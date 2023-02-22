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ຂ່າວສານ

ເຂົ້າຈີ່ຂອງ ຫວຽດນາມ ຢືນອັນດັບທີ 7 ໃນຈຳນວນ Top 50 ເຍື່ອງອາຫານແຄມຖະໜົນທີ່ແຊບທີ່ສຸດໃນໂລກ

ອີງຕາມແຕ່ລະເຂດພາກ, ທ້ອງຖິ່ນ, ເຂົ້າຈີ່ຂອງ ຫວຽດນາມ ຈະມີວັດຖຸ ແລະ ວິທີປຸງແຕ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
  ເຂົ້າຈີ່ ຂອງ ຫວຽດນາມ (ພາບ: VNP)  

TasteAtlas ຫາກໍ່ປະກາດບັນຊີລາຍຊື່ອາຫານແຄມຖະໜົນແຊບທີ່ສຸດໃນໂລກ. ເຂົ້າຈີ່ ຂອງ ຫວຽດນາມ ຢືນອັນດັບທີ 7 ໃນບັນຊີລາຍຊື່ດັ່ງກ່າວ. ຕາມ TasteAtlas ແລ້ວ, ໃນເບື້ອງຕົ້ນເຂົ້າຈີ່ ຫວຽດນາມ ພຽງເອົາຊີ້ນ ແລະ ເຄື່ອງປະກອບໃສ່, ບໍ່ມີຜັກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ປະຈຸບັນ ເຂົ້າຈີ່ຂອງ ຫວຽດນາມ ຍັງໃສ່ກັບຊີ້ນ, ເນີຍ, ປາເຕ້ຕັບ, ໝາກແຕງ, ຜັກຫ້ອມປ້ອມ… ເຂົ້າຈີ່ກອບນອກນຸ້ມໃນ. ອີງຕາມແຕ່ລະເຂດພາກ, ທ້ອງຖິ່ນ, ເຂົ້າຈີ່ຂອງ ຫວຽດນາມ ຈະມີວັດຖຸ ແລະ ວິທີປຸງແຕ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

TasteAtlas ໂດຍທ່ານ Matija Babic, ນັກຂ່າວ ທັງເປັນນັກທຸລະກິດຊາວ Croatia ສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 2005, ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນ “ແຜນທີ່ອາຫານການກິນໂລກ” ດ້ວຍບັນຊີລາຍຊື່ອາຫານການກິນ, ເຄື່ອງດື່ມກວ່າ 10.000 ຢ່າງ. ບັນດາກຳມະວິທີປຸງແຕ່ງໄດ້ລົງໃນເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງຈາກນັກວິດເຄາະດ້ານອາຫານການກິນ ແລະ ນັກຂ່າວ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸ​ມ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ສະຫຼຸບ​ວຽກ​ງານ​ສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ 2022, ຜັນ​ຂ​ະ​ຫຍາຍ​ແຜນ​ການ​ປີ 2023

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸ​ມ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ສະຫຼຸບ​ວຽກ​ງານ​ສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ 2022, ຜັນ​ຂ​ະ​ຫຍາຍ​ແຜນ​ການ​ປີ 2023

"ວີທີການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາຂອງ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຈະແຈ້ງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນພາຍຫຼັງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດປະກາດໃຊ້ມະຕິເລກທີ 594 ລົງວັນທີ 12 ກັນຍາ ປີ 2022 ກ່ຽວກັບການແນະນຳການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາປະຊາຊົນ."
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