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ຂ່າວສານ

ເກີດເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ: ຄວາມເສຍຫາຍສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ

ຕາມແຈ້ງການຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຍີ່ປຸ່ນແລ້ວ, ຮອດຕອນທ່ຽງວັນທີ 2 ມັງກອນ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ຢ່າງໜ້ອຍສຸດມີ 30 ຄົນເສຍຊີວິດ ພາຍຫຼັງເຫດແຜ່ນດິນໄຫວເຮັດໃຫ້ແຫຼມ Noto ຂຶ້ນກັບແຂວງ Ishikawa
ພາບປະກອບ

ຕາມແຈ້ງຂ່າວໃນວັນທີ 2 ມັງກອນ, ຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຍີ່ປຸ່ນ ແລ້ວ, ຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນເຫດແຜ່ນດິນໄຫວເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ ຢູ່ປະເທດນີ້ແມ່ນ ໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມເສຍຫາຍກໍ່ອາດຈະຫລຸດລົງສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງຍ້ອນລະບົບເຕືອນໄພໄວ ເຊິ່ງຍີ່ປຸ່ນ ສືບຕໍ່ປັບປຸງໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ.

ຕາມແຈ້ງການຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຍີ່ປຸ່ນແລ້ວ, ຮອດຕອນທ່ຽງວັນທີ 2 ມັງກອນ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ຢ່າງໜ້ອຍສຸດມີ 30 ຄົນເສຍຊີວິດ ພາຍຫຼັງເຫດແຜ່ນດິນໄຫວເຮັດໃຫ້ແຫຼມ Noto ຂຶ້ນກັບແຂວງ Ishikawa ແລະ ບັນດາເຂດແຄມທະເລຢູ່ພາກກາງປະເທດນີ້ສັ່ນສະເທືອນໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ. ນອກຈາກເຫດແຜ່ນດິນໄຫວມີຄວາມແຮງ 7,6 ຣິດເຕີ, ພ້ອມກັບ ສະພາບສັ່ນສະເທືອນ 155 ຄັ້ງ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮືອນຊານ ຫຼາຍຫຼັງ ຖືກພັງທະລາຍ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດເຫດອັກຄີໄພຢູ່ນະຄອນ Wajima ຂຶ້ນກັບແຂວງ Ishikawa. ລະບົບຄົມມະນາຄົມທາງບົກຖືກທຳລາຍ, ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍກ່ວາ 33.000 ຄອບຄົວບໍ່ມີໄຟຟ້າ ແລະ ນ້ຳໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະໜາມບິນ ໜອງຄ້າງ ໂດຍ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ກໍ່ສ້າງຢູ່ ລາວ ຈະຖືກຍົກລະດັບເປັນສະໜາມບິນສາກົນ

ສະໜາມບິນ ໜອງຄ້າງ ໂດຍ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ກໍ່ສ້າງຢູ່ ລາວ ຈະຖືກຍົກລະດັບເປັນສະໜາມບິນສາກົນ

ລັດຖະບານ ລາວ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ: ເລື່ອງເປີດກ້ວາງສະໜາມບິນເພື່ອຮັບໃຊ້ບັນດາຖ້ຽວບິນສາກົນ ຈະນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແຂວງ ຍ້ອນວ່າບໍ່ພຽງແຕ່ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງສຳລັບບັນດານັກລົງທຶນພວມພິຈາລະນາສ້າງຕັ້ງກິດຈະກຳເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ຫົວພັນ ສາມາດຊົມໃຊ້ສາຍການບິນໄປຍັງແຂວງໂດຍກົງ.
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