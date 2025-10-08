ຂ່າວສານ
ຮີບເຮັ່ງແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກຝົນຕົກ, ນ້ຳແກ່ງຖ້ວມ, ຮັບປະກັນການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ
ຕອນທ່ຽງວັນທີ 08 ຕຸລາ, ເມື່ອໄປກວດກາສະພາບການນ້ຳແກ່ງຖ້ວມຢູ່ຕາແສງ ຟານດິ່ງຟຸງ, ແຂວງ ທາຍຫງວຽນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ສົ່ງຄຳຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ, ແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈມາຍັງບັນດາຄອບຄົວທີ່ມີຜູ້ຖືກປະສົບເຄາະຮ້າຍ; ຊີ້ນຳບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຍູ້ແຮງຄວາມຄືບໜ້າການແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກໄພທຳມະຊາດ, ພາຍຸ, ນ້ຳແກ່ງຖ້ວມ, ຮັບປະກັນການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກໄພທຳມະຊາດໃຫ້ເປັນປົກກະຕິໃນເວລາໄວທີ່ສຸດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ຕົກລົງໜູນຊ່ວຍໂດຍດ່ວນ ເປັນຈຳນວນເງິນກວ່າ 5,3 ຕື້ USD ຈາກແຫຼ່ງງົບປະມານສຳຮອງສູນກາງປີ 2025 ໃຫ້ບັນດາແຂວງ ທາຍງວຽນ, ກາວບັ່ງ, ລ້າງເຊີນ ແລະ ບັກນິງ ເພື່ອກູ້ໄພກູ້ຊີບ, ໜູນຊ່ວຍປະຊາຊົນ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກພາຍຸ, ນ້ຳແກ່ງຖ້ວມໃນເບື້ອງຕົ້ນຢ່າງທັນການ.
ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ສູນກາງສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕົກລົງຜັນຂະຫຍາຍການກູ້ໄພກູ້ຊີບຢ່າງຮີບດ່ວນ ຄັ້ງທີ 1 ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາແຂວງ: ກາວບັ່ງ, ທາຍງວຽນ, ລ້າງເຊີນ ແລະ ເງະອານ ທີ່ຖືກຜົນເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງຍ້ອນພາຍຸ Matmo. ຍອດຈຳນວນເງິນກູ້ໄພກູ້ຊີບແມ່ນເກືອບ 65.000 USD, ລວມມີເງິນສົດ, ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຈຳເປັນ. ແຫຼ່ງລາຍຈ່າຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຫັກຈາກບັ້ນ “ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຜ່ານຜ່ານ້ຳແກ່ງຖ້ວມ” ໂດຍສູນກາງສະພາດາແດງ ຫວຽດນາມ ປຸກລະດົມ.