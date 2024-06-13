ຂ່າວສານ
ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ສປຊ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນລະຫຼິ້ນສາກົນ ຕາມຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງ ຫວຽດນາມ
ວັນທີ 11 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສຳນັກງານສະຫະປະຊາຊາດ, ທີ່ ນິວຢອກ (ອາເມລິກາ), ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບບັນດາປະເທດກຸ່ມແກ່ນສານຊຸກຍູ້ມະຕິເລກທີ 78/268 ຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ເປັນຄັ້ງທຳອິດໄດ້ຈັດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນລະຫຼິ້ິນສາກົນ 11 ມິຖຸນາ.
ທີ່ວາລະປຶກສາຫາລືຂັ້ນສູງໃນຂອບເຂດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ, ບັນດາຄຳເຫັນລ້ວນແຕ່ຕີລາຄາສູງຂໍ້ລິເລີ່ມທີ່ມີຄວາມໝາຍຢ່າງແທດຈິງຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດກຸ່ມແກ່ນສານ, ຢືນຢັນບົດບາດສຳຄັນຂອງການລະຫຼິ້ນສຳລັບການພັດທະນາຂອງເດັກ, ກໍຄືຄວາມກ້າວໜ້າຂອງສັງຄົມໃນທົ່ວໂລກ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນມິງຫວູ ແລະ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການ “ຮ່ຳຮຽນຜ່ານການລະຫຼິ້ນ” ດ້ວຍຖານະເປັນແຂກຖືກເຊີນພິເສດ, ພ້ອມກັບບັນດານັກຮຽນຂັ້ນອະນຸບານສາກົນສະຫະປະຊາຊາດ (UNIS) ຢູ່ ນິວຢອກ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ “ການຫຼິ້ນເພື່ອຮຽນ”.