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ຂ່າວສານ

ເຂດຊາຍແດນ ກວ໋າງນິງ ມີການເຄື່ອນໄຫວທ່ອງທ່ຽວທີ່ຟົດຟື້ນຕ້ອນຮັບລະດູຮ້ອນ

ບັນດາເຫດການວັດທະນະທຳ, ກິລາ, ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງການສຳຜັດທີ່ໃໝ່ອ່ຽມໃຫ້ແກ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ກ່ຽວກັບນະຄອນທ່ອງທ່ຽວຂຽວ, ນະຄອນເພື່ອສັນຕິພາບ, ປະຊາຊົນ “ມີວັດທະນະທຳ - ສະໜິດສະໜົມ ແລະ ຮັກແພງແຂກຄົນ”
  ລາຍການສະແດງສິລະປະໃນງານບຸນ “ມ໊ອງກ໊າຍ ຕ້ອນຮັບລະດູຮ້ອນ 2022” (ພາບ: TTXVN)  

 ຕອນຄ່ຳວັນທີ 30 ເມສາ, ຢູ່ ຂົວ ກາລອງ, ນະຄອນ ມ໊ອງກ໊າຍ ແຂວງ ກວ໋າງນິງ ໄດ້ຈັດງານບຸນ “ມ໊ອງກ໊າຍ ຕ້ອນຮັບລະດູຮ້ອນ 2022” ດ້ວຍຫຼາຍເຫດການທີ່ໜ້າຈັບໃຈ ແນໃສ່ໂຄສະນາພາບພົບກ່ຽວກັບເຂດດິນແດນ, ປະຊາຊົນ, ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນດ້ານທ່ອງທ່ຽວ ມ໊ອງກ໊າຍ, ພ້ອມທັງຕອບສະໜອງ “ປີທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ”. ນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ລາຍການດັ່ງກ່າວຖືກຈັດຂຶ້ນ ເພື່ອແນໃສ່ເຊີດຊູຈຸດຄວາມງາມທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ຂອງຊຸດເສື້ອຍສາວ ຫວຽດນາມ, ມໍລະດົກວັດທະນະທຳຕິດພັນກັບບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຂີດໝາຍຢູ່ດິນແດນເໜືອສຸດຂອງປະເທດຊາດ”. ບັນດາເຫດການວັດທະນະທຳ, ກິລາ, ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງການສຳຜັດທີ່ໃໝ່ອ່ຽມໃຫ້ແກ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ກ່ຽວກັບນະຄອນທ່ອງທ່ຽວຂຽວ, ນະຄອນເພື່ອສັນຕິພາບ, ປະຊາຊົນ “ມີວັດທະນະທຳ - ສະໜິດສະໜົມ ແລະ ຮັກແພງແຂກຄົນ”./.


(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເປີດນຳໃຊ້ໄລຍະທີ 1 ຂອງລະບົບສຽງສີແສງ ຢູ່ 3 ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດແຫ່ງຊາດຢູ່ ກວ໋າງຈິ

ເປີດນຳໃຊ້ໄລຍະທີ 1 ຂອງລະບົບສຽງສີແສງ ຢູ່ 3 ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດແຫ່ງຊາດຢູ່ ກວ໋າງຈິ

ລະດົບສຽງ, ສີ, ແສງ ດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳເຂົ້າໃຊ້ງານ, ບໍ່ພຽງແຕ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອຮັບໃຊ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ນັກຮົບ ແລະ ປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດມາຢ້ຽມຢາມໄຫວ້ອາໄລ, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ນັກຮົບວິລະຊົນເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນວິວັດທະນາການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາບັນດາຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທຳປະຫວັດສາດ, ສົມທົບກັບການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວອີກດ້ວຍ.
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