມືອງ ຕາມ​ເດື່ອງ, ແຂວງ ລາຍ​ເຈົາ

ພັດ​ທະ​ນາ​ອາ​ຊີບ​ລ້ຽງ​ປາ​ນ້ຳ​ເຢັນ​ຢູ່​ເມືອງ ຕາມ​ເດື່ອງ, ແຂວງ ລາຍ​ເຈົາ

ໂດຍໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍທ່າໄດ້ປຽບແມ່ນມີແຫຼ່ງນ້ຳສະອາດ ໃສເຢັນຈາກຫ້ວຍນ້ຳຕ່າງໆນັ້ນ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ບາງອົງການຈັດຕັ້ງ, ສ່ວນບຸກຄົນໃນບໍລິເວນເມືອງຕາມເດື່ອງ, ແຂວງລາຍເຈົາ ໄດ້ສຸມໃສ່ລ້ຽງປາຄາເວຍ, ປາເຊມ້ອນ. ນີ້ແມ່ນທິດເດີນໃໝ່ທີ່ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງປະສິທິຜົນເສດຖະກິດສູງ. ຊ່ວຍພໍ່ແມ່ ປຊຊ ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກອຶດຫີວ ແລະ ບືນຕົວຂຶ້ນສ້າງຄວາມຮັ່ງມີ.
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