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ຂ່າວສານ

ຮ່າ​ໂນ້ຍ ມອບ​ຂອງ​ຂວັນ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ທຸກ​ຍາກ, ປະ​ສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ 2.000 ເທື່ອ​ຄົນ

ລາຍການມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຄົນທຸກຍາ, ຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ 2.000 ເທື່ອຄົນຢູ່ບັນດາເມືອງ: ເກົ່າໄຢ, ບັກຕືລຽມ, ນາມຕືລຽມ, ເມືອງເທື່ອງຕຽນ, ແທັງຈີນ, ຮ່ວາຍດຶກ, ຝຸຊວຽນ, ສະມາຊິກທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງ.
ການຫໍ່ເຂົ້າຕົ້ມ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 04 ມັງກອນ, ສະພາກາແດງນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຈັດລາຍການ “ຕະຫຼາດແຫ່ງຄວາມເມັດຕາ ບຸນເຕັດ 0 ດົ່ງ”. ນີ້ແມ່ນປີທີສາມຢ່າງລຽນຕິດ ສະພາກາແດງນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ສົມທົບກັນຈັດຕະຫຼາດບຸນເຕັດແຫ່ງຄວາມເມັດຕາ ຂັ້ນສູນກາງ ກ່ອນລະດູບານໃໝ່.

ລາຍການມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຄົນທຸກຍາ, ຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ 2.000 ເທື່ອຄົນຢູ່ບັນດາເມືອງ: ເກົ່າໄຢ, ບັກຕືລຽມ, ນາມຕືລຽມ, ເມືອງເທື່ອງຕຽນ, ແທັງຈີນ, ຮ່ວາຍດຶກ, ຝຸຊວຽນ, ສະມາຊິກທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ, ສະມາຄົມຜູ້ມີອາຍຸສູງ, ສະມາຄົມອະດີດຊາວໜຸ່ມປະຈັນບານນະຄອນ ແລະ ບັນດານັກສຶກສາປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລການຄ້າ.

ຢູ່ ຕະຫຼາດບຸນເຕັດ 0 ດົ່ງ, ແຕ່ລະຄົນຈະໄດ້ຮັບບັດຊື້ເຄື່ອງທີ່ມີມູນຄ່າ 600.000 ດົ່ງເພື່ອຊື້ເຄື່ອງຂອງທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ບຸນເຕັດ, ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວຄື: ຫໍ່ເຂົ້າຕົ້ມ, ມອບໜັງສືຫວຽດເດີມ, ຕັດຜົນໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການຫຼ້າຫຼິ້ນພື້ນເມືອງຍາມບຸນເຕັດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮັກ​ສາ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່ມ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ຮັກ​ສາ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່ມ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ໝາກຜົນທີ່ຕັ້ງໜ້າຂອງປີ 2024 ແມ່ນປະຖົມປັດໄຈສຳຄັນເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ປີ 2025 ພື້ນຖານເສດຖະກິດຈະເພີ່ມລະດັບຄວາມໄວໃນການເຕີບໂຕ ແລະ ບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີ 2021 – 2025 ດ້ວຍໝາກຜົນສູງສຸດ.
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