ຂ່າວສານ
ຮ່າໂນ້ຍ - ວຽງຈັນ ເປີດກວ້າງຂົງເຂດການຮ່ວມມື
ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເປີດກວ້າງບັນດາຂົງເຂດໃໝ່, ຍາດແຍ່ງບັນດາກາລະໂອກາດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ແລະ ເພີ່ມທະວີນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ.
ທ່ານ ຫງວຽນງອກຕວັນ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ທ່ານ ອະນຸພາບ ຕຸລາລົມ ເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສຳນັກງານອຳນາດການປົກຄອງ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ (ລາວ), ທ່ານ ຫງວຽນງອກຕວັນ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນສະພາປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບທ່ານ ອະນຸພາບ ຕຸລາລົມ ເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານ ຫງວຽນງອກຕວັນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ຊົມເຊີຍຕໍ່ເລື່ອງສະພາປະຊາຊົນສອງນະຄອນ ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄ້ວາ, ສະເໜີການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຮູບແບບແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການໃນການປະຕິບັດງານໃນທຸກດ້ານ: ສ້າງເອກະສານນຳຕິກຳ, ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາສຳຄັນ.
ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເປີດກວ້າງບັນດາຂົງເຂດໃໝ່, ຍາດແຍ່ງບັນດາກາລະໂອກາດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ແລະ ເພີ່ມທະວີນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ລະຫວ່າງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)