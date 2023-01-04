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ຂ່າວສານ

ຮ່າໂນ້ຍ ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວ 208 ລ້ານເທື່ອຄົນໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ສາກົນ 2023

ໃນ 3 ມື້ພັກບຸນປີໃໝ່ (ແຕ່ວັນທີ 31 ທັນວາ 2022 ຫາວັນທີ 02 ມັງກອນ 2023), ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວປະມານ 208.000 ເທື່ອຄົນ
(ພາບປະກອບ: kinhtedothi.vn)

ວັນທີ 02 ມັງກອນ, ພະແນກທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນ 3 ມື້ພັກບຸນປີໃໝ່ (ແຕ່ວັນທີ 31 ທັນວາ 2022 ຫາວັນທີ 02 ມັງກອນ 2023), ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວປະມານ 208.000 ເທື່ອຄົນ, ໃນນັ້ນ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນປະມານ 38.000 ຄົນ. ພ້ອມກັບເລື່ອງຄວບຄຸມໂລກລະບາດໂຄວິດ-19, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດ, ການບໍລິການເປີດປະຕູຄືນໃໝ່, ຄວາມຕ້ອງການພັກຜ່ອນບຳລຸງສຸຂະພາບ, ການໄປຢ້ຽມຢາມຂອງແຂກທ່ອງທ່ຽວເພີ່ມຂຶ້ນສູງ. ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນມາຈາກບັນດາປະເທດຄື: ຍີ່ປຸ່ນ, ຈີນ, ອັງກິດ, ອາເມລີກາ… ເປັນຕົ້ນ.

ບັນດາລາຍການຕ້ອງຮັບບຸນປີໃໝ່ສາກົນ 2023 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນບັນລຸຜົນສຳເລັດ, ອັນໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງແຂກທ່ອງທ່ຽວ, ຄື: ລາຍການ “ສະບາຍດີບຸນປີໃໝ່ 2023” ຢູ່ສະໜາມຫຼວງ ດົງກິນເງັ້ຍທຸກ; ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ, ສະແດງສິລະປະ, ອາຫານການກິນ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມວິສາມັນເທື່ອທີ 2, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 5 ມັງກອນ

ກອງປະຊຸມວິສາມັນເທື່ອທີ 2, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 5 ມັງກອນ

ຄາດວ່າ ມີມະຕິ 3 ສະບັບຈະໄດ້ຮັບຮອງເອົາ. ສະພາແຫ່ງຊາດກໍ່ພິຈາລະນາວຽກງານບຸກຄະລາກອນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ບຸກຄະລາກອນຂຶ້ນກັບສິດອຳນາດຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ
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