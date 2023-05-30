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ຂ່າວສານ

ເຊີນລາ ຮ່ວມສຳພັນເສີມຂະຫຍາຍສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດແຖວໜ້າຂອງໂລກ

ການກຳນົດທິດຮ່ວມສຳພັນເສີມຂະຫຍາຍສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດພາກພື້ນ ແຖວໜ້າຂອງໂລກ; ແນະນຳ, ໂຄສະນາເຄື່ອງໝາຍເຂດທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ມົກເຈົາ.
ວັນບຸນການທ່ອງທ່ຽວ ວັດທະນະທຳ ແຂວງ ເຊີນລາ 2023

ໂດຍນອນໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດ ວັນບຸນການທ່ອງທ່ຽວ ວັດທະນະທຳ ແຂວງ ເຊີນລາ 2023, ວັນທີ 28 ພຶດສະພາ, ຢູ່ເມືອງ ມົກເຈົາ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ແຂວງ ເຊີນລາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມສຳພັນເສີມຂະຫຍາຍສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດແຖວໜ້າຂອງໂລກ. ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ພ້ອມກັນແບ່ງປັນ, ແລກປ່ຽນມາດຕະການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເປັນມືອາຊີບ, ສ້າງບັນດາຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວ, ລາຍການທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ເປັນຮູບປະທຳ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາລວມຂອງຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ໄຕບັກ ແລະ ທົ່ວປະເທດ. ພ້ອມນັ້ນ, ປຶກສາຫາລືບັນດາມາດຕະການ ແລະ ການກຳນົດທິດຮ່ວມສຳພັນເສີມຂະຫຍາຍສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດພາກພື້ນ ແຖວໜ້າຂອງໂລກ; ແນະນຳ, ໂຄສະນາເຄື່ອງໝາຍເຂດທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ມົກເຈົາ ນັບມື້ນັບພັດທະນາທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ. ນາງ ໂດ໊ທິມາຍ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ ຫຸ້ນສ່ວນ Gbest ຫວຽດນາມ, ຮ່າໂນ້ຍ, ຖືວ່າ:

        “ເມືອງ ມົກເຈົາ, ແຂວງ ເຊີນລາ ຈະແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງ, ເພື່ອໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ຄືບໍລິສັດຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ ອາດສາມາດພັດທະນາບັນດາຜະລິດຕະພັນຢູ່ໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ. ຈາກນັ້ນ, ກໍ່ສາມາດພາແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ກໍ່ຄືແຂກທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ພັກຜ່ອນບຳລຸງສຸຂະພາບ. ຍ້ອນວ່າ, ຢູ່ທີ່ນີ້, ມີອາກາດ ແລະ ທຳມະຊາດທີ່ພິເສດ, ບວກກັບສີສັນວັດທະນະທຳຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຜົ່າມົ້ງ ທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະທີ່ສຸດ, ຮັກສາໄດ້ວິນຍານຂອງວັດທະນະທຳມູນເຊື້ອ”.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສານກ່ຽວກັບປະເທດ ຫຽດນາມ ພັດທະນາຢ່າງຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງ

ສານກ່ຽວກັບປະເທດ ຫຽດນາມ ພັດທະນາຢ່າງຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງ

ຫວຽດນາມ ໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານກັບບັນດາປະເທດ, ເປີດກຳລັງໜູນ ແລະ ກາລະໂອກາດໃໝ່ ເພື່ອຍາດແຍ່ງການໜູນຊ່ວຍ ແລະ ແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງ ຫວຽດນາມ.
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