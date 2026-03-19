ຂ່າວສານ
ຮ່າໂນ້ຍ ທົດລອງການພະຍາກອນຄຸນນະພາບອາກາດ
ຄຸນນະພາບອາກາດ ຮ່າໂນ້ຍ ຍາມໃດກໍ່ຢູ່ໃນລະດັບ “ບໍ່ປອດໂປ່ງ” ຮອດລະດັບ “ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ”. ພິເສດ, ເຖິງວ່າຈະມີຝົນຕົກແຕ່ອາກາດມັກປ່ຽນແປງຕະຫຼອດ ພ້ອມກັບຄວາມປຽກຊື້ນແກ່ຍາວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມົນລະພິດເພີ່ມຂຶ້ນ. ນາງ ເຈິ່ນເຍີດເລະ, ຢູ່ ແທັງຊວັນ-ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ອັບເດດຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບມົນລະພິດອາກາດໃນໜັງສືພິມທາງການເປັນປະຈຳ. ເຖິງວ່າຈຳນວນຂໍ້ມູນຂ່າວຍັງໜ້ອຍກໍ່ຕາມ ແລະ ພຽງແຕ່ປະກົດມີເມື່ອມົນລະພິດອາກາດຢູ່ໃນລະດັບຮ້າຍແຮງ. ດັ່ງນັ້ນ, ນາງ ເລະ ມີຄວາມຫ້າວຫັນທີ່ສຸດເມື່ອໄດ້ຮູ້ວ່າ ຮ່າໂນ້ຍ ພວມທົດລອງລະບົບພະຍາກອນຄຸນນະພາບອາກາດລ່ວງໜ້າ:
ໃນຈຸດເວລາປະຈຸບັນ, ລຸ້ນໜຸ່ມອາດຈະບໍ່ສົນໃຈ ແຕ່ຫຼັງຈາກນີ້ເມື່ອກາຍເປັນພໍ່ເປັນແມ່ແລ້ວຈະເຫັນວ່າ ມັນເໝາະສົມກັບລູກຂອງຕົນທີ່ສຸດ. ອາດຈະວັດແທກຄຸນນະພາບອາກາດຢູ່ເຂດທີ່ເຮົາຢູ່, ຄວາມຊຸ່ມ, ອຸນຫະພູມ ຫຼືອາດຈະຄາດຄະເນບັນດາມາດຕະການເພື່ອປົວແປງຄຸນນະພາບອາກາດໄດ້.
ບໍ່ພຽງແຕ່ນາງ ເລະ ເທົ່ານັ້ນ, ຊາວນະຄອນຫຼວງຫຼາຍຄົນ ກໍ່ໄດ້ເລີ່ມສົນໃຈຕໍ່ຂໍ້ມູນຂ່າວກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບອາກາດ ແລະ ລໍຄອຍປະສິດທິຜົນຈາກໂປຼແກຼມໃໝ່ຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ:
ຫວັງວ່າ ຈະມີ app ນີ້ເພື່ອແນະນຳໃຫ້ ປຊຊ ລະອຽດດີກວ່າກ່ຽວກັບອາກາດ, ໄດ້ເປີດກວ້າງອອກກໍ່ຍິ່ງດີ.
ທ່ານນາງ ເລແທັງຖຸຍ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຮ່າໂນ້ຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນັບແຕ່ເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2024, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ສົມທົບກັບມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສູນພະຍາກອນອຸຕຸນິຍົມອຸທົກກະສາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າເຄື່ອງມືທີ່ເໝາະສົມກັບເງື່ອນໄຂຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ. ພາຍຫຼັງເວລາປະມານ 1 ປີເຄິ່ງທີ່ໄດ້ເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວທົດລອງ ແລະ ປຽບທຽບກັບລະບົບກວດວັດແທກຂອງນະຄອນ, ຮູບແບບ HanoiAir ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຊັດເຈນສູງພໍສົມຄວນ.
ລະບົບໂດຍກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າສິ່ງແວດລ້ອມອັດສະລີຍະ (GEOI) ພັດທະນາ, ໝູນໃຊ້ປັນຍາປະດິດ (AI), ໂຮມຂໍ້ມູນສົ້ນເຂົ້າຈາກຮູບແບບອຸຕຸນິຍົມທົ່ວໂລກ (GFS) ພ້ອມກັບບັນດາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພົນລະເມືອງ, ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ອາຍເສຍ ແລະ ຂໍ້ມູນ PM2.5 ທາງການ ໂດຍອົງການຄຸ້ມຄອງເຄື່ອນໄຫວ. ທ່ານນາງ ເລແທັງຖຸຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ຮູບແບບ HanoiAir ອະນຸຍາດໃຫ້ພະຍາກອນຄຸນນະພາບອາກາດໂດຍອີງຕາມຝຸ່ນ PM2.5 ໃນ 9 ວັນຢ່າງລຽນຕິດ ແລະ ແຂວງ/ນະຄອນໃກ້ຄຽງຈຳນວນໜຶ່ງ ກໍ່ເຫັນວ່າຄວາມສາມາດພະຍາກອນກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຜັນແປຂອງ PM2.5 ແມ່ນໄດ້ດີ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ຫວັງວ່າ ໃນເວລາໄວໆນີ້, app ນີ້ ຈະກາຍເປັນເຄື່ອງມື, ລະບົບທາງການຂອງນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ຊ່ວຍໃຫ້ ປຊຊ ສາມາດເປັນເຈົ້າການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວ ແລະ ຮັບມືກັບສະພາບມົນລະພິດອາກາດ.
ເມື່ອລະບົບໄດ້ນຳເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວ, HanoiAir ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ໜູນຊ່ວຍຄວບຄຸມບັນດາບັ້ນມົນລະພິດໄລຍະສັ້ນເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ ຮ່າໂນ້ຍ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຮູບແບບຄຸ້ມຄອງທີ່ທັນສະໄໝນຳອີກ, ເຊັ່ນ: ສ້າງເຂດປ່ອຍອາຍເສຍຕ່ຳ, ດັດສົມການຄົມມະນາຄົມຕາມລະດັບມົນລະພິດ, ນຳຄຸນນະພາບອາກາດກາຍເປັນດັດຊະນີສຳຄັນໃນການບໍລິຫານຕົວເມືອງອັດສະລີຍະ.