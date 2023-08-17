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ຂ່າວສານ

ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ປະ​ກັນ​ສັງ​ຄົມ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ) ຕ້ອງ​ຮັບ​ປະ​ກັນຊີ​ວິດ​ສັງ​ຄົມ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນ, ພິເສດແມ່ນການຫຼຸດເວລາເສຍປະກັນສັງຄົມ ແຕ່ 20 ປີ ລົງເປັນ 15 ປີ ຈະໄດ້ຮັບເງິນບຳນານ, ເປີດກວ້າງເປົ້າໝາຍເຂົ້າຮ່ວມປະກັນສັງຄົມແບບບັງຄັບ, ກຳນົດຄືນເງື່ອນໄຂ, ມາດຕະຖານໄດ້ຮັບປະກັນສັງຄົມ 1 ຄັ້ງ…
  ພາບບັນຍາກາດຂອງກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)  

ໂດຍສືບຕໍ່ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 25, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນສັງຄົມ (ສະບັບປັບປຸງ) ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ. ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນ, ພິເສດແມ່ນການຫຼຸດເວລາເສຍປະກັນສັງຄົມ ແຕ່ 20 ປີ ລົງເປັນ 15 ປີ ຈະໄດ້ຮັບເງິນບຳນານ, ເປີດກວ້າງເປົ້າໝາຍເຂົ້າຮ່ວມປະກັນສັງຄົມແບບບັງຄັບ, ກຳນົດຄືນເງື່ອນໄຂ, ມາດຕະຖານໄດ້ຮັບປະກັນສັງຄົມ 1 ຄັ້ງ…..

ນະທີ່ນີ້, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສ່ວນຫຼາຍຖືວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທັດສະນະຄົບຖ້ວນພໍສົມຄວນຂອງແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນສັງຄົມໃຫ້ສົມບູນແບບ ແນໃສ່ຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມ. ຕາມທ່ານນາງ ຫງວຽນທິແທັງ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລ້ວ, ການກຳນົດຫຼຸດເວລາເສຍປະກັນສັງຄົມ ແຕ່ 20 ປີ ລົງເຫຼືອ 15 ປີ ແມ່ນເໝາະສົມ, ແນໃສ່ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ຄົນງານທີ່ມີອາຍຸສູງ ມີເວລາເຂົ້າຮ່ວມປະກັນສັງຄົມລະດັບຕ່ຳ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຊົມໃຊ້ສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງປະກັນສັງຄົມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ພົບປະບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາກົນ ແຂ້ວ - ຄາງ - ຫນ້າ ປີ 2023

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ພົບປະບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາກົນ ແຂ້ວ - ຄາງ - ຫນ້າ ປີ 2023

ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າ ແມ່ນຈຸດສະຫວ່າງໃນການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາສະຫັດສະຫວັດດ້ານສາທາລະນະສຸກໃນປີ 2015 ແລະ ປະຈຸບັນພວມສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາຈຸດໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງຮອດປີ 2030.
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