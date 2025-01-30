ຂ່າວສານ
ເຂດມໍລະດົກ ເຫ້ວ ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວນັບພັນເທື່ອຄົນມາຢ້ຽມຢາມ
ວັນທີ 29 ມັງກອນ (ກົງກັບວັນທີ 1 ຂອງບຸນເຕັດ ໄລ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ), ບັນດາສະຖານທີ່ໃນເຂດມໍລະດົກ ເຫ້ວ ໄດ້ເປີດປະຕູໂດຍບໍ່ເກັບຄ່າ ເພື່ອຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວນັບພັນຄົນມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊົມໃຊ້ບັນຍາກາດບຸນເຕັດປະເພນີ.
ຢູ່ເຂດພະລາຊະວັງ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະຢູ່ວັງ ທາຍຮ່ວາ, ເຂົ້າຮ່ວມການລະຫຼີ້ນພະລາຊະວັງ….ນາງ ເຈິ່ນທິຕາມ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວມາແຕ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ຂ້າພະເຈົ້າຫວນຄືນມູນເຊື້ອຍາມບຸນເຕັດຂອງລຸ້ນພໍ່ລຸ້ນອ້າຍໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະ ເຂົ້າໃຈມູນເຊື້ອຕື່ມອີກ. ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຮີດຄອງປະເພນີດ້ານວັດທະນະທຳທີ່ດີງາມຂອງຊາວ ເຫ້ວ ອີກດ້ວຍ.