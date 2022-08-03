ຂ່າວສານ
ເກືອບ 292.000 ຄັ້ງເຂົ້າຮ່ວມການເສັງໃນອາທິດທີ 7 ຂອງການເສັງຊອກຮູ້ປະຫວັດສາດການພົວພັນແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ
ວັນທີ 01 ສິງຫາ, ຄະນະຈັດຕັ້ງການເສັງ “ຊອກຮູ້ປະຫວັດສາດການພົວພັນແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ” ປີ 2022 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ໃນອາທິດທີ 7 (ນັບແຕ່ເວລາ 16 ໂມງຂອງວັນທີ 25 ກໍລະກົດ ຫາເວລາ 15 ໂມງຂອງວັນທີ 01 ສິງຫາ), ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການເສັງເກືອບ 80.000 ຄົນ, ດ້ວຍການເສັງເກືອບ 292.000 ຄັ້ງ. ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການເສັງທີ່ມີສັນຊາດ ຫວຽດນາມ ແມ່ນເກືອບ 79.500 ຄົນ, ສ່ວນຍັງເຫຼືອແມ່ນສັນຊາດ ລາວ ແລະ ສັນຊາດອື່ນໆ.
ການເສັງໃນອາທິດທີ 8 ຈະດຳເນີນແຕ່ເວລາ 16 ໂມງຂອງວັນທີ 01 ສິງຫາ ຫາເວລາ 15 ໂມງຂອງວັນທີ 08 ສິງຫາ 2022. ເວັບໄຊເຂົ້າຮ່ວມການເສັງແມ່ນ vietlao.dangcongsan.vn