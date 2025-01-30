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ຂ່າວສານ

ເຂດ​ມໍ​ລະ​ດ​ົກ ເຫ້ວ ຕ້ອນ​ຮັບ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ນັບ​ພັນ​ເທື່ອ​ຄົນ​ມາ​ຢ້ຽມ​ຢາມ

ວັນທີ 29 ມັງກອນ (ກົງກັບວັນທີ 1 ຂອງບຸນເຕັດ ໄລ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ), ບັນດາສະຖານທີ່ໃນເຂດມໍລະດົກ ເຫ້ວ ໄດ້ເປີດປະຕູໂດຍບໍ່ເກັບຄ່າ ເພື່ອຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວນັບພັນຄົນມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊົມໃຊ້ບັນຍາກາດບຸນເຕັດປະເພນີ. ຢູ່ເຂດພະລາຊະວັງ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະຢູ່ວັງ ທາຍຮ່ວາ, ເຂົ້າຮ່ວມການລະຫຼີ້ນພະລາຊະວັງ….ນາງ ເຈິ່ນທິຕາມ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວມາແຕ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າຫວນຄືນມູນເຊື້ອຍາມບຸນເຕັດຂອງລຸ້ນພໍ່ລຸ້ນອ້າຍໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະ ເຂົ້າໃຈມູນເຊື້ອຕື່ມອີກ. ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຮີດຄອງປະເພນີດ້ານວັດທະນະທຳທີ່ດີງາມຂອງຊາວ ເຫ້ວ ອີກດ້ວຍ.
(ພາບ: ເລຮຽວ/VOV)

ວັນທີ 29 ມັງກອນ (ກົງກັບວັນທີ 1 ຂອງບຸນເຕັດ ໄລ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ), ບັນດາສະຖານທີ່ໃນເຂດມໍລະດົກ ເຫ້ວ ໄດ້ເປີດປະຕູໂດຍບໍ່ເກັບຄ່າ ເພື່ອຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວນັບພັນຄົນມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊົມໃຊ້ບັນຍາກາດບຸນເຕັດປະເພນີ.

ຢູ່ເຂດພະລາຊະວັງ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະຢູ່ວັງ ທາຍຮ່ວາ, ເຂົ້າຮ່ວມການລະຫຼີ້ນພະລາຊະວັງ….ນາງ ເຈິ່ນທິຕາມ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວມາແຕ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ຂ້າພະເຈົ້າຫວນຄືນມູນເຊື້ອຍາມບຸນເຕັດຂອງລຸ້ນພໍ່ລຸ້ນອ້າຍໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະ ເຂົ້າໃຈມູນເຊື້ອຕື່ມອີກ. ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຮີດຄອງປະເພນີດ້ານວັດທະນະທຳທີ່ດີງາມຂອງຊາວ ເຫ້ວ ອີກດ້ວຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຫດ​ເຮືອ​ບິນ​ຕົກ​ຢູ່​ ຊູ​ດັງ​ໃຕ້ ເຮັດ​ໃຫ້ 20 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ

ເຫດ​ເຮືອ​ບິນ​ຕົກ​ຢູ່​ ຊູ​ດັງ​ໃຕ້ ເຮັດ​ໃຫ້ 20 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ

ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 20 ຄົນ ໃນເຫດເຮືອບິນຕົກຢູ່ປະເທດນີ້.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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