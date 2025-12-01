Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ເກີ່ນ​ເທີ ສະ​ເໜີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ລັດ​ເຊຍ ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ພະ​ລັງ​ງານ​ທົດ​ແທນ, ກະ​ສິ​ກຳ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນ ເກີ່ນເທີ, ທ່ານ ເລກວາງຕຸ່ງ ເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ ເກີ່ນເທີ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດສະຫະພັນລັດເຊຍ.
ບັນຍາກາດການເຮັດວຽກ (ພາບ: daibieunhandan.vn)

ບັນດານັກລົງທຶນ ແລະ ວິສາຫະກິດລັດເຊຍ ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢາກຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບໂອກາດຮ່ວມມືລົງທຶນຢູ່ ເກີນເທີ, ໃນນັ້ນ ມີການທ່ອງທ່ຽວ; ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມປາດຖະໜາ ຢາກເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໂດຍກົງລະຫວ່າງບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງ ລັດເຊຍ ກັບທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ.

ສ່ວນການນຳນະຄອນ ເກີ່ນເທີ ໄດ້ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາວ່າ, ບັນດາປະເພດສິນຄ້າທີ່ມີທ່າແຮງຄື ເຂົ້າສານ, ສິນໃນນ້ຳ, ສິນທະເລຂອງທ້ອງຖິ່ນ ຈະໄດ້ສົ່ງອອກໄປຍັງ ລັດເຊຍ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ; ສອງຝ່າຍຊຸກຍູ້ບັນດາຄະນະສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ການຄ້າ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຖິງປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ລັດເຊຍ ໃນບາງຂົງເຂດຄື ພະລັງງານທົດແທນ, ກະສິກຳເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງເລີກ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ເຊື່ອມຕໍ່ທ້ອງຖິ່ນຂອງ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ. ການນຳນະຄອນ ເກີ່ນເທີ ສະເໜີໃຫ້ພິຈາລະນະການເປີດຖ້ຽວບິນໂດຍກົງຈາກນະຄອນ ເກີ່ນເທີ ໄປຍັງບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ສານ​ອວຍ​ພອນ​ວັນ​ຊາດ​ລາວ

ສານ​ອວຍ​ພອນ​ວັນ​ຊາດ​ລາວ

ໃນໄລຍະ 50 ປີຜ່ານມາ, ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາທີ່ສະຫຼາດສ່ອງໄສຂອງ ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ປະເທດລາວໄດ້ຜ່ານຜ່າສິ່ງທ້າທາຍນາໆປະການ, ຢຶດໝັ້ນສູ້ຊົນກໍ່ສ້າງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ, ບັນລຸໄດ້ຜົນສຳເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ມີຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດໃນບັນດາຂົງເຂດ.
