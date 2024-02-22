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ຂ່າວສານ

ເດືອນມະນຸດສະທຳ 2024: ການເດີນທາງມະນຸດສະທຳ - ມອບຄວາມຮັກ

“ເດືອນມະນຸດສະທຳ 2024” ຈະຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 01 – 31 ພຶດສະພາ, ດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວໜູນຊ່ວຍຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີຄວາມສ່ຽງສູງກວ່າເພີ່ນໃນປະຊາຄົມ.
ທີ່ການປະຊຸມຂ່າວ (ພາບ: VGP)

ທີ່ການປະຊຸມຂ່າວໃນວັນທີ 21 ກຸມພາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ “ເດືອນມະນຸດສະທຳ 2024” ຈະຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 01 – 31 ພຶດສະພາ, ດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວໜູນຊ່ວຍຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີຄວາມສ່ຽງສູງກວ່າເພີ່ນໃນປະຊາຄົມ.       

ຈຸດສຸດຍອດຂອງເດືອນມະນຸດສະທຳປີນີ້ແມ່ນ “ການເດີນທາງມະນຸດສະທຳ - ມອບຄວາມຮັກ”, ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ ທາຍງວຽນ, ເຊີນລາ ແລະ ດ້ຽນບຽນ ແຕ່ວັນທີ 20 – 22 ເມສາ, ດ້ວຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ, ຄື: ຖະຫວາຍທູບທຽນຕອບບຸນແທນຄຸນບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດຢູ່ບັນດາເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດປະຕິວັດ; ການບໍລິຈາກເລືອດດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ; ໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ກວດພະຍາດ, ແຈກຢາຍຢຸກຢາໂດຍບໍ່ເກັບຄ່າໃຫ້ປະຊາຊົນກວ່າ 7.000 ຄົນທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ… ພິທີປຸກລະດົມຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 22 ເມສາ, ຢູ່ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນ​ດາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຮ່ວມ​ເດີ​ນທາງ​ກັບ​ສູນ​ກາງ ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ

ບັນ​ດາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຮ່ວມ​ເດີ​ນທາງ​ກັບ​ສູນ​ກາງ ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ

ປີນີ້ແມ່ນປີທີ 4 ທົ່ວປະເທດ ປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ 5 ປີ (2021 - 2025). ເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດເປົ້າໝາຍນີ້, ນັບແຕ່ຕົ້ນປີ ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ຕັດສິນໃຈຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການຢາງແຮງ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍທ່າແຮງຂອງທ້ອງຖິ່ນຕົນ. ສ່ິ່ງນີ້ ປະກອບສວ່ນເຂົ້າຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມຂອງ ລັດຖະບານ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດປະເທດຊາດພັດທະນາ.
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