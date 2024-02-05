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ຂ່າວສານ

ເດືອນ ມັງ​ກອນ ​ປີ 2024 ຫວຽດ​ນາມ ປ່ອຍ​ເງີນລົງ​ທຶນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ເກືອບ 17.000 ຕື້​ດົ່ງ​

ການປ່ອຍເງິນລົງທຶນສາທາລະນະໃນເດືອນມັງກອນ ບັນລຸ 2,58%, ປະມານ 16.900 ຕື້ດົ່ງ (ກ່ວາ 700 ລ້ານ USD), ສູງກ່ວາເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍນີ້.
ພາບປະກອບ: Vietnam+

ທ່ານ ໂດແທັງຈຸງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການລົງທຶນສາທາລະນະກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຫຼາຍຂະແໜງ, ຂົງເຂດ, ບັນດາບັນຫາກົດໝາຍຄື: ທີ່ດິນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການກໍ່ສ້າງ, ການຄຸ້ມຄອງປົກປ້ອງປ່າ, ງົບປະມານ… ລັດຖະບານໄດ້ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ຕິດຂັດ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ, ຂົງເຂດ ໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງໂຄງການລົງທຶນສາທາລະນະ, ເພື່ອມີວິທີການແກ້ໄຂ ແລະ ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນທີ່ເປັນໜ້າຊື່ນຊົມນັບແຕ່ຕົ້ນປີ 2024.

ປີ 2024, ບັນດາໂຄງການລົງທຶນສາທາລະນະ, ພິເສດແມ່ນບັນດາໂຄງການສຳຄັນແຫ່ງຊາດ, ໂຄງການໃຫຍ່ ມີລັກສະນະແຜ່ຂະຫຍາຍເຊື່ອມຕໍ່ເຂດ ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດການບໍລິຫານສຳເລັດໂດຍພື້ນຖານ. ດັ່ງນັ້ນ, ນີ້ແມ່ນປະຖົມປັດໄຈເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ອາດຈະຍູ້ໄວການປ່ອຍເງິນລົງທຶນຕາມແຜນການລົງທຶນສາທາລະນະໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂ່ຳ​ນັບ​ຊົມ​ເຊີຍ ພັກ, ​​ຮັບ​ຕ້ອນ​ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່​ປີ​ມະ​ໂລງ ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຟົດ​ຟື້​ນ​ຢູ່​ບັນ​ດາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ

ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂ່ຳ​ນັບ​ຊົມ​ເຊີຍ ພັກ, ​​ຮັບ​ຕ້ອນ​ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່​ປີ​ມະ​ໂລງ ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຟົດ​ຟື້​ນ​ຢູ່​ບັນ​ດາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 3 ກຸມພາ, ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ຫງວຽນເຕິດແທັງ, ນະຄອນຕຽນກວາງ, ສະມາຄົມນັກຂ່າວ, ພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ສະມາຄົມວັດນະຄະດີສິລະປະແຂວງ ຈັດຕັ້ງວັນບຸນໜັງສືພິມລະດູບານໃໝ່ ແລະ ປຸກລະດົມລາງວັນສື່ມວນຊົນປີ 2024.
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