ຂ່າວສານ
ເຈື່ອງຊາ ຍາມໃດກໍ່ຝັງເລິກໃນດວງໃຈຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ ແຕ່ລະຄົນ
“ເມື່ອໄດ້ຮູ້ຂ່າວວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປ ເຈື່ອງຊາໃນວັນທີ 26 ເມສາ. ນັບແຕ່ນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ໄດ້ກະກຽມດ້ານຈິດໃຈທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ຕົນເອງເພື່ອເດີນທາງ. ເມື່ອໄດ້ຮັບຂ່າວຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຕື້ນຕັນໃຈຫລາຍແລະຢາກອວດໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້ຂ່າວດີນັ້ນ. ເມື່ອໄປຮອດເກາະຈຶ່ງເຫັນວ່າເຈື່ອງຊາແມ່ນຍອດຢ້ຽມແທ້ຈິງ. ທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ຮູ້ໄດ້ວ່າປະເທດຊາດຫວຽດນາມຢູ່ບ່ອນໃດກໍ່ມີຄວາມສັກກະລະບູຊາ”.
ໂດຍເດີນທາງເກືອບ 1.000 ກິໂລແມັດ ເພື່ອໄປຫາ ເຈື່ອງຊາ, ເຖິງວ່າ ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຍ້ອນຄື້ນທະເລ, ລົມແຮງກໍ່ຕາມ ແຕ່ເມື່ອກຳປັ່ນໄປຮອດເກາະ, ຄວາມອິດເມື່ອຍເກືອບຄືວ່າຈາງຫາຍໄປເລີຍ ແທນທີ່ນັ້ນແມ່ນຢາກໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ທີ່ພວມຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເພື່ອປົກປັກຮັກສາເຂດທະເລໝູ່ເກາະຂອງປະເທດຊາດ. ນັກຂ່າວ ເລທູຮັ່ງ, ສັງກັດ ຫນັງສືພິມ ວິສາຫະກິດ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງ ແບ່ງປັນວ່າ: ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ເຈື່ອງຊາ ແມ່ນໂອກາດໄດ້ຄົ້ນຫາປະເທດຊາດ, ມີເອກະສານຕື່ມອີກເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈແຈ້ງກວ່າກ່ຽວກັບພາລະກິດແຫ່ງການປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕເຂດທະເລໝູ່ເກາະຂອງປະເທດຊາດ.
“ກ່ອນອອກເດີນທາງ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກະກຽມບັນດາຂອງຂວັນເລັກນ້ອຍເພື່ອມອບໃຫ້ພະນັກງານ, ນັກຮົບແລະປະຊາຊົນຢູ່ເມືອງເກາະ. ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ແມ່ນຊາວຫວຽດນາມເມື່ອໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມເຂດດິນທີ່ສັກກະລະບູຊາຂອງປະເທດຊາດ, ແມ່ນນຳເອົາຈິດໃຈສະຫງ່າອົງອາດຂອງຊາດ, ນຳເອົາຄວາມຮັກແພງປະເທດຊາດຂອງຕົນ.. ເພື່ອເມື່ອກັບຄືນເມືອເຂດດິນຕໍ່ແຜ່ນຈະສາມາດແຜ່ຂະຫຍາຍຈິດໃຈຊາດ, ຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈເມື່ອໄດ້ໄປຫາເຈື່ອງຊາ”.
ສຳລັບເອື້ອຍຮວ່າງທິງອກກວຽນ, ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດການຄ້າແລະໃຫ້ຄຳປຶກສາພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ DNA ຈຳກັດແລ້ວ, ເຈື່ອງຊາແມ່ນຄວາມຝັນທີ່ເອື້ອຍໄດ້ປາດຖະຫນາຢາກໄປຢ້ຽມຢາມກ່ອນນີ້ 15 ປີແລະປະຈຸບັນໄດ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງແລ້ວ. ເອື້ອຍແບ່ງປັນວ່າຍ້ອນວຽກງານມີລັກສະນະພິເສດສະນັ້ນພຽງແຕ່ມີນັກເຕັກນິກ, ລັດຖະກອນຂອງບໍລິສັດໄປຢ້ຽມຢາມເກາະຫລືໄປຢ້ຽມຢາມເຮືອນຍາມ. ວາທີຮ້ອຍຕີ, ນັກຮ້ອງມິງງອັກສັງກັດໂຮງລະຄອນກອງທັບແບ່ງປັນວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປຖະຫວາຍທູບທຽນຢູ່ພິທີອາໄລຫາບັນດານັກຮົບວິລະຊົນເສຍສະຫລະຊີວິດເພື່ອຊາດຢູ່ກາກມາ, ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຕື້ນຕັນໃຈຫລາຍຈົນນ້ຳຕາໄຫລອອກມາ. ເມື່ອປ່ອຍນົກເຈ້ຍ, ດອກໄມ້ສົ່ງເຖິງພວກອ້າຍທີ່ໄດ້ເສຍສະຫລະຊີວິດເພື່ອຊາດຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ສຶກຮູ້ບຸນຄຸນອັນລົ້ນເຫລືອຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດໃນພາລະກິດແຫ່ງການເປັນນັກຮ້ອງຂອງຕົນ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສະແດງຢູ່ເທິງກຳປັ່ນ, ຢູ່ບັນດາເກາະທີ່ຕັ້ງໃນກາງທະເລຫ່າງໄກຂອງປະເທດຊາດ. ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກຕື້ນຕັນໃຈຫລາຍ”.
ໃນຄະນະໄປປະຕິບັດງານເລກທີ 21 ຢ້ຽມຢາມ ເຈື່ອງຊາ ຄັ້ງນີ້, ມີ ເອື້ອຍ ຈ້ຽວທິບິ່ງ ຊາວຊົນເຜົ່າຢ້າວ ມາຈາກເມືອງພູດອຍ ລຸກອຽນ ແຂວງ ອຽນບາຍ, ເອື້ອຍ ຈ້ຽວທິບິ່ງ ແບ່ງປັນວ່າ ນີ້ແມ່ນການໄປປະຕິບັດງານພິເສດໃນຊີວິດຂອງເອຶ້ອຍ.
“ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກຕື້ນຕັ້ໍນໃຈຫລາຍເມື່ອໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມບັນດາໝູ່ເກາະ. ຄວາມຮູ້ສຶກແມ່ນບໍ່ອາດພັນລະນາໄດ້. ບັນດານັກຮົບຢູ່ເກາະຍັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກຫລາຍແຕ່ເຂົາເຈົ້າລ້ວນແຕ່ມີຈິດໃຈທີ່ເຂັ້ມແຂງແຮງກ້າ, ອຸ່ນອ່ຽນໃຈເພື່ອປົກປັກຮັກສາເຂດທະເລໝູ່ເກາະຂອງປະເທດຊາດ. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ບັນດານັກຮົບຢູ່ທີ່ນີ້”.
ສຳລັບຫລາຍຄົນແລ້ວ, ການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານ ແລະ ຢ້ຽມຢາມເຈື່ອງຊາອາດຈະແມ່ນເທື່ອດຽວໃນຊີວິດຂອງຕົນແຕ່ການຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນຝັງເລິກໃນໃຈຕະຫລອດການ. ເຈື່ອງຊາ ປະຈຸບັນບໍ່ແມ່ນຫ່າງໄກອີກແລ້ວ... ຫາກຍາມໃດກໍ່ຢູ່ໃນໃຈຂອງຊາວຫວຽດນາມແຕ່ລະຄົນຕະຫລອດໄປ.