ຂ່າວສານ
ເຂົ້າເຖິງນະໂຍບາຍແບບກວມລວມ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຂອງວຽກງານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ
ແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຂອງວຽກງານປະຊາກອນ ແລະ ພັດທະນາຕ້ອງເຂົ້າເຖິງນະໂຍບາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການເມືອງ, ການໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ, ການສຶກສາ… ແບບກວມລວມ; ມຸ່ງໄປເຖິງການບັນລຸໄດ້ຄວາມກົມກ່ຽວ, ແທດເໝາະຂອງຂອບຂະໜາດ, ໂຄງສ້າງ, ຄຸນນະພາບປະຊາກອນລະຫວ່າງບັນດາເຂດ, ພາກ. ນີ້ແມ່ນການເນັ້ນໜັກຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ, ໃນກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານປີ 2024 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳ, ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານທີ່ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ.
ຕາມບົດລາຍງານຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ຂອບຂະໜາດປະຊາກອນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2023 ແມ່ນປະມານກວ່າ 100 ລ້ານຄົນ, ລະດັບຄວາມໄວໃນການເພີ່ມປະຊາກອນແມ່ນ 0,84%. ຈຳນວນ ແລະ ອັດຕາປະຊາກອນພວມຢູ່ໄວອອກແຮງງານແມ່ນກວມເອົາເກືອບ 70% ປະຊາກອນທັງໝົດ. ຄາດວ່າ, ຮອດປີ 2038, ຫວຽດນາມ ຈະແມ່ນປະເທດມີປະຊາກອນອາຍຸສູງກວມເອົາສ່ວນຫຼາຍ.
ໃນກອງປະຊຸມ, ບັນດາສະມາຊິກໃນຄະນະຊີ້ນຳ, ຜູ້ຕາງໜ້າກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ນັກຊ່ຽວຊານ… ໄດ້ປຶກສາຫາລືບັນດາມາດຕະການ, ສະເໜີໃຫ້ມີການປັບປຸງ, ສ້າງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍ, ກອບນິຕິກຳ ແລະ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວໃນວຽກງານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາໃຫ້ສົມບູນແບບ.