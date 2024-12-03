ຂ່າວສານ
ເຄົາລົບຄຸນຄ່າຂອງສັນຕິພາບ, ຕັດສິນໃຈປະຕິບັດການຫັນຄວາມຄາດຫວັງພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້ມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນການຕໍ່ຕ້ານຍາດເອົາເອກະລາດຊົນຊາດ, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ, ບ່າເຣ້ຍ - ຫວູງເຕົ່າ ແມ່ນຖານທີ່ໝັ້ນສຳຄັນ… ຫຼາຍສະຖານທີ່ປະຫວັດສາດຢູ່ ບ່າເຣ້ຍ - ຫວູງເຕົ່າ ໄດ້ເປັນຂີດໝາຍກ່ຽວກັບເຈດຈຳນົງທີ່ອົງອາດກ້າແກ່ນ, ນ້ຳໃຈຮັກຊາດ, ເສຍສະຫຼະອັນສູງສົ່ງຂອງຄົນລຸ້ນກ່ອນ. ການຄົ້ນຄວ້າ, ໝູນໃຊ້ບັນດາບົດຮຽນປະສົບການອັນລ້ຳຄ່າຂອງໄຊຊະນະ ບິ່ງຢະ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນນັ້ນ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຄຸນຄ່າທີ່ສຳຄັນຕໍ່ພາລະກິດປະຕິວັດຂອງພັກ, ຂອງຊາດ.
“ໄຊຊະນະ ບິ່ງຢະ ໄດ້ປະໃຫ້ຄົນລຸ້ນຫຼັງຫຼາຍບົດຮຽນປະສົບການອັນເລິກເຊິ່ງ, ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຕໍ່ພາລະກິດຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດຊົນຊາດ, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະ ພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ, ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດໃນປັດຈຸບັນ. ນັ້ນແມ່ນການເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງສັງລວມຂອງນ້ຳໃຈຮັກຊາດ, ກຸ່ມກ້ອນສາມັກຄີລະຫວ່າງກອງທັບກັບປະຊາຊົນ ແລະ ກຸ່ມກ່ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ”.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ໄຊຊະນະ ບິ່ງຢະ ຈະສ້າງກຳລັງໜູນ ແລະ ເພີ່ມກຳລັງແຮງໃຫ້ແກ່ອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນແຂວງ ບ່າເຣ້ຍ - ຫວູງເຕົ່າ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ທົ່ວປະເທດເວົ້າລວມໃນເສັ້ນທາງພັດທະນາຕໍ່ໄປ. ຜ່ານນັ້ນ, ຍິ່ງມີຄວາມເຄົາລົບຄຸນຄ່າຂອງສັນຕິພາບ ແລະ ຕັດສິນໃຈປະຕິບັດຄວາມຄາດຫວັງພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ຮຸ່ງເຮືອງສິວິໄລ, ວັດທະນາຖາວອນ, ນຳປະເທດກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດບຸກບືນພັດທະນາຢ່າງເຂັ້ມແຂງ, ສ້າງຄວາມຮັ່ງມີ, ວັດທະນາຖາວອນຂອງຊາດຢ່າງໝັ້ນຄົງ.