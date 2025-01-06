ຂ່າວສານ
ຮ່າໂນ້ຍ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ຄົນທຸກຍາກ, ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ 2.000 ເທື່ອຄົນ
ວັນທີ 04 ມັງກອນ, ສະພາກາແດງນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຈັດລາຍການ “ຕະຫຼາດແຫ່ງຄວາມເມັດຕາ ບຸນເຕັດ 0 ດົ່ງ”. ນີ້ແມ່ນປີທີສາມຢ່າງລຽນຕິດ ສະພາກາແດງນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ສົມທົບກັນຈັດຕະຫຼາດບຸນເຕັດແຫ່ງຄວາມເມັດຕາ ຂັ້ນສູນກາງ ກ່ອນລະດູບານໃໝ່.
ລາຍການມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຄົນທຸກຍາ, ຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ 2.000 ເທື່ອຄົນຢູ່ບັນດາເມືອງ: ເກົ່າໄຢ, ບັກຕືລຽມ, ນາມຕືລຽມ, ເມືອງເທື່ອງຕຽນ, ແທັງຈີນ, ຮ່ວາຍດຶກ, ຝຸຊວຽນ, ສະມາຊິກທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ, ສະມາຄົມຜູ້ມີອາຍຸສູງ, ສະມາຄົມອະດີດຊາວໜຸ່ມປະຈັນບານນະຄອນ ແລະ ບັນດານັກສຶກສາປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລການຄ້າ.
ຢູ່ ຕະຫຼາດບຸນເຕັດ 0 ດົ່ງ, ແຕ່ລະຄົນຈະໄດ້ຮັບບັດຊື້ເຄື່ອງທີ່ມີມູນຄ່າ 600.000 ດົ່ງເພື່ອຊື້ເຄື່ອງຂອງທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ບຸນເຕັດ, ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວຄື: ຫໍ່ເຂົ້າຕົ້ມ, ມອບໜັງສືຫວຽດເດີມ, ຕັດຜົນໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການຫຼ້າຫຼິ້ນພື້ນເມືອງຍາມບຸນເຕັດ.