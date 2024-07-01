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ຂ່າວສານ

ເຈື່ອງຊາ ຍາມໃດກໍ່ຝັງເລິກໃນດວງໃຈຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ ແຕ່ລະຄົນ

ເມືອງເກາະ ເຈື່ອງຊາ ແຂວງ ແຄງຮ່ວາ ແມ່ນສະຖານທີ່ຊື່ງຊາວຫວຽດນາມຫລາຍໆຄົນປາດຖະຫນາຢາກໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມຄັ້ງຫນຶ່ງ. ໃນຊຸມມື້ທ້າຍເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ, ນັກຂ່າວວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຫວຽດນາມໄດ້ມີການໄປປະຕິບັດງານຢ້ຽມຢາມເມືອງເກາະ ແລະ ບັນທຶກຄວາມຮູ້ສຶກ, ອາລົມຈິດຄວາມຮັກແພງພິເສດຂອງບັນດາສະມາຊິກໃນຄະນະປະຕິບັດງານທີ່ສະຫງວນໃຫ້ເຈື່ອງຊາ, ເຂດດິນທີ່ສັກກະລະບູຊາຂອງປະເທດຊາດຊື່ງຕັ້ງຢູ່ກາງທະເລທີ່ຫ່າງໄກ.
ນັກສິລະປິນຖ່າຍຮູບເຢືອງທິແອງ ຖ່າຍຮູບກັບນັກຮົບຢູ່ເກາະ ຊິງໂຕນດົງ. ພາບ: ເຢືອງທິແອງ
ນັກສິລະປິນຖ່າຍຮູບເຢືອງທິແອງ ຊື່ງແມ່ນສະມາຊິກໃນຄະນະໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ເຈື່ອງຊາ ໄດ້ແບ່ງປັນວ່າຫລາຍປີຜ່ານມາເອື້ອຍໄດ້ຮູ້ຈັກເຖິງເຈື່ອງຊາຜ່ານປື້ມ, ຫນັງສືພິມ… ໃນໃຈຕົວເອງ, ເຈື່ອງຊາແມ່ນສັກກະລະບູຊາແລະເອື້ອຍມີຄວາມໄຝ່ຝັນຢາກໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເກາະແຫ່ງນີ້ຄັ້ງຫນຶ່ງ.

ເມື່ອໄດ້ຮູ້ຂ່າວວ່າຂ້ພະເຈົ້າໄດ້ໄປ ເຈື່ອງຊາໃນວັນທີ 26 ເມສານັບແຕ່ນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ໄດ້ກະກຽມດ້ານຈິດໃຈທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ຕົນເອງເພື່ອເດີນທາງເມື່ອໄດ້ຮັບຂ່າວຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຕື້ນຕັນໃຈຫລາຍແລະຢາກອວດໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້ຂ່າວດີນັ້ນເມື່ອໄປຮອດເກາະຈຶ່ງເຫັນວ່າເຈື່ອງຊາແມ່ນຍອດຢ້ຽມແທ້ຈິງທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ຮູ້ໄດ້ວ່າປະເທດຊາດຫວຽດນາມຢູ່ບ່ອນໃດກໍ່ມີຄວາມສັກກະລະບູຊາ”.

ໂດຍເດີນທາງເກືອບ 1.000 ກິໂລແມັດ ເພື່ອໄປຫາ ເຈື່ອງຊາ, ເຖິງວ່າ ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຍ້ອນຄື້ນທະເລ, ລົມແຮງກໍ່ຕາມ ແຕ່ເມື່ອກຳປັ່ນໄປຮອດເກາະ, ຄວາມອິດເມື່ອຍເກືອບຄືວ່າຈາງຫາຍໄປເລີຍ ແທນທີ່ນັ້ນແມ່ນຢາກໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ທີ່ພວມຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເພື່ອປົກປັກຮັກສາເຂດທະເລໝູ່ເກາະຂອງປະເທດຊາດ. ນັກຂ່າວ ເລທູຮັ່ງ, ສັງກັດ ຫນັງສືພິມ ວິສາຫະກິດ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງ ແບ່ງປັນວ່າ: ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ເຈື່ອງຊາ ແມ່ນໂອກາດໄດ້ຄົ້ນຫາປະເທດຊາດ, ມີເອກະສານຕື່ມອີກເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈແຈ້ງກວ່າກ່ຽວກັບພາລະກິດແຫ່ງການປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕເຂດທະເລໝູ່ເກາະຂອງປະເທດຊາດ.

ກ່ອນອອກເດີນທາງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກະກຽມບັນດາຂອງຂວັນເລັກນ້ອຍເພື່ອມອບໃຫ້ພະນັກງານນັກຮົບແລະປະຊາຊົນຢູ່ເມືອງເກາະຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ແມ່ນຊາວຫວຽດນາມເມື່ອໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມເຂດດິນທີ່ສັກກະລະບູຊາຂອງປະເທດຊາດແມ່ນນຳເອົາຈິດໃຈສະຫງ່າອົງອາດຂອງຊາດນຳເອົາຄວາມຮັກແພງປະເທດຊາດຂອງຕົນ.. ເພື່ອເມື່ອກັບຄືນເມືອເຂດດິນຕໍ່ແຜ່ນຈະສາມາດແຜ່ຂະຍາຍຈິດໃຈຊາດຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈເມື່ອໄດ້ໄປຫາເຈື່ອງຊາ.

ນັກຂ່າວ ເລທູຮັ່ງ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ນັກຮົບຢູ່ເກາະ ດາໄຕບີ. ພາບ: ທູຮັ່ງ.

ສຳລັບເອື້ອຍຮວ່າງທິງອກກວຽນ, ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດການຄ້າແລະໃຫ້ຄຳປຶກສາພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ DNA ຈຳກັດແລ້ວ, ເຈື່ອງຊາແມ່ນຄວາມຝັນທີ່ເອື້ອຍໄດ້ປາດຖະຫນາຢາກໄປຢ້ຽມຢາມກ່ອນນີ້ 15 ປີແລະປະຈຸບັນໄດ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງແລ້ວ. ເອື້ອຍແບ່ງປັນວ່າຍ້ອນວຽກງານມີລັກສະນະພິເສດສະນັ້ນພຽງແຕ່ມີນັກເຕັກນິກ, ລັດຖະກອນຂອງບໍລິສັດໄປຢ້ຽມຢາມເກາະຫລືໄປຢ້ຽມຢາມເຮືອນຍາມ. ວາທີຮ້ອຍຕີ, ນັກຮ້ອງມິງງອັກສັງກັດໂຮງລະຄອນກອງທັບແບ່ງປັນວ່າ:

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປຖະຫວາຍທູບທຽນຢູ່ພິທີອາໄລຫາບັນດານັກຮົບວິລະຊົນເສຍສະຫລະຊີວິດເພື່ອຊາດຢູ່ກາກມາຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຕື້ນຕັນໃຈຫລາຍຈົນນ້ຳຕາໄຫລອອກມາເມື່ອປ່ອຍນົກເຈ້ຍດອກໄມ້ສົ່ງເຖິງພວກອ້າຍທີ່ໄດ້ເສຍສະຫລະຊີວິດເພື່ອຊາດຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ສຶກຮູ້ບຸນຄຸນອັນລົ້ນເຫລືອຕໍ່ເຂົາເຈົ້ານີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດໃນພາລະກິດແຫ່ງການເປັນນັກຮ້ອງຂອງຕົນຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສະແດງຢູ່ເທິງກຳປັ່ນຢູ່ບັນດາເກາະທີ່ຕັ້ງໃນກາງທະເລຫ່າງໄກຂອງປະເທດຊາດຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກຕື້ນຕັນໃຈຫລາຍ.

ໃນຄະນະໄປປະຕິບັດງານເລກທີ 21 ຢ້ຽມຢາມ ເຈື່ອງຊາ ຄັ້ງນີ້, ມີ ເອື້ອຍ ຈ້ຽວທິບິ່ງ ຊາວຊົນເຜົ່າຢ້າວ ມາຈາກເມືອງພູດອຍ ລຸກອຽນ ແຂວງ ອຽນບາຍ, ເອື້ອຍ ຈ້ຽວທິບິ່ງ ແບ່ງປັນວ່າ ນີ້ແມ່ນການໄປປະຕິບັດງານພິເສດໃນຊີວິດຂອງເອຶ້ອຍ.

 “ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກຕື້ນຕັ້ໍນໃຈຫລາຍເມື່ອໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມບັນດາໝູ່ເກາະຄວາມຮູ້ສຶກແມ່ນບໍ່ອາດພັນລະນາໄດ້ບັນດານັກຮົບຢູ່ເກາະຍັງປະສົບກັບຄວາມຍຸ້ງຍາກລຳບາກຫລາຍແຕ່ເຂົາເຈົ້າລ້ວນແຕ່ມີຈິດໃຈທີ່ເຂັ້ມແຂງແຮງກ້າອຸ່ນອ່ຽໃຈເພື່ອປົກປັກຮັກສາເຂດທະເລໝູ່ເກາະຂອງປະເທດຊາດຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ບັນດານັກຮົບຢູ່ທີ່ນີ້.

ສຳລັບຫລາຍຄົນແລ້ວ, ການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານ ແລະ ຢ້ຽມຢາມເຈື່ອງຊາອາດຈະແມ່ນເທື່ອດຽວໃນຊີວິດຂອງຕົນແຕ່ການຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນຝັງເລິກໃນໃຈຕະຫລອດການ. ເຈື່ອງຊາ ປະຈຸບັນບໍ່ແມ່ນຫ່າງໄກອີກແລ້ວ... ຫາກຍາມໃດກໍ່ຢູ່ໃນໃຈຂອງຊາວຫວຽດນາມແຕ່ລະຄົນຕະຫລອດໄປ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ແກ້ໄຂຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ແກ້ໄຂຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ

ກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາ, ຕົກລົງ ແລະ ປະຕິບັດສຳເລັດຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນໃນບັນດາຂົງເຂດນິຕິບັນຍັດ, ການຕິດຕາມກວດກາສູງສຸດ ແລະ ຕົກລົງຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

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ບໍລິການຮູບພາບ


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