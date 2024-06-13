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ຂ່າວສານ

ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ສປຊ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນລະຫຼິ້ນສາກົນ ຕາມຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງ ຫວຽດນາມ

ບັນດາຄຳເຫັນລ້ວນແຕ່ຕີລາຄາສູງຂໍ້ລິເລີ່ມທີ່ມີຄວາມໝາຍຢ່າງແທດຈິງຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດກຸ່ມແກ່ນສານ, ຢືນຢັນບົດບາດສຳຄັນຂອງການລະຫຼິ້ນສຳລັບການພັດທະນາຂອງເດັກ
ທີ່ວາລະປຶກສາຫາລືຂັ້ນສູງ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 11 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສຳນັກງານສະຫະປະຊາຊາດ, ທີ່ ນິວຢອກ (ອາເມລິກາ), ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບບັນດາປະເທດກຸ່ມແກ່ນສານຊຸກຍູ້ມະຕິເລກທີ 78/268 ຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ເປັນຄັ້ງທຳອິດໄດ້ຈັດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນລະຫຼິ້ິນສາກົນ 11 ມິຖຸນາ.

ທີ່ວາລະປຶກສາຫາລືຂັ້ນສູງໃນຂອບເຂດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ, ບັນດາຄຳເຫັນລ້ວນແຕ່ຕີລາຄາສູງຂໍ້ລິເລີ່ມທີ່ມີຄວາມໝາຍຢ່າງແທດຈິງຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດກຸ່ມແກ່ນສານ, ຢືນຢັນບົດບາດສຳຄັນຂອງການລະຫຼິ້ນສຳລັບການພັດທະນາຂອງເດັກ, ກໍຄືຄວາມກ້າວໜ້າຂອງສັງຄົມໃນທົ່ວໂລກ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນມິງຫວູ ແລະ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການ “ຮ່ຳຮຽນຜ່ານການລະຫຼິ້ນ” ດ້ວຍຖານະເປັນແຂກຖືກເຊີນພິເສດ, ພ້ອມກັບບັນດານັກຮຽນຂັ້ນອະນຸບານສາກົນສະຫະປະຊາຊາດ (UNIS) ຢູ່ ນິວຢອກ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ “ການຫຼິ້ນເພື່ອຮຽນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ຄ້າ​ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ຄ້າ​ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ນິກ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ການຄ້າເອເລັກໂຕນິກພວມແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຂົງເຂດນຳໜ້າຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ສ້າງກຳລັງໜູນພັດທະນາເສດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ. ໃນກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການຍູ້ແຮງການເຊື່ອມຕໍ່, ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຮັບໃຊ້ການພັດທະນາການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງວຽກງານຄຸ້ມຄອງອາກອນ ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນວັນທີ 10 ມິຖຸນາ ຜ່ານມາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ພັດທະນາການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດລະອຽດ, ແທດຈິງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ.
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