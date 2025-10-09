Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ຮ່າໂນ້ຍ ກະກຽມໃຫ້ແກ່ງານບຸນວັດທະນະທຳໂລກ ຄັ້ງທີ 1

ແມ່ນເຫດການວັດທະນະທຳພົວພັນຕ່າງປະເທດທີ່ມີຂອບເຂດທົ່ວໂລກ
ນີ້ແມ່ນເຫດການວັດທະນະທຳພົວພັນຕ່າງປະເທດທີ່ມີຂອບເຂດທົ່ວໂລກ (ພາບ: TTXVN)

ຕາມຂໍ້ມູນຈາກຄະນະຈັດຕັ້ງຍົກອອກມາໃນວັນທີ 08 ຕຸລາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພິທີໄຂງານບຸນວັດທະນະທຳໂລກຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ຄັ້ງທີ 1 ຄາດວ່າຈະຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 10 ຕຸລາ, ຢູ່ພະລາຊະວັງ ທັງລອງ. ພິທີອັດຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 12 ຕຸລາ. ນີ້ແມ່ນເຫດການວັດທະນະທຳພົວພັນຕ່າງປະເທດທີ່ມີຂອບເຂດທົ່ວໂລກ, ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳການຕ່າງປະເທດຈຸດສຸມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2025, ເຕົ້າໂຮມ 48 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ.

ຕາມທ່ານ ຫງວຽນເຟືອງຮ່ວາ, ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ນີ້ແມ່ນງານບຸນວັດທະນະທຳຢູ່ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປະຈຸບັນ, ຈາກຂົງເຂດວັດທະນະທຳແຫ່ງຊາດ ຕະຫຼອດຮອດບັນດາການສະແດງສິລະປະ, ສະແດງແຟຊັ່ນ ແລະ ອາຫານການກິນ… ລ້ວນແຕ່ມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍ: ເຄົາລົບຄວາມເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບໃນຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ຢືນຢັນບົດບາດຂອງວັດທະນະທຳຄືດັ່ງຂົວເຊື່ອມຕໍ່ແບບຍືນຍົງລະຫວ່າງບັນດາຊາດ.

ດ້ວຍທິດນຳ “ວັດທະນະທຳເປັນພື້ນຖານ - ສິລະປະເປັນພາຫະນະ”, ງານບຸນນີ້ແມ່ນເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງກາຍເປັນເຫດການປະຈຳປີລະດັບສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ຂີດໝາຍ​ໃໝ່​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ສ​ປ​ປ.ເກົາຫຼີ

ຂີດໝາຍ​ໃໝ່​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ສ​ປ​ປ.ເກົາຫຼີ

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກແຮງງານສປປ.ເກົາຫຼີ, ປະທານຄະນະກຳມະການການເມືອງ ສປປ.ເກົາຫຼີ Kim Jong Un, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ສປປ.ເກົາຫຼີ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງພັກແຮງງານ ສປປ.ເກົາຫຼີ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9 – 11 ຕຸລາ. ການຢ້ຽມຢາມແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນໃນປະຫວັດສາດການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ ສປປ.ເກົາຫຼີ ໃນການພັດທະນາໃນຫຼາຍຂົງເຂດຢ່າງແຮງ ແລະ ແທດຈິງກວ່າອີກ.
