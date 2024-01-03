ຂ່າວສານ
ເກີດເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ: ຄວາມເສຍຫາຍສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຕາມແຈ້ງຂ່າວໃນວັນທີ 2 ມັງກອນ, ຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຍີ່ປຸ່ນ ແລ້ວ, ຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນເຫດແຜ່ນດິນໄຫວເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ ຢູ່ປະເທດນີ້ແມ່ນ ໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມເສຍຫາຍກໍ່ອາດຈະຫລຸດລົງສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຍ້ອນລະບົບເຕືອນໄພໄວ ເຊິ່ງຍີ່ປຸ່ນ ສືບຕໍ່ປັບປຸງໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ.
ຕາມແຈ້ງການຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຍີ່ປຸ່ນແລ້ວ, ຮອດຕອນທ່ຽງວັນທີ 2 ມັງກອນ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ຢ່າງໜ້ອຍສຸດມີ 30 ຄົນເສຍຊີວິດ ພາຍຫຼັງເຫດແຜ່ນດິນໄຫວເຮັດໃຫ້ແຫຼມ Noto ຂຶ້ນກັບແຂວງ Ishikawa ແລະ ບັນດາເຂດແຄມທະເລຢູ່ພາກກາງປະເທດນີ້ສັ່ນສະເທືອນໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ. ນອກຈາກເຫດແຜ່ນດິນໄຫວມີຄວາມແຮງ 7,6 ຣິດເຕີ, ພ້ອມກັບ ສະພາບສັ່ນສະເທືອນ 155 ຄັ້ງ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮືອນຊານ ຫຼາຍຫຼັງ ຖືກພັງທະລາຍ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດເຫດອັກຄີໄພຢູ່ນະຄອນ Wajima ຂຶ້ນກັບແຂວງ Ishikawa. ລະບົບຄົມມະນາຄົມທາງບົກຖືກທຳລາຍ, ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍກ່ວາ 33.000 ຄອບຄົວບໍ່ມີໄຟຟ້າ ແລະ ນ້ຳໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ.