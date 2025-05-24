ຂ່າວສານ
ເດືອນພຶດສະພາ ກັບມາຢາມໝູ່ບ້ານ ແຊນ
ຄາວຍັງມີຊີວິດ, ໃນ 2 ຄັ້ງທີ່ກັບເມືອບ້ານແຊນ, ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ມີຄວາມຕື້ນຕັນໃຈເມື່ອໄດ້ກັບຄືນບ່ອນທີ່ ເພິ່ນ ແລະ ຄອບຄົວໄດ້ດຳລົງຊີວິດແຕ່ປີ 1901 ຮອດປີ 1906. 64 ປີ, ພາຍຫຼັງຄັ້ງສຸດທ້າຍທີ່ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ມາຢ້ຽມຢາມບ້ານເກີດນັ້ນ, ບ້ານ ແຊນ ໄດ້ກາຍເປັນບ້ານເກີດເມືອງນອນລວມຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.
“ຮົ້ວດອກຊະບາບານແດງ” ຍັງຢູ່ຫັ້ນ, ຮ່ອມທາງນ້ອຍເຕັມໄປດ້ວຍກິ່ນຫອມຂອງດອກບົວຍັງຢູ່ຫັ້ນ; ເຕົາຕີເຫຼັກ, ກີ່ຕ່ຳຫູກ, ຕົ້ນໝາກມີ້, ສ້າງນ້ຳ…ທີ່ບັນດາສະມາຊິກຂອງຄອບຄົວຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ເຄີຍໃຊ້ໃນເມື່ອກ່ອນນັ້ນ ກໍເກົ່າໄປຕາມການເວລາ ແຕ່ເງົາຂອງເພິ່ນ ເບິ່ງຄືວ່າຍັງຄົງຢູ່ນີ້.
ປີ 2025 ຄົບຮອບ 135 ປີຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງເພິ່ນ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບແຂວງ ເງະອານ ເປີດສະຫຼອງຮູບປັ້ນ “ລຸງໂຮ່ກັບເມືອຢາມບ້ານ” ຢູ່ສະໜາມກິລາ ບ້ານ ແຊນ, ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ເຄີຍໂອ້ລົມກັບປະຊາຊົນເມື່ອກັບເມືອຢາມບ້ານ. ທ່ານເລຂາຄະນະພັກແຂວງ ເງະອານ ຫງວຽນດຶກຈູງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຮູບປັ້ນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນກິດຈະກຳວັດທະນະທຳ, ແມ່ນສະຖານທີ່ເພື່ອໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວບັນທຶກເອົາບັນດາຄວາມຊົງຈຳອັນດີງາມເມື່ອມາຢາມບ້ານເກີດເມືອງນອນ ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ.
“ນັບແຕ່ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ, ໃນເຂດບ້ານ ແຊນ ແລະ ເຂດອະນຸສອນສະຖານ ລະດັບຊາດພິເສດ ກິມລຽນ ໄດ້ມີອີກກິດຈະກຳໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມໝາຍ. ການປະກົດມີຮູບປັ້ນປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ກັບມຢາມບ້ານ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້ສຶກວ່າ ເພິ່ນຍັງຢູ່ຄຽງຂ້າງພວກເຮົາໃນທຸກມື້ນີ້. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍຕັກເຕືອນທຸກຄົນໃຫ້ຈົດຈຳ ແລະ ພະຍາຍາມກວ່າອີກເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່, ສັງກາດແຫ່ງຄວາມຄາດຫວັງກ່ຽວກັບຄວາມຮຸ່ງເຮືອງເຂັ້ມແຂງ, ການເຊື່ອມໂຍງຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງເລິກເຊິ່ງຂອງປະເທດຊາດ”.
ສຳລັບປະຊາຊົນ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາຈາກທຸກສາລະທິດ, ພິເສດແມ່ນປະຊາຊົນບ້ານ ແຊນ, ຮູບປັ້ນນີ້ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ໃກ້ຊິດສະໜິດສະໜົມ, ອົບອຸ່ນ ແລະ ຮັກແພງ.
“ໃນໂອກາດວັນຄ້າຍວັນເກີດປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຂອງແຕ່ລະປີ, ບັນດາຄະນະໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ປີນີ້, ພິເສດກວ່າ ຍ້ອນວ່າຫາກໍ່ເປີດສະຫຼອງຮູບປັ້ນ “ລຸງໂຮ່ ກັບມາຢາມບ້ານ”. ພວກຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເປັນກຽດ, ເອກອ້າງທະນົງໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງ, ຮູ້ສຶກວ່າ ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ໃກ້ຊິດສະໜິດສະໜົມກັບບ້ານເກີດເມືອງນອນກວ່າ, ເຫັນວ່າຜູ້ໃດກໍດີໃຈ”.
ມາຢາມບ້ານ ແຊນ ແມ່ນມາຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບແຫຼ່ງຄວາມຊົງຈຳ, ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນບ້ານເກີດເມືອງຂອງຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນບ່ອນເຕົ້າໂຮມນ້ຳໃຈຂອງປະຊາຊົນທີ່ມີຕໍ່ເພິ່ນ, ຄືດັ່ງແນວຄວາມຄິດຂອງທ່ານ ຮ່າວັນນິງ, ຮອງຫົວໜ້າເຂດອະນຸສອນສະຖານລະດັບຊາດພິເສດ ກິມລຽນ.
“ມາແຫ່ງນີ້ ປະຊາຊົນທຸກຄົນຕ່າງກໍຮູ້ສຶກໄດ້ວ່າ, ແຫ່ງນີ້ແມ່ນບ້ານເກີດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ສ່ວນປະຊາຊົນຢູ່ທີ່ນີ້ ເຂົາເຈົ້າຖືຄວາມຮັບຜິດຊອບປົກປ້ອງ ລຸງໂຮ່, ປົກປັກຮັກສາເຂດອະນຸສອນສະຖານແຫ່ງນີ້ ເໝືອນດັ່ງເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ນັ້ນແມ່ນຄວາມຈົບງາມທີ່ຄວນອະນຸລັກຮັກສາເສີມຂະຫຍາຍ. ຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ ປະຊາຊົນມາຫາປະທານ ໂຮ່ຈີມິນດ້ວຍຈິດໃຈດັ່ງກ່າວນັ້ນ ກໍ ແມ່ນຄວາມຜາສຸກຂອງປະເທດຊາດແລ້ວ”.
ແຕ່ດົນນານມາແລ້ວ, ບ້ານ ແຊນ ໄດ້ກາຍເປັນສະຖານທີ່ນັດພົບຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍຄົນ. ເຖິງວ່າຢູ່ຫ່າງໄກ, ປະຊາຊົນແຕ່ລະຄົນກໍລ້ວນແຕ່ປາດຖະໜາໄດ້ມາຢາມບ້ານ ແຊນ, ພິເສດແມ່ນໃນຊຸມວັນເດືອນ ພຶດສະພາ, ໃນໂອກາດວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງເພິ່ນ.
“ເມື່ອມາສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້, ຄວາມຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຝັງເລິກໃນໃຈຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຈັກວ່າເທົ່າໃດ, ຮູ້ສຶກຕື້ນຕັນໃຈທີ່ສຸດ”.
“ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຈາກ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກຕື້ນຕັນໃຈຫຼາຍ ແລະ ຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງນ້ຳໃຈອັນເລິກເຊິ່ງຂອງເພິ່ນ ທີ່ມີຕໍ່ບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ປະເທດຊາດ”.
ໃນຊຸມວັນເດືອນ ພຶດສະພາ, ບ້ານ ແຊນ ພວມຕ້ອນຮັບປະຊາຊົນຈາກຫຼາຍເຂດພາກໃນທົ່ວປະເທດມາຢ້ຽມຢາມ. ເມື່ອຢູ່ໃນເຮືອນມຸງຫຍ້າທີ່ລຽບງ່າຍ ກັບຮົ້ວດອກຊະບາ, ປະຊາຊົນທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ມີຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈ, ຕື້ນຕັນໃຈ ສະຫຼັບກັບຄວາມເຄົາລົບນັບຖືການນຳຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ./.