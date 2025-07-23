ຂ່າວສານ
ເບິ່ງແຍງດູແລໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ປະເທດຊາດ
ວັນທີ 21 ກໍລະກົດ, ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫລີມສະຫລອງ 78 ປີແຫ່ງວັນທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ນັກຮົບເສຍສະຫລະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ທ່ານ ຫງວຽນຮວ່າບິ່ງ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ໄດ້ນຳຫນ້າຄະນະປະຕິບັດງານ ລົງຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ບັນດາທະຫານເສຍອົງຄະ, ທະຫານເຈັບປ່ວຍ, ນັກຮົບເສຍສະຫລະຊີວິດເພື່ອຊາດ ແລະ ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິວັດທີ່ພວມປິ່ນປົວຢູ່ສູນປິ່ນປົວ ແລະ ບຳລຸງສຸຂະພາບຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ ຢູ່ ເຊີ່ມເຊີນ (ກະຊວງພາຍໃນ) ແລະ ສູນເບິ່ງແຍງດູແລຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີຢູ່ ແຂວງ ແທງຮວ່າ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຮວ່າບິ່ງ ເນັ້ນຫນັກວ່າ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ພັກ, ລັດ, ລັດຖະບານ ຍາມໃດກໍ່ສະຫງວນແຫລ່ງກຳລັງອັນໃຫຍ່ຫລວງເພື່ອເບິ່ງແຍດູແລຊີວິດທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈໃຫ້ແກ່ບັນດາທະຫານເສຍອົງຄະ, ທະຫານເຈັບປ່ວຍ, ຄອບຄົວນັກຮົບເສຍສະຫລະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ປະເທດຊາດ.
ໃນວັນດຽວກັນ (21 ກໍລະກົດ), ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈີ່ນກວາງເຟືອງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ ຢູ່ ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ.