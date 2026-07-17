ຂ່າວສານ
ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ລັດຖະບານຍື່ນສະເໜີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການເຜີຍແຜ່ອາວຸດລ້າງຜານ
ຕາມທ່ານພົນເອກແລ້ວ, ເລື່ອງສ້າງກົດໝາຍແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຈຳເປັນເພື່ອຫັນແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງປະເທດຊາດແຕ່ໄວ, ແຕ່ໄກ, ການພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ເປັນເຈົ້າເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນໃຫ້ເປັນລະບອບລະບຽບການ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ປະຕິບັດບັນດາພັນທະຂອງ ຫວຽດນາມ ຕາມສົນທິສັນຍາສາກົນກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານ ການເຜີຍແຜ່ອາວຸດລ້າງຜານ.
ຂອບເຂດດັດປັບຂອງກົດໝາຍບໍ່ພຽງແຕ່ລວມມີທັງອາວຸດ ແລະ ວັດຖຸດ້ານການທະຫານເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງເປີດກວ້າງໄປສູ່ສິນຄ້າ, ວັດຖຸ, ອຸປະກອນ, ຊອບແວ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ການບໍລິການ ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ອາດສາມາດສວຍໃຊ້ເພື່ອພັດທະນາ ຫຼື ເຜີຍແຜ່ອາວຸດລ້າງຜານ.
ຄາດວ່າ, ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການເຜີຍແຜ່ອາວຸດລ້າງຜານຈະໄດ້ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ກອງປະຊຸມວິສາມັນໃນເດືອນ ສິງຫາ ຈະມາເຖິງ.