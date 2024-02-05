ຂ່າວສານ
ເດືອນ ມັງກອນ ປີ 2024 ຫວຽດນາມ ປ່ອຍເງີນລົງທຶນສາທາລະນະເກືອບ 17.000 ຕື້ດົ່ງ
ທ່ານ ໂດແທັງຈຸງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການລົງທຶນສາທາລະນະກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຫຼາຍຂະແໜງ, ຂົງເຂດ, ບັນດາບັນຫາກົດໝາຍຄື: ທີ່ດິນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການກໍ່ສ້າງ, ການຄຸ້ມຄອງປົກປ້ອງປ່າ, ງົບປະມານ… ລັດຖະບານໄດ້ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ຕິດຂັດ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ, ຂົງເຂດ ໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງໂຄງການລົງທຶນສາທາລະນະ, ເພື່ອມີວິທີການແກ້ໄຂ ແລະ ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນທີ່ເປັນໜ້າຊື່ນຊົມນັບແຕ່ຕົ້ນປີ 2024.
ປີ 2024, ບັນດາໂຄງການລົງທຶນສາທາລະນະ, ພິເສດແມ່ນບັນດາໂຄງການສຳຄັນແຫ່ງຊາດ, ໂຄງການໃຫຍ່ ມີລັກສະນະແຜ່ຂະຫຍາຍເຊື່ອມຕໍ່ເຂດ ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດການບໍລິຫານສຳເລັດໂດຍພື້ນຖານ. ດັ່ງນັ້ນ, ນີ້ແມ່ນປະຖົມປັດໄຈເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ອາດຈະຍູ້ໄວການປ່ອຍເງິນລົງທຶນຕາມແຜນການລົງທຶນສາທາລະນະໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.