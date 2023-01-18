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ຂ່າວສານ

ເດັກຍິງທຳອິດເກີດຢູ່ໂຮງໝໍກາງສະໜາມຂັ້ນ 2.4 ຂຶ້ນກັບຄະນະປະຕິບັດງານຊູດັງໃຕ້

ການຜ່າຕັດໄດ້ປະຕິບັດໂດຍໄວ ແລະ ບັນລຸຜົນສຳເລັດດ້ວຍດີ. ເດັກຍິງມີນຳໜັກ 3,5 ກີໂລກຣາມ.
  ການຜ່າຕັດໄດ້ປະຕິບັດໂດຍໄວ ແລະ ບັນລຸຜົນສຳເລັດ (ພາບ: sggp.org.vn)  

ວັນທີ 16 ມັງກອນ, ຈາກ ຊູດັງໃຕ້, ບັນດາທ່ານໝໍຂອງໂຮງໝໍກາງສະໜາມຂັ້ນ 2.4 ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ໄດ້ປະຕິບັດການຜ່າຕັດສຸກເສີນໃຫ້ແມ່ ແລະ ເດັກຍິງທຳອິດທີ່ໄດ້ເກີດ ຢູ່ໂຮງໝໍຂອງຄະນະປະຕິບັດງານ.

ເຖິງວ່າປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເຄື່ອງອຸປະກອນສະເພາະຂະແໜງກໍ່ຕາມ ແຕ່ດ້ວຍລະດັບວິຊາສະເພາະສູງຂອງບັນດາທ່ານໝໍກາງສະໜາມຂັ້ນ 2.4, ການຜ່າຕັດໄດ້ປະຕິບັດໂດຍໄວ ແລະ ບັນລຸຜົນສຳເລັດດ້ວຍດີ. ເດັກຍິງມີນຳໜັກ 3,5 ກີໂລກຣາມ.

ໂຮງໝໍກາງສະໜາມຂັ້ນ 2.4 ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງຈາກກອງບັນຊາການດ້ານການແພດກ່ຽວກັບການບົ່ງມະຕິໄວ, ຊັດເຈນ, ຕັດສິນໃຈຜ່າຕັດດ້ວຍຄວາມປອດໄພ, ເບິ່ງແຍງ ແລະ ໜູນຊ່ວຍແມ່ ແລະ ເດັກເປັນຢ່າງດີ. ກອງບັນຊາການຖານທີ່ໝັ້ນ, ຜູ້ບັນຊາການບັນດາອົງການໄດ້ມາສະແດງຄວາມຍິນດີນຳຜູ້ເປັນແມ່ ແລະ ທິມຜ່າຕັດຂອງໂຮງໝໍກາງສະໜາມຂັ້ນ 2.4.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽ​ດ​ນາມ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​, ຫັນ​ຕະຫຼາດ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ເປັນ​ຫຼາຍ​ຮູບ​ແບບ

ຫວຽ​ດ​ນາມ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​, ຫັນ​ຕະຫຼາດ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ເປັນ​ຫຼາຍ​ຮູບ​ແບບ

ປີ 2023, ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈຳນວນ 110 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ໃນນັ້ນມີປະມານ 8 ລ້ານເທື່ອຄົນ ແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ. ເພື່ອປະຕິບັດສິ່ງນີ້, ການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍມາດຕະການແກ້ໄຂ ເຊັ່ນ: ຍູ້ແຮງການໂຄສະນາ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ, ການບໍລິການທີ່ພັກອາໄສ, ພິເສດແມ່ນຫັນຕະຫຼາດການທ່ອງທ່ຽວເປັນຫຼາຍຮູບແບບ… ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
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