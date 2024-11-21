Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ຄູ​ສອນ: ວິ​ທີ​ການ​ສຳ​ຜັດ​ໃໝ່, ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່ຫຼວງ​ຕໍ່​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແຫຼ່ງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ວັນທີ 20 ພະຈິກ, ມື້ເຮັດວຽກທຳອິດຂອງ ບັ້ນທີ 2 ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄູສອນ.
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV (ພາບ: quochoi.vn)

ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິແທັງ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ບໍລິຫານກອງປະຊຸມເນັ້ນໜັກວ່າ ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄູສອນ ໄດ້ດຳເນີນກົງກັບວັນຄູແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໂດຍແມ່ນການສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສົ່ງໄປຍັງຄູສອນ, ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງການສຶກສາປະມານ 1,6 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວປະເທດ. ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລ້ວນແຕ່ມີຄຳເຫັນທີ່ເປັນເອກະພາບຕໍ່ຄວາມຈຳເປັນຂອງການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄູສອນ, ເພື່ອແນໃສ່ຫັນເປັນລະບອບລະບຽບການ, ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸຢ່າງແຮງໃນການປະຕິບັດທັດສະນະ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງໂດຍພື້ນຖານ, ຮອບດ້ານ. ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິກວຽນແທັງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງວິງລອງຖືວ່າ:

ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນດີໃນລະດັບສູງຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄູສອນ ຍ້ອນວ່າໄດ້ສະແດງຢ່າງຖືກຕ້ອງທັດສະນະຖືການສຶກສາເປັນລັດຖະນະໂຍບາຍ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການສຶກສາ ແລະ ກຳນົດທິດການພັດທະນາປະເທດຊາດໃນອະນາຄົດ. ທີສອງ, ກ່ຽວກັບບັນດາຈຸດໃໝ່ໃນຮ່າງກົດໝາຍອາດເຫັນໄດ້ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຄູສອນກໍ່ໄດ້ຮັບການກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງ, ຄົບຖ້ວນ, ເປັນລະບົບ. ຄູສອນມີພາລະກຳອັນສູງສົ່ງ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳຄັນກ່ວາ, ມີຄວາມຕັດສິນໂດຍກົງຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງປະເທດຊາດ.

ແລະກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດສືຕໍ່ປຶກສາຫາລືແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ເໜືອ - ໃຕ້. ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ເຫັນດີແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນກໍ່ສ້າງໂຄງການນີ້. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນໂຄງການຄົມມະນາຄົມຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງແມ່ນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດສຳຄັນ, ນຳກຳລັງໜູນພັດທະນາທີ່ຍາວນານມາໃຫ້ປະເທດຊາດ, ພິເສດແມ່ນໃນສະພາບການຫັນເປັນໂລກາພິວັດ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ້ວາງຂວາງຄືໃນປັດຈຸບັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຖືວ່າຕ້ອງຄິດໄລ່ຢ່າງລະອຽດແຫຼ່ງກຳລັງດ້ານການເງິນ, ຮັບປະກັນວ່າຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງໂຄງການ, ພິເສດແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ G20 – ຫວຽດ​ນາມ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ G20 – ຫວຽດ​ນາມ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ

ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20 ຢູ່ບຣາຊິນ, ວັນທີ 19 ພະຈິກ, (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການພົບປະສອງຝ່າຍກັບການນຳບັນດາປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top