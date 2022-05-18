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ຂ່າວສານ

ຮ່າ​ໂນ້ຍ - ວຽງ​ຈັນ ເປີດກວ້າງ​​ຂົງ​ເຂດການ​ຮ່ວມ​ມື

ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເປີດກວ້າງບັນດາຂົງເຂດໃໝ່, ຍາດແຍ່ງບັນດາກາລະໂອກາດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ແລະ ເພີ່ມທະວີນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ.

ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເປີດກວ້າງບັນດາຂົງເຂດໃໝ່, ຍາດແຍ່ງບັນດາກາລະໂອກາດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ແລະ ເພີ່ມທະວີນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ.

    

ທ່ານ ຫງວຽນງອກຕວັນ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ທ່ານ ອະນຸພາບ ຕຸລາລົມ ເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສຳນັກງານອຳນາດການປົກຄອງ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ (ລາວ), ທ່ານ ຫງວຽນງອກຕວັນ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນສະພາປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບທ່ານ ອະນຸພາບ ຕຸລາລົມ ເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານ ຫງວຽນງອກຕວັນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ  ຊົມເຊີຍຕໍ່ເລື່ອງສະພາປະຊາຊົນສອງນະຄອນ ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄ້ວາ, ສະເໜີການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຮູບແບບແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການໃນການປະຕິບັດງານໃນທຸກດ້ານ: ສ້າງເອກະສານນຳຕິກຳ, ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາສຳຄັນ.

ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເປີດກວ້າງບັນດາຂົງເຂດໃໝ່, ຍາດແຍ່ງບັນດາກາລະໂອກາດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ແລະ ເພີ່ມທະວີນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ລະຫວ່າງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ ແລະ ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ ຂອງ​ສະ​ພາ​ແ​ຫ່ງ​ຊາດ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ ແລະ ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ ຂອງ​ສະ​ພາ​ແ​ຫ່ງ​ຊາດ

ທ່ານພົນຈັດຕະວາ ເລເຕິນເຕີຍ ຢັ້ງຢືນວ່າ ກຳມາທິການ ປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ກຽມພ້ອມໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບກຳມາທິການ ປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ.
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