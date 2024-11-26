ຂ່າວສານ
ເຂດອຸດສາຫະກຳ ເບົ່າບ່າງ - ບິ່ງເຢືອງ: ແງ່ຫວັງໃໝ່ໃນການດຶງດູດບັນດານັກລົງທຶນ
ເຂດອຸດສາຫະກຳ ເບົ່າບ່າງ ຕັ້ງຢູ່ທີ່ຕັ້ງດີພິເສດ, ຢູ່ເສັ້ນທາງຫຼວງເລກທິີ 13, ເຂດປະຕູພົວພັນຄ້າຂາຍສິນຄ້າທີ່ສຳຄັນຂອງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະ ພາກກາງ ໄຕງວຽນ. ເຂດອຸດສາຫະກຳນີ້ຂຶ້ນກັບເຂດ 4 ຫຼ່ຽມເສດຖະກິດຈຸດສຸມພາກໃຕ້ຂອງທົ່ວປະເທດ, ເຊິ່ງໄດ້ ແລະ ພວມສ້າງບາດກ້າວທີ່ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ ຊ່ວຍໃຫ້ພື້ນຖານເສດຖະກິດແຂວງ ບິ່ງເຢືອງ ຢູ່ໃນທ່າສີສັນພັນທະນາ. ດ້ວຍເນື້ອທີ່ເກືອບ 2.000 ເຮັກຕາ (ໃນນັ້ນ ມີ 1.000 ເຮັກຕາ ແມ່ນດິນພັດທະນາອຸດສາຫະກຳ ແລະ 1.000 ເຮັກຕາ ແມ່ນດິນບໍລິການການຄ້າ, ດິນຕົວເມືອງ), ເຂດອຸດສາຫະກຳ ເບົ່າບ່າງ ໄດ້ດຶງດູດນັກລົງທຶນໃຫຍ່ມາທີ່ນີ້ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ເພື່ອສ້າງໂຄງການໂຮງງານຜະລິດສິນຄ້າສົ່ງອອກ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ປະຊາຊົນນັບພັນຄົນງານ.
ທ່ານ ຫວໍແທ່ງເຢົ່າ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ເມືອງ ເບົ່າບ່າງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ທາງເມືອງໄດ້ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ທີ່ສຸດ, ສຸມໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໂຄງສ້າງເພື່ອສ້າງເປັນບັນດາໂຄງລ່າງທີ່ສົມບູນ,ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາທ່າກຳປັ່ນ ກໍ່ຄືບັນດາເຂດເສດຖະກິດໄດ້້. ຈາກນັ້ນ ກໍ່ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດເມື່ອມາລົງທຶນໃນບໍລິເວນ, ໃນວິວັດການຈໍລະຈອນສິນຄ້າ ກໍ່ຄືພົວພັນຄ້າຂາຍກັບພາຍນອກ.
ຕາມການວາງແຜນຜັງ ແຂວງ ບິ່ງເຢືອງ ໄດ້ກຳນົດການພັດທະນາເຂດອຸດສາຫະກຳແມ່ນ “ໄມ້ງັດ” ທີ່ສຳຄັນ, ຊ່ວຍເຫັນປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຕາມທິດອຸດສາຫະກຳ, ການຄ້າ-ການບໍລິການ, ກະສິກຳ, ໃນນັ້ນ ອຸດສາຫະກຳຮັກສາບົດບາດເປັນເຈົ້າພາທາງ, ສ້າງກຳລັງຜັກດັນດຶງດູດການລົງທຶນພັດທະນາການບໍລິການ, ຕົວເມືອງ ແລະ ກະສິກຳ. ດ້ວຍການກຳນົດທິດນັ້ນ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແຂວງໄດ້ສຸມໃສ່ດຶງດູດການລົງທຶນພັດທະນາບັນດາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ, ອຸດສາຫະກຳຫັດຖະກຳ, ການຄ້າ-ການບໍລິການໃນບໍລິເວນເມືອງ ເບົ່າບ່າງ ຢ່າງແຮງ. ໃນ 9 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024, ທົ່ວເມືອງໄດ້ດຶງດູດ 36 ໂຄງການລົງທຶນຈົດທະບຽນໃໝ່, ໃນນັ້ນ ການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດມີ 34 ໂຄງການ ດ້ວຍຍອດຈຳນວນທຶນຈົດທະບຽນເກືອບ 59 ລ້ານ USD. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ໃນບໍລິເວນເມືອງ ມີເກືອບ 1.500 ໂຄງການລົງທຶນ, ໃນນັ້ນ ມີການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ 283 ໂຄງການ ດ້ວຍຍອດທຶນຈົດທະບຽນ ກວ່າ 4,6 ຕື້ USD. ໃນນັ້ນ ມີຫຼາຍວິສາຫະກິດຕ່າງປະເທດໄດ້ມາ ແລະ ລົງທຶນເຂົ້າເຂດອຸດສາຫະກຳ ເບົ່າບ່າງ ດ້ວຍບັນດາໂຄງການທີ່ມີບ້ວງເງິນລົງທຶນໃຫຍ່ ຄື: ກຸ່ມບໍລິສັດ Kalon Industries (ສ.ເກົາຫຼີ) ລົງທຶນໂຄງການຜະລິດຢາງລົດໂອໂຕ 220 ລ້ານ USD; ບໍລິສັດ KyungBang ຫວຽດນາມ (ສ.ເກົາຫຼີ) ລົງທຶນກວ່າ 179 ລ້ານ USD ຜະລິດບັນດາປະເພດເສັ້ນດ້າຍ ແລະ ແຜ່ນແພ; ບໍລິສັດ Polytex Far Eastern ຫວຽດນາມ ຈຳກັດ (ໄຕ້ຫວັນ, ຈີນ) ລົງທຶນລະບົບຫັນເປັນປະສົມ ເສັ້ນດ້າຍ - ຕ່ຳແຜ່ນ - ຍ້ອມ ດ້ວຍືຶນກວ່າ 274 ລ້ານ USD...
ດ້ວຍການກຳນົດທິດພັດທະນາອຸດສາຫະກຳແບບຍືນຍົງ ຕິດພັນກັບຕົວເມືອງອັດສະລິຍະ, ແຂວງ ບິ່ງເຢືອງ ພວມສ້າງບັນດາເຂດອຸດສາຫະກຳສີຂຽວ ເພື່ອແນໃສ່ດຶງດູດເງິນລົງທຶນທີ່ “ສະອາດ”, ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ, ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ຍົກສູງມູນຄ່າເພີ່ມ ແລະ ກຳລັງແກ່ງແຍ່ງ.
ບັນດາວິສາຫະກິດນັບມື້ນັບຮັບຮູ້ໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງການຫັນເປັນສີຂຽວໃນການເຄື່ອນໄຫວການຜະລິດ. ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ບໍລິສັດປຸງແຕ່ງໄມ້ ຫາຍແທ່ງ ຈຳກັດ ໄດ້ລົງທຶນກວ່າ 1.000 ຕື້ ດົ່ງ ໃຫ້ໂຄງການເຂດອຸດສາຫະກຳເຂດໂຮງງານ ແລະ ຫ້ອງການໃຫ້ເຊົ່າຢູ່ເຂດອຸດສາຫະກຳ ເບົ່າບ່າງ ໃນເນື້ອທີ່ 100.000 ຕາແມັດ. ທ່ານ ໂຕວັນເຢິນ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດປຸງແຕ່ງໄມ້ ຫາຍແທ່ງ ຈຳກັດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ໂຄງການນີ້ຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນໄປຕາມທິດທັນສະໄໝ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີສີຂຽວ, ສະອາດ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະເລືອກເອົາບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ເໝາະສົມ ກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງເຊິ່ງເຂດອຸດສາຫະກຳ ເບົ່າບ່າງ ພວມມຸ່ງໄປເຖິງ.
ບິ່ງເຢືອງ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີໂຄງລ່າງທີ່ດີເພື່ອຕ້ອນຮັບກະແສການລົງທຶນ. ນອກຈາກເຂດອຸດສາຫະກຳ ເບົ່າບ່າງ, ເຂດອຸດສາຫະກຳ ເບົ່າບ່າງ ເປີດກວ້າງແລ້ວ, ທາງແຂວງກໍຍັງມີເຂດອຸດສາຫະກຳ ເຕິນບິ່ງ, ເຂດອຸດສາຫະກຳ ລາຍຮຶງ ແລະ ເກິຍເຈື່ອງ ກໍ່ພວມໄດ້ຮັບການລົງທຶນໂຄງລ່າງ, ກຽມພ້ອມຕ້ອນຮັບບັນດາວິສາກະກິດທີ່ມາເປີດໂຮງງານນີ້. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ໂຄງການເຂດອຸດສາຫະກຳວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ກໍ່ພວມເປີດໂອກາດພັດທະນາໃຫຍ່ໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິ່ນ.