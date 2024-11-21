ຂ່າວສານ
ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄູສອນ: ວິທີການສຳຜັດໃໝ່, ມີຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງປະເທດຊາດ
ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິແທັງ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ບໍລິຫານກອງປະຊຸມເນັ້ນໜັກວ່າ ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄູສອນ ໄດ້ດຳເນີນກົງກັບວັນຄູແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໂດຍແມ່ນການສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສົ່ງໄປຍັງຄູສອນ, ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງການສຶກສາປະມານ 1,6 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວປະເທດ. ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລ້ວນແຕ່ມີຄຳເຫັນທີ່ເປັນເອກະພາບຕໍ່ຄວາມຈຳເປັນຂອງການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄູສອນ, ເພື່ອແນໃສ່ຫັນເປັນລະບອບລະບຽບການ, ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸຢ່າງແຮງໃນການປະຕິບັດທັດສະນະ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງໂດຍພື້ນຖານ, ຮອບດ້ານ. ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິກວຽນແທັງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງວິງລອງຖືວ່າ:
ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນດີໃນລະດັບສູງຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄູສອນ ຍ້ອນວ່າໄດ້ສະແດງຢ່າງຖືກຕ້ອງທັດສະນະຖືການສຶກສາເປັນລັດຖະນະໂຍບາຍ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການສຶກສາ ແລະ ກຳນົດທິດການພັດທະນາປະເທດຊາດໃນອະນາຄົດ. ທີສອງ, ກ່ຽວກັບບັນດາຈຸດໃໝ່ໃນຮ່າງກົດໝາຍອາດເຫັນໄດ້ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຄູສອນກໍ່ໄດ້ຮັບການກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງ, ຄົບຖ້ວນ, ເປັນລະບົບ. ຄູສອນມີພາລະກຳອັນສູງສົ່ງ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳຄັນກ່ວາ, ມີຄວາມຕັດສິນໂດຍກົງຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງປະເທດຊາດ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດສືຕໍ່ປຶກສາຫາລືແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ເໜືອ - ໃຕ້. ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ເຫັນດີແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນກໍ່ສ້າງໂຄງການນີ້. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນໂຄງການຄົມມະນາຄົມຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງແມ່ນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດສຳຄັນ, ນຳກຳລັງໜູນພັດທະນາທີ່ຍາວນານມາໃຫ້ປະເທດຊາດ, ພິເສດແມ່ນໃນສະພາບການຫັນເປັນໂລກາພິວັດ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ້ວາງຂວາງຄືໃນປັດຈຸບັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຖືວ່າຕ້ອງຄິດໄລ່ຢ່າງລະອຽດແຫຼ່ງກຳລັງດ້ານການເງິນ, ຮັບປະກັນວ່າຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງໂຄງການ, ພິເສດແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ.