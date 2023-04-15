ຂ່າວສານ
ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ສປປ.ເກົາຫຼີ ຢືນຢັນການທົດລອງລູກສອນໄຟນຳວິຖີຂ້າມທະວີບ “Hwasongpo-18”
ວັນທີ 14 ເມສາ, ສຳນັກຂ່າວສານສູນກາງ ສປປ.ເກົາຫຼີ (KCNA) ໃຫ້ຂ່າວວ່າ, ປະເທດນີ້ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີຂ້າມທະວີບ (ICBM) ປະເພດໃໝ່, “Hwasongpo-18”, ກ່ອນນັ້ນໜຶ່ງວັນ. ການນຳ Kim Jong un ໄດ້ມາສຳຫຼວດເຫດຍິງດັ່ງກ່າວ.
KCNA ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ເຫດຍິງທົດລອງເພື່ອ “ຢັ້ງຢືນການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຄື່ອງຈັກນຳໃຊ້ເຊື້ອເພີງປະເທດແຂງສຳລັບລູກສອນໄຟມີຫຼາຍຊັ້ນ ແລະ ລະບົບບັນຊາ; ພ້ອມທັງຕີລາຄາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງລະບົບອາວຸດຍຸດທະສາດໃໝ່”. KCNA ກໍ່ຢືນຢັນວ່າ, “ເຫດຍິງທົດລອງບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຫຍໍ້ທໍ້ໃດໆຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ແລະ ໄດ້ຍິງຢູ່ທະເລດ້ວຍຄວາມປອດໄພ”.