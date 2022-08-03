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ຂ່າວສານ

ເກືອບ 292.000 ຄັ້ງເຂົ້າຮ່ວມການເສັງໃນອາທິດທີ 7 ຂອງການເສັງຊອກຮູ້ປະຫວັດສາດການພົວພັນແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ

ການເສັງໃນອາທິດທີ 8 ຈະດຳເນີນແຕ່ເວລາ 16 ໂມງຂອງວັນທີ 01 ສິງຫາ ຫາເວລາ 08 ສິງຫາ 2022.
  ພາບປະກອບ  

ວັນທີ 01 ສິງຫາ, ຄະນະຈັດຕັ້ງການເສັງ “ຊອກຮູ້ປະຫວັດສາດການພົວພັນແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ” ປີ 2022 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ໃນອາທິດທີ 7 (ນັບແຕ່ເວລາ 16 ໂມງຂອງວັນທີ 25 ກໍລະກົດ ຫາເວລາ 15 ໂມງຂອງວັນທີ 01 ສິງຫາ), ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການເສັງເກືອບ 80.000 ຄົນ, ດ້ວຍການເສັງເກືອບ 292.000 ຄັ້ງ. ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການເສັງທີ່ມີສັນຊາດ ຫວຽດນາມ ແມ່ນເກືອບ 79.500 ຄົນ, ສ່ວນຍັງເຫຼືອແມ່ນສັນຊາດ ລາວ ແລະ ສັນຊາດອື່ນໆ.

ການເສັງໃນອາທິດທີ 8 ຈະດຳເນີນແຕ່ເວລາ 16 ໂມງຂອງວັນທີ 01 ສິງຫາ ຫາເວລາ 15 ໂມງຂອງວັນທີ 08 ສິງຫາ 2022. ເວັບໄຊເຂົ້າຮ່ວມການເສັງແມ່ນ vietlao.dangcongsan.vn

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພັດທະນາຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ, ສຳຄັນແມ່ນຈີນຕະນາການ, ວິໄສທັດ ແລະ ສ້າງສີສັນສະເພາະ

ພັດທະນາຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ, ສຳຄັນແມ່ນຈີນຕະນາການ, ວິໄສທັດ ແລະ ສ້າງສີສັນສະເພາະ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 2/8, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດີງເຫ້ວ ໄດ້ມີການພົບປະກັບບັນດາສະມາຊິກສະໂມສອນເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ; ຜູ້ຕາງໜ້າການນຳບັນດາແຂວງໃນເຂດຖານທີ່ໝັ້ນຫວຽດບັກ
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