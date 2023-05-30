ຂ່າວສານ
ເຊີນລາ ຮ່ວມສຳພັນເສີມຂະຫຍາຍສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດແຖວໜ້າຂອງໂລກ
ໂດຍນອນໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດ ວັນບຸນການທ່ອງທ່ຽວ ວັດທະນະທຳ ແຂວງ ເຊີນລາ 2023, ວັນທີ 28 ພຶດສະພາ, ຢູ່ເມືອງ ມົກເຈົາ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ແຂວງ ເຊີນລາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມສຳພັນເສີມຂະຫຍາຍສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດແຖວໜ້າຂອງໂລກ. ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ພ້ອມກັນແບ່ງປັນ, ແລກປ່ຽນມາດຕະການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເປັນມືອາຊີບ, ສ້າງບັນດາຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວ, ລາຍການທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ເປັນຮູບປະທຳ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາລວມຂອງຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ໄຕບັກ ແລະ ທົ່ວປະເທດ. ພ້ອມນັ້ນ, ປຶກສາຫາລືບັນດາມາດຕະການ ແລະ ການກຳນົດທິດຮ່ວມສຳພັນເສີມຂະຫຍາຍສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດພາກພື້ນ ແຖວໜ້າຂອງໂລກ; ແນະນຳ, ໂຄສະນາເຄື່ອງໝາຍເຂດທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ມົກເຈົາ ນັບມື້ນັບພັດທະນາທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ. ນາງ ໂດ໊ທິມາຍ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ ຫຸ້ນສ່ວນ Gbest ຫວຽດນາມ, ຮ່າໂນ້ຍ, ຖືວ່າ:
“ເມືອງ ມົກເຈົາ, ແຂວງ ເຊີນລາ ຈະແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງ, ເພື່ອໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ຄືບໍລິສັດຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ ອາດສາມາດພັດທະນາບັນດາຜະລິດຕະພັນຢູ່ໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ. ຈາກນັ້ນ, ກໍ່ສາມາດພາແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ກໍ່ຄືແຂກທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ພັກຜ່ອນບຳລຸງສຸຂະພາບ. ຍ້ອນວ່າ, ຢູ່ທີ່ນີ້, ມີອາກາດ ແລະ ທຳມະຊາດທີ່ພິເສດ, ບວກກັບສີສັນວັດທະນະທຳຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຜົ່າມົ້ງ ທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະທີ່ສຸດ, ຮັກສາໄດ້ວິນຍານຂອງວັດທະນະທຳມູນເຊື້ອ”.