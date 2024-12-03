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ຂ່າວສານ

ເຄົາ​ລົບ​ຄຸ​ນ​ຄ່າ​ຂອງ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ປະ​ຕິ​ບັດການ​ຫັນ​ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ໃຫ້​ປະ​ກົດ​ຜົນ​ເປັນ​ຈິງ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 2 ທັນວາ, ຢູ່ແຂວງ ບ່າເຣ້ຍ - ຫວູງເຕົ່າ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄຊຊະນະ ບິ່ງຢະ ຄົບຮອບ 60 ປີ (02/12/1964 – 02/12/2024)
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້ມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ (ພາບ: VOV)

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້ມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ  ໃນການຕໍ່ຕ້ານຍາດເອົາເອກະລາດຊົນຊາດ, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ, ບ່າເຣ້ຍ - ຫວູງເຕົ່າ ແມ່ນຖານທີ່ໝັ້ນສຳຄັນ… ຫຼາຍສະຖານທີ່ປະຫວັດສາດຢູ່ ບ່າເຣ້ຍ - ຫວູງເຕົ່າ ໄດ້ເປັນຂີດໝາຍກ່ຽວກັບເຈດຈຳນົງທີ່ອົງອາດກ້າແກ່ນ, ນ້ຳໃຈຮັກຊາດ, ເສຍສະຫຼະອັນສູງສົ່ງຂອງຄົນລຸ້ນກ່ອນ. ການຄົ້ນຄວ້າ, ໝູນໃຊ້ບັນດາບົດຮຽນປະສົບການອັນລ້ຳຄ່າຂອງໄຊຊະນະ ບິ່ງຢະ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນນັ້ນ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຄຸນຄ່າທີ່ສຳຄັນຕໍ່ພາລະກິດປະຕິວັດຂອງພັກ, ຂອງຊາດ.

“ໄຊຊະນະ ບິ່ງຢະ ໄດ້ປະໃຫ້ຄົນລຸ້ນຫຼັງຫຼາຍບົດຮຽນປະສົບການອັນເລິກເຊິ່ງ, ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຕໍ່ພາລະກິດຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດຊົນຊາດ, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະ ພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ, ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດໃນປັດຈຸບັນ. ນັ້ນແມ່ນການເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງສັງລວມຂອງນ້ຳໃຈຮັກຊາດ, ກຸ່ມກ້ອນສາມັກຄີລະຫວ່າງກອງທັບກັບປະຊາຊົນ ແລະ ກຸ່ມກ່ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ”.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ໄຊຊະນະ ບິ່ງຢະ ຈະສ້າງກຳລັງໜູນ ແລະ ເພີ່ມກຳລັງແຮງໃຫ້ແກ່ອົງຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນແຂວງ ບ່າເຣ້ຍ - ຫວູງເຕົ່າ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ທົ່ວປະເທດເວົ້າລວມໃນເສັ້ນທາງພັດທະນາຕໍ່ໄປ. ຜ່ານນັ້ນ, ຍິ່ງມີຄວາມເຄົາລົບຄຸນຄ່າຂອງສັນຕິພາບ ແລະ ຕັດສິນໃຈປະຕິບັດຄວາມຄາດຫວັງພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ຮຸ່ງເຮືອງສິວິໄລ, ວັດທະນາຖາວອນ, ນຳປະເທດກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດບຸກບືນພັດທະນາຢ່າງເຂັ້ມແຂງ, ສ້າງຄວາມຮັ່ງມີ, ວັດທະນາຖາວອນຂອງຊາດຢ່າງໝັ້ນຄົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ອົງ​ການ​ໄອ​ຍະ​ການ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສູງ​ສຸດ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ອົງ​ການ​ໄອ​ຍະ​ການ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສູງ​ສຸດ

ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຕ້ອງ ເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າສຶກສາບົດຮຽນສິ່ງຍອດຍິ່ງຂອງໂລກ, ໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນເງື່ອນໄຂລະອຽດຂອງ ຫວຽດນາມ; ສືບຕໍ່ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືສາກົນໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກອຳ; ປະຕິບັດບົດບາດຂອງອົງການປະສານງານ ໜູນຊ່ວຍຕຸລາການກ່ຽວກັບອາຍາ.
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