Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຮ່າໂນ້ຍ-ວຽງຈັນ ເຊັນບັນດາບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄ້າຂາຍ

ບັນດາສາຫະກິດ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ວິສາຫະກິດ ລາວ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ 9 ສະບັບ (MoU) ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດ
ທີ່ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ (ພາບ: TTXVN)

ທີ່ກອງປະຊຸມເຊື່ອມຕໍ່ການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງວິສາຫະກິດ ຮ່າໂນ້ຍ ກັບວິສາຫະກິດ ລາວ ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ພະຈິກຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ບັນດາສາຫະກິດ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ວິສາຫະກິດ ລາວ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ 9 ສະບັບ (MoU)  ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດຄື: ມອບແນວພັນ, ຖ່າຍຖອດເຕັກນິກ ແລະ ພັດທະນາເຂດວັດຖຸດິບ, ເກັບຊື້ຜະລິດຕະພັນ ເພື່ອເປີດຫຼາຍໂອກາດການຮ່ວມມືດຳເນີນທຸລະກິດ.

ແລະ ກໍ່ໃນກອງປະຊຸມ, ບັນດາວິສາຫະກິດ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ ແລະ ບາງຄວາມຕ້ອງການ, ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຮ່ວມມືກັບວິສາຫະກິດ ລາວ, ແນະນຳສູນສຶກສາວິຊາຊີບ ແລະ ໜູນຊ່ວຍພັດທະນາແມ່ຍິງ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ສະໂມສອນນັກທຸລະກິດຍິງ ຮ່າໂນ້ຍ; ແນະນຳສະຫະສະມາຄົມສິລະປະຫັດຖະກຳໝູ່ບ້ານອາຊີບ ຮ່າໂນ້ຍ ກໍ່ຄືຜະລິດຕະພັນຈຳນວນ 1 ຂອງວິສາຫະກິດ ຮ່າໂນ້ຍ…. ສອງຝ່າຍໄດ້ພ້ອມກັນແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວ, ສົ່ງເສີມຊຸກຍູ້ການຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນ, ເຊື່ອມຕໍ່, ຖ່ອຍຖອດເຕັກໂນໂລຊີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາວ​ ໄຂ​ປີ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ 2024 ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ລາວ​ ໄຂ​ປີ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ 2024 ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ວັນທີ 23 ພະຈິກ, ຢູ່ ວຽງຈັນ, ລາວ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ກ່າວປະກາດໄຂປີທ່ອງທ່ຽວ ລາວ 2024 ຢ່າງເປັນທາງການດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ທ່ອງທ່ຽວລາວ ປອດໄພ ຊື່ນໃຈໃນວັດທະນະທຳ, ທຳມະຊາດ ແລະ ປະຫວັດສາດ”.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top