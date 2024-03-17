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ຂ່າວສານ

ເຂົ້າ​ເຖິງນະ​ໂຍ​ບາ​ຍ​ແບບກວມ​ລວມ ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ດາ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ຂອງວຽກ​ງານ​ປະ​ຊາ​ກອນ ແລະ ການ​ພັດ​ທະ​ນາ

ຕາມບົດລາຍງານຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ຂອບຂະໜາດປະຊາກອນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2023 ແມ່ນປະມານກວ່າ 100 ລ້ານຄົນ, ລະດັບຄວາມໄວໃນການເພີ່ມປະຊາກອນແມ່ນ 0,84%.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ (ພາບ: VOV)

ແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຂອງວຽກງານປະຊາກອນ ແລະ ພັດທະນາຕ້ອງເຂົ້າເຖິງນະໂຍບາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການເມືອງ, ການໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ, ການສຶກສາ… ແບບກວມລວມ; ມຸ່ງໄປເຖິງການບັນລຸໄດ້ຄວາມກົມກ່ຽວ, ແທດເໝາະຂອງຂອບຂະໜາດ, ໂຄງສ້າງ, ຄຸນນະພາບປະຊາກອນລະຫວ່າງບັນດາເຂດ, ພາກ. ນີ້ແມ່ນການເນັ້ນໜັກຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ, ໃນກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານປີ 2024 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳ, ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານທີ່ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ.

ຕາມບົດລາຍງານຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ຂອບຂະໜາດປະຊາກອນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2023 ແມ່ນປະມານກວ່າ 100 ລ້ານຄົນ, ລະດັບຄວາມໄວໃນການເພີ່ມປະຊາກອນແມ່ນ 0,84%. ຈຳນວນ ແລະ ອັດຕາປະຊາກອນພວມຢູ່ໄວອອກແຮງງານແມ່ນກວມເອົາເກືອບ 70% ປະຊາກອນທັງໝົດ. ຄາດວ່າ, ຮອດປີ 2038, ຫວຽດນາມ ຈະແມ່ນປະເທດມີປະຊາກອນອາຍຸສູງກວມເອົາສ່ວນຫຼາຍ. 

ໃນກອງປະຊຸມ, ບັນດາສະມາຊິກໃນຄະນະຊີ້ນຳ, ຜູ້ຕາງໜ້າກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ນັກຊ່ຽວຊານ… ໄດ້ປຶກສາຫາລືບັນດາມາດຕະການ, ສະເໜີໃຫ້ມີການປັບປຸງ, ສ້າງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍ, ກອບນິຕິກຳ ແລະ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວໃນວຽກງານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາໃຫ້ສົມບູນແບບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປຸກ​ລະ​ດົມ​ທົ່ວ​ປວງ​ຊ​ົນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ປະ​ຢັດ​ໄຟ​ຟ້າ ແລະ ​ຈັດການ​ແລ່ນ​ເພື່ອ​ຕອ​ບ​ສະ​ໜອງ​ບັ້ນ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໂມງ​ໜ່ວຍ​ໂລກ ປີ 2024

ປຸກ​ລະ​ດົມ​ທົ່ວ​ປວງ​ຊ​ົນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ປະ​ຢັດ​ໄຟ​ຟ້າ ແລະ ​ຈັດການ​ແລ່ນ​ເພື່ອ​ຕອ​ບ​ສະ​ໜອງ​ບັ້ນ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໂມງ​ໜ່ວຍ​ໂລກ ປີ 2024

“ການແຂ່ງຂັນແລ່ນ ຕອບສະໜອງບັ້ນເຄື່ອນໄຫວໂມງໜ່ວຍໂລກ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກກິລາອາຊີບ ແລະ ສະໝັກຫຼີ້ນ ກວ່າ 1.500 ຄົນ ຈະປະກອບສ່ວນສຽງເວົ້າ, ແຜ່ກະຈາຍສານທີ່ວ່າ “ປະຢັດໄຟຟ້າ - ກາຍເປັນຄວາມຊີນເຄີຍ” ເຖິງວົງຄະນະຍາດ ເພື່ອພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມບັ້ນເຄື່ອນໄຫວ ປະຕິບັດການປະຢັດໄຟຟ້າໃນຕະຫຼອດ 365 ວັນໃນປີ, ເພື່ອນຳການປະຢັດໄຟຟ້າກາຍເປັນຄວາມຊີນເຄີຍຢູ່ທຸກບ່ອນ, ທຸກເວລາ”.
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