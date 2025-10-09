ຂ່າວສານ
ຮ່າໂນ້ຍ ກະກຽມໃຫ້ແກ່ງານບຸນວັດທະນະທຳໂລກ ຄັ້ງທີ 1
ຕາມຂໍ້ມູນຈາກຄະນະຈັດຕັ້ງຍົກອອກມາໃນວັນທີ 08 ຕຸລາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພິທີໄຂງານບຸນວັດທະນະທຳໂລກຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ຄັ້ງທີ 1 ຄາດວ່າຈະຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 10 ຕຸລາ, ຢູ່ພະລາຊະວັງ ທັງລອງ. ພິທີອັດຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 12 ຕຸລາ. ນີ້ແມ່ນເຫດການວັດທະນະທຳພົວພັນຕ່າງປະເທດທີ່ມີຂອບເຂດທົ່ວໂລກ, ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳການຕ່າງປະເທດຈຸດສຸມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2025, ເຕົ້າໂຮມ 48 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ.
ຕາມທ່ານ ຫງວຽນເຟືອງຮ່ວາ, ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ນີ້ແມ່ນງານບຸນວັດທະນະທຳຢູ່ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປະຈຸບັນ, ຈາກຂົງເຂດວັດທະນະທຳແຫ່ງຊາດ ຕະຫຼອດຮອດບັນດາການສະແດງສິລະປະ, ສະແດງແຟຊັ່ນ ແລະ ອາຫານການກິນ… ລ້ວນແຕ່ມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍ: ເຄົາລົບຄວາມເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບໃນຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ຢືນຢັນບົດບາດຂອງວັດທະນະທຳຄືດັ່ງຂົວເຊື່ອມຕໍ່ແບບຍືນຍົງລະຫວ່າງບັນດາຊາດ.
ດ້ວຍທິດນຳ “ວັດທະນະທຳເປັນພື້ນຖານ - ສິລະປະເປັນພາຫະນະ”, ງານບຸນນີ້ແມ່ນເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງກາຍເປັນເຫດການປະຈຳປີລະດັບສາກົນ.