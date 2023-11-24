ຂ່າວສານ
ຮ່າໂນ້ຍ-ວຽງຈັນ ເຊັນບັນດາບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄ້າຂາຍ
ທີ່ກອງປະຊຸມເຊື່ອມຕໍ່ການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງວິສາຫະກິດ ຮ່າໂນ້ຍ ກັບວິສາຫະກິດ ລາວ ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ພະຈິກຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ບັນດາສາຫະກິດ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ວິສາຫະກິດ ລາວ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ 9 ສະບັບ (MoU) ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດຄື: ມອບແນວພັນ, ຖ່າຍຖອດເຕັກນິກ ແລະ ພັດທະນາເຂດວັດຖຸດິບ, ເກັບຊື້ຜະລິດຕະພັນ ເພື່ອເປີດຫຼາຍໂອກາດການຮ່ວມມືດຳເນີນທຸລະກິດ.
ແລະ ກໍ່ໃນກອງປະຊຸມ, ບັນດາວິສາຫະກິດ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ ແລະ ບາງຄວາມຕ້ອງການ, ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຮ່ວມມືກັບວິສາຫະກິດ ລາວ, ແນະນຳສູນສຶກສາວິຊາຊີບ ແລະ ໜູນຊ່ວຍພັດທະນາແມ່ຍິງ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ສະໂມສອນນັກທຸລະກິດຍິງ ຮ່າໂນ້ຍ; ແນະນຳສະຫະສະມາຄົມສິລະປະຫັດຖະກຳໝູ່ບ້ານອາຊີບ ຮ່າໂນ້ຍ ກໍ່ຄືຜະລິດຕະພັນຈຳນວນ 1 ຂອງວິສາຫະກິດ ຮ່າໂນ້ຍ…. ສອງຝ່າຍໄດ້ພ້ອມກັນແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວ, ສົ່ງເສີມຊຸກຍູ້ການຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນ, ເຊື່ອມຕໍ່, ຖ່ອຍຖອດເຕັກໂນໂລຊີ.