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ຂ່າວສານ

ເບລາຣຸດ ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືບຸລິມະສິດຢູ່ພາກພື້ຶ້ນ ອາຊຽນ

ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ເຫັນດີຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຂອງ 2 ປະເທດປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນການເຈລະຈາລະຫວ່າງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເບລາຣຸດ Roman Golovchenko (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 08 ທັນວາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເບລາຣຸດ Roman Golovchenko, ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕີລາຄາວ່າ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ການພົວພັນດ້ານການເມືອງ - ການຕ່າງປະເທດລະຫວ່າງ 2 ປະເທດສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້, ສ້າງພື້ນຖານສຳຄັນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດ, ຄື: ເສດຖະກິດ - ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ສຶກສາ, ວັດທະນະທຳ, ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ… ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ເຫັນດີຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຂອງ 2 ປະເທດປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນການເຈລະຈາລະຫວ່າງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ. ຜ່ານນັ້ນ, ເຮັດໃຫ້ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ການຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃຫ້ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ.

ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Roman Golovchenko, ຢຶນຢັນວ່າ, ເບລາຣຸດ ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືໃຫ້ບຸລິມະສິດໃນ ອາຊຽນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເບລາຣຸດ Roman Golovchenko

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເບລາຣຸດ Roman Golovchenko

ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Roman Golovchenko ຈະສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊືອ ແລະ ການຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
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